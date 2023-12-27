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الاقتصاد البحريني.. التعافي والنمو

12/27/2023 7:10:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬أواخر‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2021‭ ‬أعلن‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬التي‭ ‬تتمحور‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬أولويات،‭ ‬وحزمة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات،‭ ‬بجانب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاستراتيجيات،‭ ‬التي‭ ‬شملت‭: ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬والمشاريع‭ ‬التنموية،‭ ‬والقطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬وقطاع‭ ‬الصناعة‭.‬

وبالأمس‭ ‬تابع‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬ما‭ ‬كشفته‭ ‬تقديرات‭ ‬الحسابات‭ ‬القومية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بأن‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬الحقيقي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬45 % ‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الارتفاع‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬القطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي،‭ ‬بجانب‭ ‬النشاط‭ ‬الحيوي‭ ‬للمشروعات‭ ‬المالية،‭ ‬مع‭ ‬تصدر‭ ‬نشاط‭ ‬الفنادق‭ ‬والمطاعم‭.. ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يؤكد‭ ‬مسألة‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية،‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المدروس‭ ‬والنهج‭ ‬السليم‭ ‬والفريق‭ ‬الواحد‭.‬

ومنذ‭ ‬أيام‭ ‬كشف‭ ‬تقرير‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬العربي‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جاءت‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المراكز‭ ‬الستة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬التنافسية،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬تحسن‭ ‬مؤشر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكلي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬حزمة‭ ‬الإصلاحات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكلي‭ ‬وبيئة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.‬

وقد‭ ‬جاءت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬مؤشرات‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭: ‬الحرية‭ ‬المالية،‭ ‬حرية‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬العبء‭ ‬الضريبي،‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬الشبكات‭ ‬العالمية‭ ‬للمعلومات‭ ‬‮«‬الإنترنت‮»‬،‭ ‬نسبة‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭. ‬

كما‭ ‬جاءت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عربيا‭ ‬في‭ ‬المؤشر‭ ‬العام‭ ‬لتنافسية‭ ‬القطاع‭ ‬الحقيقي،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬معدل‭ ‬التضخم،‭ ‬ومتوسط‭ ‬معدل‭ ‬البطالة،‭ ‬ومؤشر‭ ‬الحماية‭ ‬القانونية‭ ‬لحقوق‭ ‬الملكية‭.‬

وجاءت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عربيا‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬فاعلية‭ ‬الحكومة،‭ ‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬الحرية‭ ‬النقدية،‭ ‬ومجال‭ ‬درجة‭ ‬الانفتاح‭ ‬التجاري،‭ ‬وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬حصة‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬إلى‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬قطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والحوكمة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬كمحصلة‭ ‬لتقدمها‭ ‬في‭ ‬مؤشري‭ ‬سيادة‭ ‬القانون،‭ ‬وفعالية‭ ‬الحكومة‭.‬

كما‭ ‬حلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ ‬عربيا‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬الحقيقي،‭ ‬وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬نصيب‭ ‬الفرد‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬الحقيقي‭ ‬المكافئ‭ ‬بالقوة‭ ‬الشرائية،‭ ‬وفي‭ ‬مؤشر‭ ‬نزاهة‭ ‬الحكومة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬وفي‭ ‬المؤشر‭ ‬العام‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وفي‭ ‬المؤشر‭ ‬العام‭ ‬لبيئة‭ ‬جاذبية‭ ‬الاستثمار‭. ‬

هذه‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬والمراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬البحرين،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬تقديرات‭ ‬الحسابات‭ ‬القومية،‭ ‬أو‭ ‬تقرير‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬العربي،‭ ‬تعكس‭ ‬جهودا‭ ‬بارزة‭ ‬ومساعي‭ ‬حثيثة،‭ ‬وهي‭ ‬ثمرة‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وجهود‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وفريق‭ ‬البحرين،‭ ‬بجانب‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬والمنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬كذلك‭.‬

بقي‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬كشفته‭ ‬تقديرات‭ ‬الحسابات‭ ‬القومية،‭ ‬ونتائج‭ ‬تقرير‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬العربي،‭ ‬فإن‭ ‬ثمة‭ ‬مؤشرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنافسية،‭ ‬ينبغي‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطويرها،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬استدامة‭ ‬فاعلة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬البحريني‭.. ‬ونثق‭ ‬تمام‭ ‬الثقة‭ ‬بأنها‭ ‬ذات‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭ ‬لدى‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭.. ‬حاضرا‭ ‬ومستقبلا‭.‬

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