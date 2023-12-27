منتخب الإمارات يبدأ معسكره استعدادا لكأس آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أبوظبي
– (وام): بدأ منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، الثلاثاء، معسكره في العاصمة أبوظبي استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.
وينافس منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة مع منتخبات إيران وفلسطين وهونج كونج، حيث يفتتح مشوراه بلقاء منتخب هونج كونج 14 يناير المقبل.
وأدى منتخبنا تدريباته تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المعاون، على ملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات، بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للقائمة باستثناء لاعبي شباب الأهلي والشارقة طرفي مباراة «كأس السوبر الإماراتي» التي ستُقام يوم الجمعة المقبل.
ويخوض منتخب الإمارات خلال معسكره الحالي مباراتين وديتين أمام قرغيزستان يوم 30 ديسمبر الجاري على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وعُمان يوم 6 يناير المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، بعدها يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين النهائية التي ستشارك في البطولة والتي تضم 26 لاعبا، حيث يغادر المنتخب إلى الدوحة يوم 8 يناير المقبل.
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