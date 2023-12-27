العاهل الأردني والرئيس المصري يرفضان أي تحرك إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) القاهرة
– (الوكالات): ذكرت وسائل إعلام رسمية أن العاهل الأردني الملك عبدالله والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قالا بعد قمة في القاهرة أمس الأربعاء إنهما يرفضان أي تحرك إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وفي بيان، قال الزعيمان أيضا إنه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة التي مزقتها الحرب لتخفيف المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني شخص تحت الحصار هناك.
فقد أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الأربعاء، رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخلياً. جاء ذلك خلال استقبال، السيسي، أمس بمطار القاهرة الدولي الملك الأردني، حيث اصطحبه إلى قصر الاتحادية، وفق المتحدث باسم الرئاسة
أحمد فهمي.
وصرح المتحدث، في بيان
نشره عبر موقع «فيسبوك»، بأن الجانبين عقدا مباحثات، حيث تم الإعراب عن الارتياح لوتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، التي تعكس الأهمية الكبيرة للعلاقات بين الشعبين والقيادتين، وقد استكشف
الطرفان سبل تطوير العلاقات وفتح آفاق جديدة لتعزيزها في
مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقات الخاصة والأخوية بينهما.
وأضاف المتحدث أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة في
قطاع غزة، والمأساة الإنسانية التي تواجه القطاع، والتي خلفت آلاف
القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين، فضلاً عن التدمير الواسع الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت في القطاع، حيث شددا على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة
التي تحدث فارقاً حقيقياً في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مع الدفع
الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، يفضي لإقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها
القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما أكد الجانبان أن هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية، مشددين على أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
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