روميرو ينضم إلى قائمة المصابين في توتنهام

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- Akhbar Al Khaleej) لندن - (أ ف ب): كشف المدرب الأسترالي لنادي توتنهام رابع الدوري الانجليزي لكرة القدم أنج بوستيكوغلو أمس الأربعاء عن تعرّض فريقه لضربة جديدة بإصابة مدافعه الدولي الأرجنتيني كريستيان روميرو في الفخذ ستغيّبه عن الملاعب من أربعة إلى خمسة أسابيع. ويأتي غياب المدافع روميرو (25 عاماً) بعد عودته من إيقافٍ ثلاث مباريات في بداية ديسمبر. وتعرّض روميرو للإصابة خلال الفوز على إيفرتون 2-1 يوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة، حين علّق بوستيكوغلو عليها قائلاً: «(الوضع) ليس جيّداً مع روميرو».
وأضاف: «لقد أجرى فحصاً وقد أصيب في الفخذ. نحن نتحدّث عن (غياب) نحو أربعة أو خمسة أسابيع». وأردف قائلا: «إنه أمرٌ محبطٌ أن نخسره طبعاً. من الواضح أننا افتقدناه خلال فترة الإيقاف والآن استعدناه وكان يحاول أن يستقرّ. الآن سيغيب مجدداً فترة طويلة». ولحق روميرو بزميله المدافع الهولندي فان دي فين الغائب بسبب الإصابة عينها التي تعرّض لها خلال المباراة التي خسرها أمام تشلسي 1-4 في نوفمبر الماضي. وكان من المتوقّع أن يعود فان دي فين إلى التمارين خلال أسبوعين، فيما رجّح بوستيكوغلو موعد عودته قبل مواجهة مانشستر يونايتد في المرحلة الـ21 في 14 يناير.
وقال المدرب: «إنه يقترب (من التعافي). سنراه في يناير، لا أعتقد أنه سيلعب أمام بيرنلي لكن ربما بمواجهة مانشستر يونايتد في 14 من الشهر عينه».
وأكمل: «لا أنظر إلى مواعيد عودتهم إلى حين رؤيتهم يتمرّنون معنا وهو لم يكن ضمن المجموعة»؛ في إشارة إلى غياب صانع الألعاب جيمس ماديسون والأوروغوياني رودريغو بنتانكور وألفي وايتمان (إصابة في الكاحل) والكرواتي إيفان بيريتشيتش والإسرائيلي مانور سولومون (الركبة) وراين سيسينيون (الفخذ).
وأضاف المدرب القادم من سلتيك الاسكتلندي: «من غير المقرّر أن يكون بين المجموعة هذا الأسبوع وسنرى كيف سيكون في نهاية الأسبوع. بمجرّد أن يبدؤوا التمارين، عندها نبدأ بالتفكير حول ما إذا كانوا جاهزين».
وتابع: «لقد أصبح في نهاية مرحلة العلاج، وبالتأكيد في وقتٍ ما، في منتصف يناير، قد يكون جاهزاً، لكن كيف سنستخدمه بعد هذه الفترة من الغياب هو أمرٌ يعتمد على جاهزيّته».
من جهة أخرى، أعلن توتنهام أمس الأربعاء استعادة المهاجم داين سكارليت بعد إعارته لإبسويتش مدة موسمٍ واحد.
ولعب سكارليت 12 مباراةً مع الفريق المرشّح للصعود إلى الـ«بريميرليغ» بعد انضمامه إليه في أغسطس الماضي، لكنّه عانى في إيجاد مركزٍ أساسي.
وسيلعب توتنهام مبارياته مدة شهر بغياب قائده الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون بسبب مشاركته في كأس آسيا في قطر.
ويملك توتنهام فرصة الارتقاء إلى المركز الثالث في حال فوزه على برايتون بنتيجةٍ كبيرةٍ اليوم الخميس في ختام المرحلة التاسعة عشرة.
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