زين البحرين تعزز مهارات فريق المبيعات من خلال برنامج تدريبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويعتبر‭ ‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬قوة‭ ‬المبيعات‭ ‬مبادرة‭ ‬استراتيجية‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لزيادة‭ ‬تمكين‭ ‬موظفي‭ ‬الصفوف‭ ‬الأمامية‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتفوق‭ ‬في‭ ‬أدوارهم‭. ‬وضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬حصول‭ ‬فريق‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬التوجيه‭ ‬والمعرفة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬صلاح‭ ‬أبو‭ ‬المجد،‭ ‬وهو‭ ‬شخصية‭ ‬تحظى‭ ‬باحترام‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬بالمبيعات،‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬عاماً‭.‬

ركز‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال،‭ ‬وإدارة‭ ‬علاقات‭ ‬العملاء،‭ ‬وأساليب‭ ‬التفاوض،‭ ‬ومعرفة‭ ‬المنتج‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تنسيق‭ ‬جلسات‭ ‬تفاعلية‭ ‬وتمارين‭ ‬عملية‭ ‬ودراسات‭ ‬ومناقشة‭ ‬حالات‭ ‬واقعية،‭ ‬لمساعدة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬اكتساب‭ ‬رؤى‭ ‬قيمة‭ ‬ومهارات‭ ‬عملية‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أفضل‭ ‬لعملاء‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭. ‬وتؤمن‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬المهني‭ ‬لموظفيها‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬ميزة‭ ‬تنافسية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬للعملاء‭ ‬ودفع‭ ‬نمو‭ ‬الأعمال‭.‬

وعلق‭ ‬عبدالله‭ ‬الماجد‭ ‬مدير‭ ‬التعلم‭ ‬والتطوير‭ ‬التنظيمي‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نكمل‭ ‬بنجاح‭ ‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬قوة‭ ‬المبيعات‭ ‬بقيادة‭ ‬صلاح‭ ‬أبو‭ ‬المجد‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬المستمر‭ ‬بتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬فريقنا‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬لعملائنا‭. ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬مهارات‭ ‬المبيعات‭ ‬المحسنة‭ ‬المكتسبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬سوف‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬عام‮»‬‭.‬

وتظل‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التعلم‭ ‬والتطوير،‭ ‬وستواصل‭ ‬الشركة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مبادرات‭ ‬تدريبية‭ ‬مماثلة‭ ‬لضمان‭ ‬تزويد‭ ‬موظفيها‭ ‬بأحدث‭ ‬المعارف‭ ‬والمهارات‭ ‬الصناعية‭.‬



