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منتخب الإمارات يبدأ معسكره استعدادا لكأس آسيا

12/27/2023 7:10:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أبوظبي‭ ‬ ‭ (‬وام‭): ‬بدأ‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬معسكره‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أبوظبي‭ ‬استعداداً‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وينافس‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬إيران‭ ‬وفلسطين‭ ‬وهونج‭ ‬كونج،‭ ‬حيث‭ ‬يفتتح‭ ‬مشوراه‭ ‬بلقاء‭ ‬منتخب‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وأدى‭ ‬منتخبنا‭ ‬تدريباته‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬بينتو‭ ‬وجهازه‭ ‬المعاون،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬السعديات،‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬استدعاؤهم‭ ‬للقائمة‭ ‬باستثناء‭ ‬لاعبي‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬والشارقة‭ ‬طرفي‭ ‬مباراة‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإماراتي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستُقام‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭.‬

ويخوض‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬خلال‭ ‬معسكره‭ ‬الحالي‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬أمام‭ ‬قرغيزستان‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬بنادي‭ ‬الجزيرة،‭ ‬وعُمان‭ ‬يوم‭ ‬6‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬بنادي‭ ‬الوحدة،‭ ‬بعدها‭ ‬يعلن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬قائمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬26‭ ‬لاعبا،‭ ‬حيث‭ ‬يغادر‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬يوم‭ ‬8‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬


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