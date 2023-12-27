المفاجآت ممكنة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬وعادة‭ ‬مباريات‭ ‬الكؤوس‭ ‬تزخر‭ ‬بالمفاجآت،‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬كمباريات‭ ‬الدوري‭ ‬إلى‭ ‬نفس‭ ‬طويل،‭ ‬ولكن‭ ‬فقط‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬والارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬أعلى،‭ ‬ويمكن‭ ‬لمن‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬أدنى‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬بالفوز‭ ‬متى‭ ‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬الإرادة‭ ‬القوية‭ ‬والحماسة؛‭ ‬لأنه‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬ما‭ ‬يخسره‭ ‬والناس‭ ‬لن‭ ‬تلومه‭ ‬حال‭ ‬خروجه‭ ‬مبكرا،‭ ‬لأنهم‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬يرجحون‭ ‬كفة‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬ممتاز‭.‬





} ‭ ‬لكن‭ ‬يبقى‭ ‬أن‭ ‬فريقي‭ (‬الاتفاق‭ ‬والاتحاد‭) ‬ليسا‭ ‬أقل‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الممتازة،‭ ‬لأنهما‭ ‬في‭ ‬دوري‭ (‬الظل‭) ‬يقدمان‭ ‬مستويات‭ ‬متميزة‭ ‬وبالذات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ (‬الاتفاق‭) ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬إخراجه‭ (‬للحد‭) ‬في‭ ‬دور‭ (‬16‭) ‬مفاجئا؛‭ ‬لأنه‭ ‬بمقابل‭ ‬تدني‭ ‬مستوى‭ (‬الحد‭) ‬قابله‭ ‬تدرج‭ ‬لمستوى‭ (‬الاتفاق‭)‬،‭ ‬والأخير‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬إقالة‭ ‬السعدون‭.‬





} ‭ ‬ونحن‭ ‬هنا‭ ‬نتحدث‭ ‬بمعطيات‭ ‬فنية،‭ ‬وحين‭ ‬صعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬والاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬كان‭ ‬بتصميم‭ ‬وقوة‭ ‬إرادة؛‭ ‬ولأنهما‭ ‬استشعرا‭ ‬قدرتهما‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬أمام‭ ‬الحد‭ ‬والنجمة،‭ ‬وبالذات‭ ‬أن‭ ‬دور‭ (‬16‭) ‬اقيم‭ ‬بحسب‭ ‬لائحة‭ ‬الكأس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أوقات‭ ‬إضافية‭ ‬فأحسنا‭ ‬تنفيذ‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬مع‭ ‬كون‭ ‬أفضليتهما‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الاصلي‭!‬





} ‭ ‬وبرأيي‭ ‬أن‭ ‬مسيرة‭ ‬الخالدية‭ ‬والمنامة‭ ‬للعبور‭ ‬نحو‭ (‬نصف‭ ‬النهائي‭) ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مفروشة‭ ‬بالورود؛‭ ‬بل‭ ‬إنهما‭ ‬سيكونان‭ ‬في‭ ‬معاناة‭ ‬غير‭ ‬عادية‭ ‬لأن‭ ‬الحظوظ‭ ‬تبقى‭ ‬متساوية،‭ ‬والأشطر‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬سيكون‭ ‬سيد‭ ‬الموقف،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬التكهن‭ ‬صعبا؛‭ ‬ولكن‭ (‬شخصيّا‭) ‬أراهن‭ ‬على‭ ‬مفاجأة‭ ‬اتفاقية‭ ‬جديدة‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنامة‭.‬





} ‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬الأهلي‭ ‬والبسيتين‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬كفة‭ ‬الأهلي‭ ‬أرجح،‭ ‬ولكن‭ ‬برأيي‭ ‬ان‭ ‬البسيتين‭ ‬له‭ ‬انضباط‭ ‬تكتيكي‭ ‬ربما‭ ‬يطيح‭ ‬بآمال‭ (‬الأصفر‭)‬؛‭ ‬لكن‭ ‬تبقى‭ (‬أم‭ ‬المباريات‭) ‬في‭ ‬لقاء‭ (‬الكلاسيكو‭) ‬بين‭ ‬المحرق‭ ‬والرفاع،‭ ‬وستكون‭ ‬جماهيرية‭ ‬الفوز‭ ‬فيها‭ (‬للأشطر‭) ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬ربما‭ ‬تكون‭ ‬قليلة،‭ ‬وقد‭ ‬أحسن‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬اختيار‭ ‬العماني‭ (‬الكاف‭) ‬لها‭ ‬حكما‭!‬