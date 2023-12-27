تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا
التاريخ
12/27/2023 7:10:05 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بذراعين متشابكتين فوق الرأس، وبطن مكشوف، ووسط مائل تجسيداً لحركة الورك الشهيرة، بات للمغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا تمثال دشن يوم الثلاثاء في مسقط رأسها في مدينة بارانكيا في كولومبيا. يجسّد التمثال، الذي يبلغ طوله 6٫5 أمتار والمصنوع من البرونز والألمنيوم، نجمة البوب وهي تؤدي إحدى حركات الرقص المميزة لها، مرتدية حمالة صدر بنية وتنورة طويلة من اللون نفسه. «وركان لا يكذبان، موهبة لا تضاهى، صوت يمس الجماهير»... عبارة حُفرت على قاعدة التمثال الذي أزيح الستار عنه في حفلة عامة على ضفاف نهر ماغدالينا في بارانكيا، على ساحل كولومبيا الشمالي، بحضور والدي المغنية وليام مبارك ونيديا ريبول. وكتبت شاكيرا على منصة إكس: «شكراً للنحات ينو ماركيس وطلاب مدرسة الفنون بالمنطقة على هذا التجسيد للموهبة الفنية الهائلة لشعب بلدي».
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