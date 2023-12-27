زين البحرين تعزز مهارات فريق المبيعات من خلال برنامج تدريبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكملت شركة زين البحرين مؤخراً برنامجا تدريبيا لفريق المبيعات بقيادة رجل الأعمال والمدرب الشهير صلاح أبو المجد. وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي الشامل لرفع مهارات المبيعات الفنية والتقنية لدى فريق التسويق والمبيعات الاستهلاكية.
ويعتبر برنامج تدريب قوة المبيعات مبادرة استراتيجية قامت بها زين البحرين لزيادة تمكين موظفي الصفوف الأمامية وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتفوق في أدوارهم. وضمن البرنامج حصول فريق الشركة على أعلى مستوى من التوجيه والمعرفة، وذلك من خلال الشراكة مع صلاح أبو المجد، وهو شخصية تحظى باحترام كبير في مجال التدريب بالمبيعات، حيث يتمتع بخبرة تزيد على 15 عاماً.
ركز البرنامج التدريبي على مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك التواصل الفعال، وإدارة علاقات العملاء، وأساليب التفاوض، ومعرفة المنتج. وقد تم تنسيق جلسات تفاعلية وتمارين عملية ودراسات ومناقشة حالات واقعية، لمساعدة المشاركين في اكتساب رؤى قيمة ومهارات عملية تمكنهم من تقديم خدمات أفضل لعملاء زين البحرين. وتؤمن زين البحرين بأن الاستثمار في التطوير المهني لموظفيها أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ميزة تنافسية في قطاع الاتصالات وتوفير تجربة استثنائية للعملاء ودفع نمو الأعمال.
وعلق عبدالله الماجد مدير التعلم والتطوير التنظيمي في زين البحرين قائلاً: «يسعدنا أن نكمل بنجاح برنامج تدريب قوة المبيعات بقيادة صلاح أبو المجد. وتعكس هذه المبادرة التزام الشركة المستمر بتعزيز قدرات فريقنا وتقديم خدمات لا مثيل لها لعملائنا. ونحن على ثقة بأن مهارات المبيعات المحسنة المكتسبة من خلال هذا البرنامج سوف تسهم في نجاح زين البحرين بشكل عام».
وتظل زين البحرين ملتزمة بتعزيز ثقافة التعلم والتطوير، وستواصل الشركة الاستثمار في مبادرات تدريبية مماثلة لضمان تزويد موظفيها بأحدث المعارف والمهارات الصناعية.
MENAFN27122023000055011008ID1107662985
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.