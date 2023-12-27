غرس مخالبه بظهره.. روبوت تسلا ينقض على أحد العاملين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكشف‭ ‬شهود‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬حالة‭ ‬الرعب‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬زميلهم‭ ‬الموظف‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬بواسطة‭ ‬الروبوت‭ ‬المصمم‭ ‬لالتقاط‭ ‬ونقل‭ ‬أجزاء‭ ‬السيارة‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬الألمنيوم‭ ‬المصبوب‭ ‬حديثاً‭.‬

فقد‭ ‬قام‭ ‬الروبوت‭ ‬بتثبيت‭ ‬الرجل،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حينها‭ ‬يعد‭ ‬برنامجاً‭ ‬لاثنين‭ ‬من‭ ‬روبوتات‭ ‬تسلا‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬قريب،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغرس‭ ‬مخالبه‭ ‬المعدنية‭ ‬في‭ ‬ظهر‭ ‬العامل‭ ‬وذراعه،‭ ‬تاركاً‭ ‬سيلاً‭ ‬من‭ ‬الدماء‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬أرضية‭ ‬المصنع‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬ادعى‭ ‬تقرير‭ ‬الإصابة،‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬تسلا‭ ‬تقديمه‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الإعفاءات‭ ‬الضريبية‭ ‬المربحة‭ ‬في‭ ‬تكساس،‭ ‬أن‭ ‬المهندس‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إجازة‭ ‬من‭ ‬العمل‭.‬

لكن‭ ‬محامية‭ ‬تمثل‭ ‬العمال‭ ‬المتعاقدين‭ ‬مع‭ ‬تسلا‭ ‬في‭ ‬‮«‬جيجا‭ ‬تكساس‮»‬‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تعتقد،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬محادثاتها‭ ‬مع‭ ‬العمال‭ ‬هناك،‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالمصنع‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عنها‭ ‬بشكل‭ ‬كافٍ‭.‬

وتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬الضحية‭ ‬مع‭ ‬جرح‭ ‬مفتوح‭ ‬في‭ ‬يده‭ ‬اليسرى‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الإصابة‭ ‬لعام‭ ‬2021‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬إلى‭ ‬مقاطعة‭ ‬ترافيس‭ ‬والمنظمين‭ ‬الفدراليين،‭ ‬والذي‭ ‬تمت‭ ‬مراجعته،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬إصابات‭ ‬أخرى‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالروبوتات‭ ‬إلى‭ ‬المنظمين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬تسلا‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬تكساس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬أو‭ ‬2022،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬يأتي‭ ‬وسط‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬المخاوف‭ ‬المتزايدة‭ ‬بشأن‭ ‬مخاطر‭ ‬الروبوتات‭ ‬الآلية‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭.‬

والتقارير‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬الإصابات‭ ‬بسبب‭ ‬الروبوتات‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الشحن‭ ‬في‭ ‬أمازون‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬السيارات‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة،‭ ‬وغيرها،‭ ‬دفعت‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬التكامل‭ ‬السريع‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬الجديدة‭.‬