تسجيل 9 آلاف طفل مستجد في المدارس الحكومية وإعادة التـسـجـيـل فبـراير القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على ضمان تسجيل جميع الأطفال الذين بلغوا سن إلزامية التعليم في المدارس الحكومية بوقت كاف قبل بدء العام الدراسي المقبل، إذ أعلنت الوزارة التسجيل للعام الدراسي القادم بشكل مبكر في شهر أكتوبر الماضي بدلا من الانتظار إلى نهاية العام الدراسي الجاري، وذلك من خلال إعادة هندسة مواعيد هذه الإعلانات، بهدف الاستفادة من الوقت في عمليات التخطيط والاستعداد الجيد لبدء العام الدراسي، بالإضافة إلى مساعدة أولياء الأمور على تسجيل الطلبة بشكل مبكر.
وبيّن الوزير أن الفترة الماضية شهدت تسجيل نحو 9 آلاف طفل بحريني مستجد في المدارس الحكومية من مواليد يناير حتى ديسمبر 2018، كاشفا عن أن الوزارة ستعيد فتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل 2024-2025م خلال الفترة من الأحد إلى الخميس 18 إلى 22 فبراير 2024، في صالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى، من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الأطفال الذين بلغوا سن إلزامية التعليم من مواليد يناير إلى ديسمبر 2018، ممن فاتهم التسجيل خلال الفترة السابقة.
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