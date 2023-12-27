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توقعات بزيادة عدد الأيام الدافئة في موسم الشتاء الروسي

12/27/2023 7:10:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تشير‭ ‬توقعات‭ ‬خبراء‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الأيام‭ ‬الدافئة‭ ‬سيزداد‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الشتاء‭ ‬في‭ ‬روسيا،‭ ‬ومقابل‭ ‬ذلك‭ ‬تقصر‭ ‬مدته‭. ‬ويقول‭ ‬رومان‭ ‬فيلفاند‭ ‬المدير‭ ‬العلمي‭ ‬لمركز‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬تاس‭ ‬للأنباء‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ازداد‭ ‬ذوبان‭ ‬الجليد‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وسوف‭ ‬يستمر‭ ‬في‭ ‬الزيادة‭. ‬وعادة‭ ‬يسأل‭ ‬الكثيرون‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الشتاء‭ ‬سيختفي‭. ‬لا‭ ‬لن‭ ‬يختفي،‭ ‬ولكن‭ ‬مدة‭ ‬موسم‭ ‬الشتاء‭ ‬آخذة‭ ‬في‭ ‬التناقص،‭ ‬حيث‭ ‬مقارنة‭ ‬بالقرن‭ ‬الماضي،‭ ‬قصرت‭ ‬مدته‭ ‬بالفعل‭ ‬بمقدار‭ ‬10‭- ‬14‭ ‬يوما‮»‬‭. ‬ووفقا‭ ‬له،‭ ‬ترتبط‭ ‬هذه‭ ‬الاتجاهات‭ ‬بانبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة،‭ ‬ولن‭ ‬تتمكن‭ ‬خطط‭ ‬خفضها‭ ‬عالميا‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬الوضع‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحالي‭. ‬ويقول‭: ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬برامج‭ ‬لتحقيق‭ ‬توازن‭ ‬الكربون‭ ‬الصفري،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬بسبب‭ ‬الآثار‭ ‬المتراكمة‭ ‬بالفعل،‭ ‬سترتفع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة،‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بالسرعة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عليها‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭. ‬لذلك،‭ ‬سيزداد‭ ‬ذوبان‭ ‬الجليد‭. ‬ويجب‭ ‬التعود‭ ‬على‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

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