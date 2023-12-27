Thursday, 28 December 2023 04:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تن هاغ يأمل عودة المخضرمين

12/27/2023 7:10:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعرب‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬عودة‭ ‬لاعبيه‭ ‬المخضرمين‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الفريق‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬الدراماتيكي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬3‭-‬2‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬تخلفه‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

كان‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لإكمال‭ ‬صيامه‭ ‬عن‭ ‬الانتصارات‭ ‬للمباراة‭ ‬الخامسة‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استغل‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬أخطاء‭ ‬دفاعية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬ليتقدم‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬6‭ ‬دقائق‭ ‬سجلهما‭ ‬قائده‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬جون‭ ‬ماكجين‭ ‬والبلجيكي‭ ‬لياندر‭ ‬دندونكر‭.‬

بيد‭ ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬بينها‭ ‬باكورة‭ ‬أهداف‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدنماركي‭ ‬راسموس‭ ‬هويلوند‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬فريقه‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة‭ ‬الثلاث‭. ‬وارتقى‭ ‬يونايتد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬استحواذ‭ ‬شركة‭ ‬اينيوس‭ ‬ومالكها‭ ‬الملياردير‭ ‬البريطاني‭ ‬جيمي‭ ‬راتكليف‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬أقلية‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الشمالي‭ ‬العريق‭. ‬والفوز‭ ‬كان‭ ‬الثاني‭ ‬فقط‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الإصابات‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالفريق‭ ‬الذي‭ ‬يغيب‭ ‬عنه‭ ‬المدافعون‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليساندرو‭ ‬مارتينيس‭ ‬والهولندي‭ ‬تيريل‭ ‬مالاسيا‭ ‬والسويدي‭ ‬فيكتور‭ ‬ليندلوف‭ ‬وهاري‭ ‬ماكغواير‭ ‬ولاعبا‭ ‬الوسط‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاسيميرو‭ ‬ومايسون‭ ‬ماونت‭ ‬وجميعهم‭ ‬سيعودون‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬معللا‭ ‬تراجع‭ ‬نتائج‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬اضطررنا‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬وبالتالي‭ ‬الأمور‭ ‬الروتينية‭ ‬مفقودة‭. ‬ندرك‭ ‬جيدا‭ ‬بأنه‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬تقديم‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬صلبة‭ ‬واستقرار‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬لكني‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المخضرمين‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬هامة‭ ‬سنشهد‭ ‬ثباتا‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المستوى‮»‬‭. ‬

وخاض‭ ‬المهاجم‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬أساسيا‭ ‬منذ‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬الحالي‭ ‬بعد‭ ‬تراجع‭ ‬مستواه‭ ‬ثم‭ ‬مرضه‭.‬

واشاد‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬براشفورد‭ ‬بقوله‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬مريضا‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬فضلنا‭ ‬باللعب‭ ‬بغارناتشو‭ ‬على‭ ‬اليسار‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ضد‭ ‬استون‭ ‬فيلا،‭ ‬قمنا‭ ‬بإشراك‭ ‬غارناتشو‭ ‬على‭ ‬اليمين‭ ‬وربما‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المنافسة‭ ‬القائمة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬راشفورد‭ ‬يستطيع‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬اليمين‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وينهي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بمواجهة‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬الحالي‭.‬

MENAFN27122023000055011008ID1107662990

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث