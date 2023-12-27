يونايتد يحتاج إلى استشارة ((إينيوس))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستغرق‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬مدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬أربعة‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع،‭ ‬وستتجاوز‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬في‭ ‬يناير‭. ‬ولكن‭ ‬بما‭ ‬أن‭ ‬أسهم‭ ‬النادي‭ ‬تُتداول‭ ‬على‭ ‬بورصة‭ ‬نيويورك،‭ ‬تحتوي‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬قدّمت‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬والبورصات‭ ‬الأمريكية‭ (‬ SEC ‭) ‬والمتعلقة‭ ‬بالصفقة‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬على‭ ‬بندٍ‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استشارة‭ ‬شركة‭ ‬إينيوس‭ ‬بما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالشؤون‭ ‬الكروية،‭ ‬أثناء‭ ‬استكمال‭ ‬السلطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬لفحصها‭.‬

ويجب‭ ‬على‭ ‬يونايتد‭ ‬أن‭ ‬يستشير‭ ‬شركة‭ ‬الكيماويات‭ ‬العملاقة‭ ‬بالأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بـ«تعيين،‭ ‬تسريح‭ ‬أو‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬استقالة‭ ‬أي‭ ‬مدير‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أو‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأوّل‭ ‬في‭ ‬النادي‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بدء‭ ‬محادثات‭ ‬أو‭ ‬استمرارها‭ ‬بشأن‭ ‬شراء‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭.‬

وتسمح‭ ‬الوثيقة‭ ‬المقدّمة‭ ‬لهيئة‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬والبورصات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬لعائلة‭ ‬غلايزر‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬الأسهم‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬ببيعٍ‭ ‬كاملٍ‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تلقّوا‭ ‬عرضاً‭ ‬لبيع‭ ‬أسهمهم‭ ‬بالمبلغ‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يرغب‭ ‬راتكليف‭ ‬بمضاهاته،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬للملياردير‭ ‬البريطاني‭ ‬حق‭ ‬الأولويّة‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬هذه‭ ‬الأسهم‭.‬

ونشأ‭ ‬راتكليف‭ ‬الذي‭ ‬حاول‭ ‬شراء‭ ‬تشلسي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭. ‬ولدى‭ ‬شركته‭ ‬إنيوس‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الرياضية،‭ ‬إذ‭ ‬تمتلك‭ ‬ناديي‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ولوزان‭ ‬السويسري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬الدراجات‭ ‬الرائد‭ ‬إينيوس‭ ‬غريناديررز‭ ‬وهو‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيسي‭ ‬لفريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭. ‬وكانت‭ ‬عائلة‭ ‬غلايزر‭ ‬قد‭ ‬استحوذت‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬مقابل‭ ‬790‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬961‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬وحمّلته‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الديون‭. ‬وقدّم‭ ‬راتكليف‭ ‬والمصرفي‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬جاسم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬جبر‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬عروضًا‭ ‬منافسة‭ ‬بقيمة‭ ‬5‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬للاستحواذ‭ ‬الكامل،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يرق‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬تقييم‭ ‬عائلة‭ ‬غلايزرز‭.‬

وانسحب‭ ‬الشيخ‭ ‬جاسم‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬استحواذ‭ ‬يونايتد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬واصل‭ ‬راتكليف‭ ‬السعي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬أقلية‭. ‬ولم‭ ‬يتوّج‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬الأخير‭ ‬لمدربه‭ ‬الشهير‭ ‬السير‭ ‬أليكس‭ ‬فيرغسون‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬

ويحتل‭ ‬الفريق‭ ‬حالياً‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدّر،‭ ‬كما‭ ‬أنّه‭ ‬ودّع‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬