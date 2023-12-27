كيف يمكننا التواصل مع الكائنات الفضائية؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وزعمت‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حوالي‭ ‬36‭ ‬حضارة‭ ‬‮«‬متقدمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجرة‭ ‬درب‭ ‬التبانة‭ ‬وحدها،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬منها‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬بها‭ ‬ظل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‭. ‬

وأفادت‭ ‬‮«‬التايمز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مجلدا‭ ‬جديدا‭ ‬جمعه‭ ‬25‭ ‬خبيرا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬اللغويات‭ ‬والأنثروبولوجيا‭ ‬والاتصالات‭ ‬الحيوانية‭ ‬والفلسفة‭ ‬وعلوم‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬وعلم‭ ‬الأحياء،‭ ‬‮«‬لاستكشاف‭ ‬الطبيعة‭ ‬المحتملة‭ ‬للذكاء‭ ‬غير‭ ‬الأرضي‭ ‬ذي‭ ‬القدرات‭ ‬اللغوية‮»‬‭. ‬

ولعقود‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬كانت‭ ‬البشرية‭ ‬تبحث‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬وجود‭ ‬حياة‭ ‬ذكية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الفضاء،‭ ‬حتى‭ ‬أنها‭ ‬أرسلت‭ ‬إشارات‭ ‬واتصالات‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬وشمل‭ ‬ذلك‭ ‬إرسال‭ ‬مركبة‭ ‬‮«‬فوييجر‮»‬‭ ‬الفضائية‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬نظامنا‭ ‬الشمسي،‭ ‬محملة‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬السجل‭ ‬الذهبي‮»‬‭ ‬المكتمل‭ ‬بالتحيات‭ ‬بـ‭ ‬54‭ ‬لغة،‭ ‬وأصوات‭ ‬تحية‭ ‬الحيوانات‭ ‬وحتى‭ ‬الموسيقى‭. ‬

ويستخدم‭ ‬البحث‭ ‬الجديد‭ ‬الفهم‭ ‬الحالي‭ ‬للغات‭ ‬البشرية‭ ‬والطرق‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تتواصل‭ ‬بها‭ ‬الحيوانات،‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬كيفية‭ ‬‮«‬فك‭ ‬تشفير‭ ‬التواصل‭ ‬المقصود‭ ‬من‭ ‬عالم‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬

وخلص‭ ‬العلماء‭ ‬سابقا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬ضئيلة‭ ‬ولكنها‭ ‬محتملة‭ ‬للاتصال‭ ‬الناجح‭ ‬بالحياة‭ ‬الفضائية،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الورقة‭ ‬البحثية‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬خطوات‭ ‬ضخمة‭ ‬مطلوبة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬لزيادة‭ ‬فرص‭ ‬حدوث‭ ‬ذلك‭.‬