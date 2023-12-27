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جلسة للبرلمان العربي اليوم بعنوان ((نصرة فلسطين وغزة))

12/27/2023 7:10:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يترأس‭ ‬عادل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العسومي‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬جلسة‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬الخاصة‭ ‬عن‭ ‬فلسطين‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬نصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬وغزة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬28‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م،‭ ‬بمقر‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

كما‭ ‬سيترأس‭ ‬العسومي‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬فلسطين‭ ‬الذي‭ ‬سيسبق‭ ‬الجلسة،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والتصعيد‭ ‬الخطير‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭.‬

ويأتي‭ ‬عقد‭ ‬هذه‭ ‬الجلسة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬وفي‭ ‬كافة‭ ‬المحافل،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نصرة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ودعم‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭.‬

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