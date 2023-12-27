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استشهاد ستة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

12/27/2023 7:10:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رام‭ ‬الله‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استشهد‭ ‬ستّة‭ ‬شبّان‭ ‬فلسطينيين‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬نفّذها‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬مخيّم‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفّة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلّة‭ ‬وأوقعت‭ ‬أيضاً‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجرحى،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬ستة‭ ‬شهداء‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬وصلوا‭ ‬لمستشفى‭ ‬ثابت‭ ‬ثابت‭ ‬الحكومي‭ ‬بطولكرم‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مخيّم‭ ‬نور‭ ‬شمس‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭. ‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬الشبّان‭ ‬الستّة‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬نفّذته‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬المخيّم‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنّ‭ ‬القصف‭ ‬أسفر‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬شاب‭ ‬سابع‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬رأسه‭ ‬وحالته‭ ‬حرجة‭. ‬

وبحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬فإنّ‭ ‬وحدات‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬نفّذت‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طولكرم‭ ‬ومخيم‭ ‬نور‭ ‬شمس‭ ‬الواقع‭ ‬شرقها‭. ‬

وردّاً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬رفض‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬التعليق‭ ‬في‭ ‬الحال‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭. ‬

واستشهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬الضفّة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلّة‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬مستوطنين‭ ‬إسرائيليين،‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬نشرتها‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

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