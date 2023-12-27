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تواصل عدوان الاحتلال على غزة وانقطاع الاتصالات يزيد صعوبة عمل المنقذين

12/27/2023 7:10:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) محاولات فلسطينية للتعرف على جثامين مشوهة لـ 80 شهيدا سلمتهم إسرائيل

قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬دكت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬البر‭ ‬والبحر‭ ‬والجو‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تسبب‭ ‬فيه‭ ‬انقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬ضربة‭ ‬جديدة‭ ‬لجهود‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المصابين‭ ‬لإسعافهم‭ ‬ونقل‭ ‬الجثث‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬خمسة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬استقبل‭ ‬سبع‭ ‬جثث‭ ‬لفلسطينيين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭. ‬

واستشهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬240‭ ‬فلسطينيا‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬سلطات‭ ‬غزة‭ ‬دفنت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬80‭ ‬فلسطينيا‭ ‬مجهولي‭ ‬الهوية‭ ‬بعدما‭ ‬سلمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬جثثهم‭ ‬المشوهة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬الحدودي‭. ‬وبحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الإسلامية،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬جمع‭ ‬الجثث‭ ‬من‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬ودفنوا‭ ‬في‭ ‬خندق‭ ‬طويل‭ ‬في‭ ‬جبانة‭ ‬برفح‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬وقال‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬الدفن‭ ‬إنهم‭ ‬يلتقطون‭ ‬صورا‭ ‬للموتى‭ ‬للتعرف‭ ‬عليهم‭ ‬لاحقا‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬‮«‬الطوارئ‭ ‬الصحية‮»‬‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬رفح‭ ‬الدكتور‭ ‬مروان‭ ‬الهمص‭ ‬‮«‬وصلت‭ ‬إلينا‭ ‬حاوية‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬بعضهم‭ ‬مكتمل‭ ‬الجسد‭ ‬وبعضهم‭ ‬أشلاء‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬‮«‬ما‭ ‬جرى‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭. ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬شعبنا‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬نكبة‭ ‬1948‭. ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬أبشع‭ ‬بكثير‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬21110‭ ‬فلسطينيين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬وأصيب‭ ‬55243‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬يتضمن‭ ‬195‭ ‬شهيدا‭ ‬و325‭ ‬مصابا‭ ‬سقطوا‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬

وأعلن‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬انقطاع‭ ‬التواصل‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬مع‭ ‬فرقه‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بسبب‭ ‬انقطاع‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والإنترنت‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬كما‭ ‬دمر‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭... ‬لمقر‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬شبكة‭ ‬الاتصال‭ ‬الهوائي‭... ‬الخاصة‭ ‬بعمل‭ ‬الجمعية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬وسيلة‭ ‬الاتصال‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انقطاع‭ ‬الاتصالات‭. ‬مما‭ ‬يشكل‭ ‬تحديا‭ ‬كبيرا‭ ‬أمام‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬والطوارئ‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬للجرحى‭ ‬والمصابين‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬ذكر‭ ‬سكان‭ ‬أن‭ ‬قتالا‭ ‬عنيفا‭ ‬دار‭ ‬شرقي‭ ‬وشمالي‭ ‬البريج‭ ‬وفي‭ ‬قرية‭ ‬جحر‭ ‬الديك‭ ‬القريبة‭ ‬حيث‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تتمركز‭ ‬هناك‭. ‬

واستمرت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬الضارية‭ ‬بين‭ ‬مقالتي‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جحر‭ ‬الديك،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬عنيف‭ ‬بالدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬شرق‭ ‬المنطقة‭ ‬الوسطى‭ ‬من‭ ‬القطاع‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬إخلاء‭ ‬مدرسة‭ ‬بنات‭ ‬المغازي‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬جراء‭ ‬تعرضها‭ ‬للقصف‭ ‬المدفعي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬5‭ ‬أشخاص‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭.‬

بالتزامن‭ ‬تجدد‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مخيمات‭ ‬البريج‭ ‬والمغازي،‭ ‬مع‭ ‬سماع‭ ‬أصوات‭ ‬اشتباكات‭ ‬في‭ ‬محاور‭ ‬التوغل‭.‬

وأشار‭ ‬مراسل‭ ‬ RT ‭ ‬على‭ ‬وقوع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬عقب‭ ‬قصف‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مدرسة‭ ‬تابعة‭ ‬للأونروا‭ ‬تآوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‭.‬

أعلنت‭ ‬‮«‬كتائب‭ ‬القسام‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬استهداف‭ ‬قواتها‭ ‬4‭ ‬جرافات‭ ‬عسكرية‭ ‬ودبابة‭ ‬‮«‬ميركافا‮»‬‭ ‬إسرائيلية‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بقذيفة‭ ‬‮«‬الياسين‭ ‬105‮»‬‭ ‬شرق‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭.‬

أعلنت‭ ‬‮«‬سرايا‭ ‬القدس‮»‬‭ ‬استهداف‭ ‬دبابة‭ ‬‮«‬ميركافا‮»‬‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بعبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬وتم‭ ‬تدميرها‭ ‬بالكامل‭ ‬شرق‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مما‭ ‬يرفع‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬صفوفه‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الاجتياح‭ ‬البري‭ ‬للقطاع‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬166‭. ‬

وشهد‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬تصاعدا‭ ‬في‭ ‬العدوان،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬طلبت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬مغادرة‭ ‬المنطقة‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الكثيرين‭ ‬يقولون‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬يذهبون‭ ‬إليه‭. ‬

وأجبر‭ ‬العدوان‭ ‬1 ‭,‬ 9‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬أي‭ ‬85‭ ‬ ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فيما‭ ‬يخيم‭ ‬شبح‭ ‬المجاعة‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬باتت‭ ‬معظم‭ ‬مستشفياته‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭. ‬

وأعربت‭ ‬مفوضيّة‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬بالغ‭ ‬حيال‭ ‬قصف‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتواصل‭ ‬لوسط‭ ‬غزة‭... ‬على‭ ‬كل‭ ‬الهجمات‭ ‬أن‭ ‬تمتثل‭ ‬بشكل‭ ‬صارم‭ ‬إلى‭ ‬مبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التمييز‭ ‬والتناسب‭ ‬وأخذ‭ ‬الاحتياطات‮»‬‭. ‬

ونشرت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬صورا‭ ‬التقط‭ ‬أغلبها‭ ‬يومي‭ ‬الإثنين‭ ‬والثلاثاء‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مستشفيات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬ووصف‭ ‬منسق‭ ‬فريق‭ ‬الطوارئ‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬شون‭ ‬كيسي‭ ‬قدرة‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬الحالية‭ ‬بالقطاع‭ ‬بأنها‭ ‬20‭ ‬بالمئة‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬80‭ ‬يوما‭. ‬

تابع‭ ‬كيسي‭ ‬وصف‭ ‬الموقف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬دماء‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كل‭ ‬ما‭ ‬نراه‭ ‬تقريبا‭ ‬هي‭ ‬حالات‭ ‬إصابة‭ ‬بجروح‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬يصعب‭ ‬تصديقه‭ ‬حقا‭... ‬إنه‭ ‬حمام‭ ‬دم‭ ‬وكما‭ ‬قلنا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إنها‭ ‬مذبحة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬سيف‭ ‬ماجانجو‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬نشعر‭ ‬بقلق‭ ‬بالغ‭ ‬إزاء‭ ‬استمرار‭ ‬قصف‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لمنطقة‭ ‬وسط‭ ‬غزة،‭ ‬والذي‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬فلسطيني‭ ‬منذ‭ ‬عشية‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‮»‬‭. ‬

وأصبح‭ ‬كل‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2.3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬تقريبا‭ ‬بلا‭ ‬مأوى،‭ ‬وكثيرون‭ ‬منهم‭ ‬نزحوا‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭.‬

أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تعيين‭ ‬الوزيرة‭ ‬الهولندية‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايتها‭ ‬سيجريد‭ ‬كاغ‭ ‬منسّقة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬المساعدات‭ ‬للقطاع‭ ‬الغارق‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬حادة‭ ‬نتيجة‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬أمينها‭ ‬العام‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬‮«‬أعلن‭ ‬تعيين‭ ‬سيجريد‭ ‬كاغ‭ ‬من‭ ‬هولندا،‭ ‬منسّقة‭ ‬عليا‭ ‬للشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّها‭ ‬ستشرف‭ ‬على‭ ‬استحداث‭ ‬آلية‭ ‬أممية‭ ‬‮«‬لتسريع‭ ‬شحنات‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬دول‭ ‬ليست‭ ‬طرفاً‭ ‬في‭ ‬النزاع‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬كاغ،‭ ‬الوزيرة‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الهولندية‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايتها،‭ ‬ستتولى‭ ‬مهامها‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬يناير‭.‬

ويأتي‭ ‬تعيين‭ ‬كاغ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواجه‭ ‬فيه‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬حالة‭ ‬طوارئ‭ ‬إنسانية‭ ‬متفاقمة‭ ‬إذ‭ ‬يمنع‭ ‬تواصل‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬المكتظ‭. ‬

على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬تحدث‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬للبحث‭ ‬في‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وجهود‭ ‬الوساطة‭ ‬المشتركة‭ ‬الحالية‭ ‬لتهدئة‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬القطرية‭. ‬

ونهاية‭ ‬نوفمبر،‭ ‬أتاحت‭ ‬هدنة‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعا‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬105‭ ‬رهائن‭ ‬من‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والأجانب،‭ ‬مقابل‭ ‬240‭ ‬أسيرا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬ودخول‭ ‬كميات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

لكن‭ ‬جهود‭ ‬الوسطاء‭ ‬خصوصا‭ ‬المصريين‭ ‬والقطريين،‭ ‬لم‭ ‬تفلح‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬جديدة‭.‬

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