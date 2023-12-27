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تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

12/27/2023 7:10:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بذراعين‭ ‬متشابكتين‭ ‬فوق‭ ‬الرأس،‭ ‬وبطن‭ ‬مكشوف،‭ ‬ووسط‭ ‬مائل‭ ‬تجسيداً‭ ‬لحركة‭ ‬الورك‭ ‬الشهيرة،‭ ‬بات‭ ‬للمغنية‭ ‬الكولومبية‭ ‬الشهيرة‭ ‬شاكيرا‭ ‬تمثال‭ ‬دشن‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬رأسها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بارانكيا‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭. ‬يجسّد‭ ‬التمثال،‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬6٫5‭ ‬أمتار‭ ‬والمصنوع‭ ‬من‭ ‬البرونز‭ ‬والألمنيوم،‭ ‬نجمة‭ ‬البوب‭ ‬وهي‭ ‬تؤدي‭ ‬إحدى‭ ‬حركات‭ ‬الرقص‭ ‬المميزة‭ ‬لها،‭ ‬مرتدية‭ ‬حمالة‭ ‬صدر‭ ‬بنية‭ ‬وتنورة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬اللون‭ ‬نفسه‭. ‬‮«‬وركان‭ ‬لا‭ ‬يكذبان،‭ ‬موهبة‭ ‬لا‭ ‬تضاهى،‭ ‬صوت‭ ‬يمس‭ ‬الجماهير‮»‬‭... ‬عبارة‭ ‬حُفرت‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬التمثال‭ ‬الذي‭ ‬أزيح‭ ‬الستار‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬عامة‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬نهر‭ ‬ماغدالينا‭ ‬في‭ ‬بارانكيا،‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬كولومبيا‭ ‬الشمالي،‭ ‬بحضور‭ ‬والدي‭ ‬المغنية‭ ‬وليام‭ ‬مبارك‭ ‬ونيديا‭ ‬ريبول‭. ‬وكتبت‭ ‬شاكيرا‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬شكراً‭ ‬للنحات‭ ‬ينو‭ ‬ماركيس‭ ‬وطلاب‭ ‬مدرسة‭ ‬الفنون‭ ‬بالمنطقة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التجسيد‭ ‬للموهبة‭ ‬الفنية‭ ‬الهائلة‭ ‬لشعب‭ ‬بلدي‮»‬‭.‬

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