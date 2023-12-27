جلسة للبرلمان العربي اليوم بعنوان ((نصرة فلسطين وغزة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يترأس عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عضو مجلس الشورى، جلسة البرلمان العربي الخاصة عن فلسطين تحت عنوان «نصرة فلسطين وغزة»، وذلك صباح اليوم الخميس الموافق 28 من شهر ديسمبر 2023م، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة علي العرادي عضو مجلس الشورى.
كما سيترأس العسومي اجتماع لجنة فلسطين الذي سيسبق الجلسة، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
ويأتي عقد هذه الجلسة في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها البرلمان العربي على كافة المستويات وفي كافة المحافل، من أجل نصرة القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
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