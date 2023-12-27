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روميرو ينضم إلى قائمة المصابين في توتنهام

12/27/2023 7:10:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشف‭ ‬المدرب‭ ‬الأسترالي‭ ‬لنادي‭ ‬توتنهام‭ ‬رابع‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬تعرّض‭ ‬فريقه‭ ‬لضربة‭ ‬جديدة‭ ‬بإصابة‭ ‬مدافعه‭ ‬الدولي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬كريستيان‭ ‬روميرو‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬ستغيّبه‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أسابيع‭. ‬ويأتي‭ ‬غياب‭ ‬المدافع‭ ‬روميرو‭ (‬25‭ ‬عاماً‭) ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬إيقافٍ‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬ديسمبر‭. ‬وتعرّض‭ ‬روميرو‭ ‬للإصابة‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬إيفرتون‭ ‬2‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة،‭ ‬حين‭ ‬علّق‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬عليها‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬‭(‬الوضع‭) ‬ليس‭ ‬جيّداً‭ ‬مع‭ ‬روميرو‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أجرى‭ ‬فحصاً‭ ‬وقد‭ ‬أصيب‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭. ‬نحن‭ ‬نتحدّث‭ ‬عن‭ (‬غياب‭) ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬أو‭ ‬خمسة‭ ‬أسابيع‮»‬‭. ‬وأردف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أمرٌ‭ ‬محبطٌ‭ ‬أن‭ ‬نخسره‭ ‬طبعاً‭. ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أننا‭ ‬افتقدناه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الإيقاف‭ ‬والآن‭ ‬استعدناه‭ ‬وكان‭ ‬يحاول‭ ‬أن‭ ‬يستقرّ‭. ‬الآن‭ ‬سيغيب‭ ‬مجدداً‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭. ‬ولحق‭ ‬روميرو‭ ‬بزميله‭ ‬المدافع‭ ‬الهولندي‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬فين‭ ‬الغائب‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬عينها‭ ‬التي‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬أمام‭ ‬تشلسي‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المتوقّع‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬فان‭ ‬دي‭ ‬فين‭ ‬إلى‭ ‬التمارين‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين،‭ ‬فيما‭ ‬رجّح‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬موعد‭ ‬عودته‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ21‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يناير‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬يقترب‭ (‬من‭ ‬التعافي‭). ‬سنراه‭ ‬في‭ ‬يناير،‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيلعب‭ ‬أمام‭ ‬بيرنلي‭ ‬لكن‭ ‬ربما‭ ‬بمواجهة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬عينه‮»‬‭.‬

وأكمل‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أنظر‭ ‬إلى‭ ‬مواعيد‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬رؤيتهم‭ ‬يتمرّنون‭ ‬معنا‭ ‬وهو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة»؛‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬جيمس‭ ‬ماديسون‭ ‬والأوروغوياني‭ ‬رودريغو‭ ‬بنتانكور‭ ‬وألفي‭ ‬وايتمان‭ (‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭) ‬والكرواتي‭ ‬إيفان‭ ‬بيريتشيتش‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬مانور‭ ‬سولومون‭ (‬الركبة‭) ‬وراين‭ ‬سيسينيون‭ (‬الفخذ‭).‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬سلتيك‭ ‬الاسكتلندي‭: ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بين‭ ‬المجموعة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وسنرى‭ ‬كيف‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭. ‬بمجرّد‭ ‬أن‭ ‬يبدؤوا‭ ‬التمارين،‭ ‬عندها‭ ‬نبدأ‭ ‬بالتفكير‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬جاهزين‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مرحلة‭ ‬العلاج،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬في‭ ‬وقتٍ‭ ‬ما،‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬يناير،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬جاهزاً،‭ ‬لكن‭ ‬كيف‭ ‬سنستخدمه‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الغياب‭ ‬هو‭ ‬أمرٌ‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬جاهزيّته‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أعلن‭ ‬توتنهام‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬استعادة‭ ‬المهاجم‭ ‬داين‭ ‬سكارليت‭ ‬بعد‭ ‬إعارته‭ ‬لإبسويتش‭ ‬مدة‭ ‬موسمٍ‭ ‬واحد‭.‬

ولعب‭ ‬سكارليت‭ ‬12‭ ‬مباراةً‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬المرشّح‭ ‬للصعود‭ ‬إلى‭ ‬الـ«بريميرليغ‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬انضمامه‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬لكنّه‭ ‬عانى‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬مركزٍ‭ ‬أساسي‭.‬

وسيلعب‭ ‬توتنهام‭ ‬مبارياته‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭ ‬بغياب‭ ‬قائده‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬سون‭ ‬بسبب‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

ويملك‭ ‬توتنهام‭ ‬فرصة‭ ‬الارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬برايتون‭ ‬بنتيجةٍ‭ ‬كبيرةٍ‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭.‬


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