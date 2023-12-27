استشهاد ستة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رام الله
– (أ ف ب): استشهد ستّة شبّان فلسطينيين فجر أمس في عملية نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيّم للاجئين في شمال الضفّة الغربية المحتلّة وأوقعت أيضاً العديد من الجرحى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنّ «ستة شهداء برصاص الاحتلال وصلوا لمستشفى ثابت ثابت الحكومي بطولكرم» في شمال القطاع، مشيرة إلى أنّ العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيّم نور شمس أسفرت عن سقوط العديد من الجرحى.
من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» إنّ الشبّان الستّة استشهدوا في قصف نفّذته طائرة مسيرة إسرائيلية على المخيّم القريب من مدينة طولكرم.
وأضافت أنّ القصف أسفر أيضاً عن إصابة شاب سابع بجروح خطرة في رأسه وحالته حرجة.
وبحسب الوكالة فإنّ وحدات عسكرية إسرائيلية نفّذت ليل الأربعاء عملية في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس الواقع شرقها.
وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق في الحال على هذه المعلومات.
واستشهد أكثر من 300 فلسطيني في الضفّة الغربية المحتلّة على أيدي قوات الاحتلال، وفي بعض الحالات على أيدي مستوطنين إسرائيليين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، بحسب حصيلة نشرتها السلطة الفلسطينية.
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