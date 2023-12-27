تن هاغ يأمل عودة المخضرمين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كان‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لإكمال‭ ‬صيامه‭ ‬عن‭ ‬الانتصارات‭ ‬للمباراة‭ ‬الخامسة‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استغل‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬أخطاء‭ ‬دفاعية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬ليتقدم‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬6‭ ‬دقائق‭ ‬سجلهما‭ ‬قائده‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬جون‭ ‬ماكجين‭ ‬والبلجيكي‭ ‬لياندر‭ ‬دندونكر‭.‬

بيد‭ ‬أن‭ ‬مانشستر‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬بينها‭ ‬باكورة‭ ‬أهداف‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدنماركي‭ ‬راسموس‭ ‬هويلوند‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬فريقه‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة‭ ‬الثلاث‭. ‬وارتقى‭ ‬يونايتد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬استحواذ‭ ‬شركة‭ ‬اينيوس‭ ‬ومالكها‭ ‬الملياردير‭ ‬البريطاني‭ ‬جيمي‭ ‬راتكليف‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬أقلية‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الشمالي‭ ‬العريق‭. ‬والفوز‭ ‬كان‭ ‬الثاني‭ ‬فقط‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الإصابات‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالفريق‭ ‬الذي‭ ‬يغيب‭ ‬عنه‭ ‬المدافعون‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليساندرو‭ ‬مارتينيس‭ ‬والهولندي‭ ‬تيريل‭ ‬مالاسيا‭ ‬والسويدي‭ ‬فيكتور‭ ‬ليندلوف‭ ‬وهاري‭ ‬ماكغواير‭ ‬ولاعبا‭ ‬الوسط‭ ‬البرازيلي‭ ‬كاسيميرو‭ ‬ومايسون‭ ‬ماونت‭ ‬وجميعهم‭ ‬سيعودون‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬معللا‭ ‬تراجع‭ ‬نتائج‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬اضطررنا‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬وبالتالي‭ ‬الأمور‭ ‬الروتينية‭ ‬مفقودة‭. ‬ندرك‭ ‬جيدا‭ ‬بأنه‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬تقديم‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬صلبة‭ ‬واستقرار‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬لكني‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المخضرمين‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬هامة‭ ‬سنشهد‭ ‬ثباتا‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المستوى‮»‬‭. ‬

وخاض‭ ‬المهاجم‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬أساسيا‭ ‬منذ‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬الحالي‭ ‬بعد‭ ‬تراجع‭ ‬مستواه‭ ‬ثم‭ ‬مرضه‭.‬

واشاد‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬براشفورد‭ ‬بقوله‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬مريضا‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬فضلنا‭ ‬باللعب‭ ‬بغارناتشو‭ ‬على‭ ‬اليسار‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ضد‭ ‬استون‭ ‬فيلا،‭ ‬قمنا‭ ‬بإشراك‭ ‬غارناتشو‭ ‬على‭ ‬اليمين‭ ‬وربما‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المنافسة‭ ‬القائمة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬راشفورد‭ ‬يستطيع‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬اليمين‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وينهي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بمواجهة‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬الحالي‭.‬