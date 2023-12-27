تسجيل 9 آلاف طفل مستجد في المدارس الحكومية وإعادة التـسـجـيـل فبـراير القادم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبيّن‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬شهدت‭ ‬تسجيل‭ ‬نحو‭ ‬9‭ ‬آلاف‭ ‬طفل‭ ‬بحريني‭ ‬مستجد‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2018،‭ ‬كاشفا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستعيد‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬المقبل‭ ‬2024‭-‬2025م‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬الخميس‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬الواحدة‭ ‬ظهرا،‭ ‬وذلك‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لجميع‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬بلغوا‭ ‬سن‭ ‬إلزامية‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2018،‭ ‬ممن‭ ‬فاتهم‭ ‬التسجيل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭.‬