حمادة ((الرياضي المثالي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬أندية‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬مصروفاتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬وارداتها،‭ ‬تصرف‭ ‬على‭ (‬الرايحة‭ ‬والجاية‭) ‬وتدخل‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬متاهات‭ ‬وبعدها‭ ‬تأخذ‭ ‬في‭ ‬الشكاوى‭ ‬والعويل‭ ‬وشقّ‭ ‬الجيوب‭ ‬جراء‭ ‬الديون‭ ‬والمستحقات‭ ‬المتأخرة‭ ‬للاعبين‭ ‬والمدربين،‭ ‬والقائمون‭ ‬على‭ ‬شأن‭ ‬الأندية‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬كيف‭ ‬يخرجون‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النفق‭ ‬المظلم‭ ‬الذي‭ ‬اقترفوه‭ ‬بأيديهم‭ ‬لا‭ ‬بيد‭ ‬عمرو،‭ ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬أتساءل‭ ‬وأكرّر‭ ‬السؤال‭ ‬نفسه‭: ‬من‭ ‬المستفيد‭ ‬من‭ ‬كلّ‭ ‬ذلك،‭ ‬وما‭ ‬المحصلة‭ ‬النهائية؟‭ ‬فيخرج‭ ‬لك‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬السّذج‭ ‬ويقول‭: ‬اللعبة‭ ‬هي‭ ‬المستفيدة،‭ ‬عندها‭ ‬ليس‭ ‬أمامنا‭ ‬إلا‭ ‬القول‭: ‬كل‭ ‬عام‭ ‬وأنتم‭ ‬بخير‭ ‬و2024‭ ‬على‭ ‬الأبواب‭.‬





} ‭ ‬إبان‭ ‬متابعتنا‭ ‬لمباراة‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ضمن‭ ‬إحدى‭ ‬منافسات‭ ‬اللعبة،‭ ‬كنا‭ ‬نلتفت‭ ‬بين‭ ‬الفينة‭ ‬والأخرى‭ ‬الى‭ ‬أحد‭ ‬مسؤولي‭ ‬الأندية‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬لدعم‭ ‬فريقه،‭ ‬لمراقبة‭ ‬حركاته‭ ‬وسكناته‭ ‬خلال‭ ‬المتابعة،‭ ‬وكنا‭ ‬نقرأ‭ ‬على‭ ‬وجهه‭ ‬علامات‭ ‬الامتعاض‭ ‬وعدم‭ ‬الرضا،‭ ‬خاصة‭ ‬وهو‭ ‬يشاهد‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقه‭ ‬يتبادلون‭ ‬الابتسامات‭ ‬والضحك‭ ‬أثناء‭ ‬الاستراحات‭ ‬رغم‭ ‬تخلفهم‭ ‬في‭ ‬الأشواط،‭ ‬فقلت‭ ‬بيني‭ ‬وبين‭ ‬نفسي‭: ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬الميادين‭ ‬الرياضية‭ ‬لا‭ ‬يأتي‭ ‬بالإعداد‭ ‬البدني‭ ‬والفني‭ ‬والذهني‭ ‬فقط،‭ ‬ولكن‭ ‬يسبق‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬الإحساس‭ ‬بمسؤولية‭ ‬الشعار‭ ‬الذي‭ ‬يرتديه‭ ‬اللاعب،‭ ‬فإذا‭ ‬ذهبت‭ ‬مسؤوليتهم‭ ‬ذهبوا‭.‬