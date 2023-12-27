((فسيخ)) بايدن.. كيف يتحول إلى ((شربات))؟!!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورد‭ ‬إلى‭ ‬ذهني‭ ‬هذا‭ ‬المثل‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬قرأت‭ ‬هذا‭ ‬الخبر‭.‬

الخبر‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬التايمز‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مطول‭ ‬عنوانه‭ ‬‮«‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬يوبخ‭ ‬الموظفين‭ ‬لفشلهم‭ ‬في‭ ‬مساعدته‭ ‬في‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭ ‬الخبر‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬بايدن‭ ‬اجتمع‭ ‬بكبار‭ ‬مساعديه‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬ووبّخهم‭ ‬وطلب‭ ‬منهم‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬يفعلونه‭ ‬إزاء‭ ‬انهيار‭ ‬شعبيته‭ ‬ونسبة‭ ‬تأييده‭ ‬‮«‬المنخفضة‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬،‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬والتي‭ ‬انحدرت‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬37 ‭%‬ ‭ ‬وتمثل‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬شعبيّة‭ ‬لأي‭ ‬رئيس‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬ولايته‭.‬

طبعا‭ ‬انهيار‭ ‬شعبية‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬كارثة‭ ‬تفزعه‭ ‬شخصيا‭ ‬وتفزع‭ ‬الديمقراطيين،‭ ‬إذ‭ ‬لو‭ ‬استمر‭ ‬الوضع‭ ‬هكذا‭ ‬فمعناه‭ ‬أنهم‭ ‬سيتلقون‭ ‬هزيمة‭ ‬مدوية‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬

المهم‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬بتوبيخه‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬إدارته‭ ‬ومطالبتهم‭ ‬بأن‭ ‬يتدخلوا‭ ‬ويغيروا‭ ‬هذا‭ ‬الوضع،‭ ‬هو‭ ‬بالضبط‭ ‬كمن‭ ‬يطلب‭ ‬تحويل‭ ‬الفسيخ‭ ‬إلى‭ ‬شربات‭.. ‬يطلب‭ ‬منهم‭ ‬تحقيق‭ ‬المستحيل‭.‬

كان‭ ‬على‭ ‬بايدن‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬يفكر‭ ‬هو‭ ‬وأن‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬مساعديه‭ ‬تحليل‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬إلى‭ ‬انهيار‭ ‬شعبيته‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬رؤساء‭ ‬أمريكا‭.‬

لو‭ ‬فعل‭ ‬بايدن‭ ‬هذا‭ ‬فسوف‭ ‬يكتشف‭ ‬ان‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬يطلبها‭ ‬من‭ ‬مساعديه‭ ‬مهمة‭ ‬مستحيلة،‭ ‬وانه‭ ‬يصعب‭ ‬جدا‭ ‬عليهم‭ ‬الدفاع‭ ‬عنه‭ ‬او‭ ‬تجميل‭ ‬سياساته‭ ‬بأعين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬طالما‭ ‬أنه‭ ‬مصرّ‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬نفس‭ ‬المواقف‭ ‬واتباع‭ ‬نفس‭ ‬السياسات‭.‬

مفهوم‭ ‬ان‭ ‬وراء‭ ‬انهيار‭ ‬شعبية‭ ‬بايدن‭ ‬وانصراف‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الأمريكي‭ ‬عنه‭ ‬أسبابا‭ ‬كثيرة‭ ‬بعضها‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وقضايا‭ ‬داخلية‭ ‬أخرى‭. ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬إجماع‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬هذه‭ ‬الأسباب‭ ‬اليوم‭ ‬موقف‭ ‬بايدن‭ ‬وإدارته‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

كل‭ ‬رؤساء‭ ‬أمريكا‭ ‬كانوا‭ ‬دوما‭ ‬مؤيدين‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬معروف‭. ‬لكن‭ ‬الحادث‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬بايدن‭ ‬ذهب‭ ‬في‭ ‬دعمه‭ ‬لجرائم‭ ‬الكيان‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬لم‭ ‬يذهب‭ ‬اليه‭ ‬أي‭ ‬رئيس‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للحرب‭ ‬وضع‭ ‬بايدن‭ ‬كل‭ ‬إمكانيات‭ ‬أمريكا‭ ‬العسكرية‭ ‬والسياسية‭ ‬تحت‭ ‬تصرف‭ ‬العدوّ‭ ‬الصهيوني‭ ‬ودفع‭ ‬بالبوارج‭ ‬الحربية‭ ‬وأقام‭ ‬جسرا‭ ‬لنقل‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمعدّات‭ ‬للعدو‭. ‬بايدن‭ ‬اختار‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬أمريكا‭ ‬شريكا‭ ‬فعليا‭ ‬في‭ ‬الحرب،‭ ‬وبالتالي‭ ‬أصبحت‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وأصرّ‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬الدولية‭ ‬لجرائم‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬واستخدم‭ ‬الفيتو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لإفشال‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭.‬

قطاعات‭ ‬واسعة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الأمريكي‭ ‬انقلبت‭ ‬على‭ ‬بايدن‭ ‬وإدارته‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬هول‭ ‬المجازر‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬العدو‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وخصوصا‭ ‬انهم‭ ‬يعلمون‭ ‬ان‭ ‬أمريكا‭ ‬قادرة‭ -‬إن‭ ‬أرادت‭- ‬على‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭. ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والموظفين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬الحكومية‭ ‬الرسمية‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬رفضهم‭ ‬لسياسة‭ ‬بايدن‭ ‬عمليا،‭ ‬وطالبوا‭ ‬بوقف‭ ‬الدعم‭ ‬المطلق‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ووقف‭ ‬الحرب‭ ‬فورا‭.‬

ومع‭ ‬كل‭ ‬هذا،‭ ‬يصرّ‭ ‬بايدن‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬كل‭ ‬جرائم‭ ‬العدو‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وكل‭ ‬يوم‭ ‬تقريبا‭ ‬يخرج‭ ‬ويقول‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يطالب‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

الموقف‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬إذن‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬أسباب‭ ‬انهيار‭ ‬شعبية‭ ‬بايدن‭. ‬وما‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬موقف‭ ‬الإدارة‭ ‬جذريا‭ ‬فمن‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬بمقدور‭ ‬أي‭ ‬أحد‭ ‬وقف‭ ‬هذا‭ ‬الانهيار‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬يطلب‭ ‬بايدن‭.‬

القضية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأمريكيين‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬تعاطفا‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬واستنكارا‭ ‬لجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والابادة‭ ‬التي‭ ‬ترتكب،‭ ‬وانما‭ ‬أنهم‭ ‬إزاء‭ ‬رئيس‭ ‬لبلادهم‭ ‬عاجز‭.. ‬عاجز‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬يفرض‭ ‬رأيا‭ ‬او‭ ‬قرارا‭ ‬لأمريكا‭.. ‬عاجز‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬يستخدم‭ ‬امكانيات‭ ‬أمريكا‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬العدو‭ ‬لوقف‭ ‬أبشع‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬شهدها‭ ‬العالم‭.‬

بالنسبة‭ ‬للأمريكيين،‭ ‬صحيح‭ ‬انهم‭ ‬يعرفون‭ ‬جميعا‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬أمريكا‭ ‬والكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬مقبولا‭ ‬ان‭ ‬يصبح‭ ‬رئيس‭ ‬أكبر‭ ‬وأقوى‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مجرد‭ ‬تابع‭ ‬لإرهابي‭ ‬مجرم‭ ‬حرب‭ ‬مثل‭ ‬نتنياهو‭.‬

بالنسبة‭ ‬للأمريكيين‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬بايدن‭ ‬أنه‭ ‬جعل‭ ‬أمريكا‭ ‬اليوم‭ ‬منبوذة‭ ‬ومعزولة‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬