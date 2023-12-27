ولي العهد السعودي: عملنا على إيجاد حراك عربي وإسلامي لوقف العدوان على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وألقى‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬أمس‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السنوي‭ ‬لافتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬السنة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭. ‬وقال‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬عقدت‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة‭ ‬غير‭ ‬العادية،‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأحداث‭ ‬المؤلمة‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬أشقاؤنا‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬عملت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬حراك‭ ‬عربي‭ ‬وإسلامي‭ ‬مشترك،‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬نحو‭ ‬اتخاذ‭ ‬مواقف‭ ‬جادة‭ ‬وحازمة‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬والسماح‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

ولفت‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نهج‭ ‬السعودية‭ ‬الثابت‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬السيادة‭ ‬الوطنية‭ ‬لجميع‭ ‬الدول‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬نهضتها‭ ‬التنموية‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬2030‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬الاقتصاد‭ ‬السعودي‭ ‬هو‭ ‬الأسرع‭ ‬نموا‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‮»‬،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬حققت‭ ‬نموا‭ ‬تاريخيا‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اختيار‭ ‬السعودية‭ ‬لاستضافة‭ ‬إكسبو‭ ‬2030‭ ‬يؤكد‭ ‬مكانتها‭ ‬عالمياً‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تقدمت‭ ‬في‭ ‬مؤشرات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬50 ‭%‬ ‭.‬