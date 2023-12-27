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العثور على نجم ((باراسايت)) لي سون كيون ميتا بعد اختفائه

12/27/2023 7:10:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عُثر‭ ‬على‭ ‬الممثل‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬لي‭ ‬سون‭ ‬كيون،‭ ‬الشهير‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬باراسايت‮»‬‭ ‬الحائز‭ ‬جوائز‭ ‬أوسكار‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬ميتاً‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬سيول،‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬يستهدفه‭ ‬بتهمة‭ ‬تعاطي‭ ‬المخدرات،‭ ‬وهي‭ ‬جريمة‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

ووُجدت‭ ‬جثة‭ ‬الممثل‭ ‬البالغ‭ ‬48‭ ‬عاما‭ ‬داخل‭ ‬سيارة‭ ‬متوقفة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سيونغبوك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العاصمة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬يونهاب‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬فإن‭ ‬الممثل‭ ‬ترك‭ ‬رسالة‭ ‬‮«‬تشبه‭ ‬الوصية‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬فرضية‭ ‬الانتحار‭. ‬

وكان‭ ‬لي‭ ‬سون‭ ‬كيون‭ ‬يخضع‭ ‬للتحقيق‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬تعاطيه‭ ‬الحشيشة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المؤثرات‭ ‬العقلية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الصارم‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬شوّهت‭ ‬هذه‭ ‬الفضيحة‭ ‬صورة‭ ‬الممثل‭ ‬وحرمته‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬من‭ ‬الظهور‭ ‬التلفزيوني‭ ‬وعقود‭ ‬الإعلانات،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬كورية‭ ‬جنوبية‭.‬

وفي‭ ‬23‭ ‬و24‭ ‬ديسمبر،‭ ‬أخضعته‭ ‬الشرطة‭ ‬لاستجواب‭ ‬ثالث‭ ‬استمر‭ ‬19‭ ‬ساعة،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬يونهاب‭. ‬

وقبل‭ ‬استجواب‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬إنتشون،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬سيول،‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تحدث‭ ‬الممثل‭ ‬إلى‭ ‬الصحفيين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬أعتذر‭ ‬بصدق‭ ‬عن‭ ‬تخييبي‭ ‬أمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التورط‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحادثة‭ ‬المزعجة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬آسف‭ ‬لعائلتي‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الألم‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬أعتذر‭ ‬بصدق‭ ‬للجميع‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬يُشتبه‭ ‬في‭ ‬تناوله‭ ‬مخدرات‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬نادلة‭ ‬في‭ ‬حانة‭ ‬راقية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬غانغنام‭ ‬الراقية‭ ‬في‭ ‬سيول‭.‬

وقال‭ ‬لي‭ ‬سون‭ ‬كيون‭ ‬إنه‭ ‬وقع‭ ‬ضحية‭ ‬‮«‬خداع‮»‬‭ ‬من‭ ‬النادلة،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالطبيعة‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬للمواد‭ ‬التي‭ ‬تناولها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬يونهاب‭. ‬

وقد‭ ‬حاز‭ ‬الممثل،‭ ‬وهو‭ ‬خريج‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬هي‭ ‬الجامعة‭ ‬الوطنية‭ ‬الكورية‭ ‬للفنون،‭ ‬إعجاب‭ ‬النقاد‭ ‬والجمهور‭ ‬بأدواره‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬والمسلسلات،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬معروفاً‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بفضل‭ ‬نجاح‭ ‬الأعمال‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭. ‬

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