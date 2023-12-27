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العاهل الأردني والرئيس المصري يرفضان أي تحرك إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين

12/27/2023 7:10:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ ‬ ‭ (‬الوكالات‭): ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬أن‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬والرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬قالا‭ ‬بعد‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنهما‭ ‬يرفضان‭ ‬أي‭ ‬تحرك‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لتهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭.‬

وفي‭ ‬بيان،‭ ‬قال‭ ‬الزعيمان‭ ‬أيضا‭ ‬إنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬للموافقة‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬والسماح‭ ‬بدخول‭ ‬مساعدات‭ ‬كافية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬مزقتها‭ ‬الحرب‭ ‬لتخفيف‭ ‬المأساة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬شخص‭ ‬تحت‭ ‬الحصار‭ ‬هناك‭.‬

فقد‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬والعاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬رفضهما‭ ‬التام‭ ‬لجميع‭ ‬محاولات‭ ‬تصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أو‭ ‬لتهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬خارج‭ ‬أراضيهم‭ ‬أو‭ ‬نزوحهم‭ ‬داخلياً‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال،‭ ‬السيسي،‭ ‬أمس‭ ‬بمطار‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭ ‬الملك‭ ‬الأردني،‭ ‬حيث‭ ‬اصطحبه‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وفق‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‮
‬‭
‬أحمد‭ ‬فهمي‭.‬

وصرح‭ ‬المتحدث،‭ ‬في‭ ‬بيان
نشره‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬،‭ ‬بأن‭ ‬الجانبين‭ ‬عقدا‭ ‬مباحثات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الإعراب‭ ‬عن‭ ‬الارتياح‭ ‬لوتيرة‭ ‬التنسيق‭ ‬والتشاور‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الأهمية‭ ‬الكبيرة‭ ‬للعلاقات‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬والقيادتين،‭ ‬وقد‭ ‬استكشف‭ ‬‮
‬الطرفان‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬لتعزيزها‭ ‬في‭
‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬العلاقات‭ ‬الخاصة‭ ‬والأخوية‭ ‬بينهما‭.‬

وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬أن‭ ‬المباحثات‭ ‬تناولت‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭
‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والمأساة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬القطاع،‭ ‬والتي‭ ‬خلفت‭ ‬آلاف‭
‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬ومئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التدمير‭ ‬الواسع‭ ‬الذي‭ ‬أصاب‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمنشآت‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬حيث‭ ‬شددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬نحو‭ ‬تنفيذه‭ ‬هو‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬ونفاذ‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬بالكميات‭ ‬والأحجام‭ ‬والسرعة‭ ‬اللازمة‭
‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬فارقاً‭ ‬حقيقياً‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬أهالي‭ ‬القطاع،‭ ‬مع‭ ‬الدفع‭
‬الجاد‭ ‬نحو‭ ‬مسار‭ ‬سياسي‭ ‬للتسوية‭ ‬العادلة‭ ‬والشاملة،‭ ‬يفضي‭ ‬لإقامة‭ ‬الدولة‭
‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967‭ ‬وعاصمتها‭
‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمقررات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الجانبان‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مسؤولية‭ ‬سياسية‭ ‬وأخلاقية‭ ‬كبيرة‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬نحو‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يحفظ‭ ‬مصداقية‭ ‬المنظومة‭ ‬الدولية،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬عدم‭ ‬توسع‭ ‬دائرة‭ ‬الصراع‭ ‬بما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬زعزعة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

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