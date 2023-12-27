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يقام بجمعية النور للبر للعام الـ25سمو الشيخة لولوة بنت خليفة تنيب الشيخة حصة بنت راشد لافتتاح ((طبق الخير))

12/27/2023 7:09:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


أنابت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬لولوة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيسة‭ ‬الفخرية‭ ‬لجمعية‭ ‬النور‭ ‬للبر،‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لافتتاح‭ ‬مهرجان‭ ‬البر‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ (‬طبق‭ ‬الخير‭ ‬25‭) ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬جمعية‭ ‬النور‭ ‬للبر‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ (‬27‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭) ‬بالقاعة‭ ‬الكبرى‭ ‬بالجمعية‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخة‭ ‬لمياء‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية،‭ ‬وعضوات‭ ‬الجمعية‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬سيدات‭ ‬المجتمع،‭ ‬والجمعيات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭.‬

وتميز‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬بتوفير‭ ‬زوايا‭ ‬متنوعة‭ ‬للمشاركين‭ ‬بمنتجات‭ ‬متعددة‭ ‬للمشاركة‭ ‬ومن‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬ولجان‭ ‬الجمعية،‭ ‬ويعود‭ ‬ريع‭ ‬المهرجان‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأسر‭ ‬المتعففة‭ ‬والأسر‭ ‬التي‭ ‬تدعمها‭ ‬الجمعية‭.‬



بدورها،‭ ‬أعربت‭ ‬الشيخة‭ ‬لمياء‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخة‭ ‬لولوة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬رعايتها‭ ‬للفعالية‭ ‬الخيرية،‭ ‬وللشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬تشريفها‭ ‬المهرجان‭ ‬ومبادرتها‭ ‬بالتعرف‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬فيه،‭ ‬كما‭ ‬شكرت‭ ‬الشيخة‭ ‬لمياء‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬ثاجبة‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬مشاركتها‭ ‬السنوية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركة‭ ‬جمعية‭ ‬رعاية‭ ‬الطفل‭ ‬والأمومة‭ ‬وجمعية‭ ‬نساء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القدس‭ ‬التي‭ ‬ستقدم‭ ‬ريع‭ ‬منتجاتها‭ ‬لأهالي‭ ‬غزة‭.‬

وأضافت‭ ‬الشيخة‭ ‬لمياء‭: ‬‮«‬إن‭ ‬ريع‭ ‬المهرجان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬سيخصص‭ ‬لدعم‭ ‬الأسر‭ ‬المتعففة‭ ‬والأيتام‭ ‬وعلاج‭ ‬المرضى‭ ‬المحتاجين‭ ‬وترميم‭ ‬وبناء‭ ‬المنازل‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬تدعم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬أسرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬اللجنة‭ ‬الاجتماعية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أوضحت‭ ‬الشيخة‭ ‬لولوة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬بالجمعية‭ ‬أن‭ ‬مهرجان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تميز‭ ‬بمشاركة‭ ‬الشابات‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ابتعاد‭ ‬الجيل‭ ‬الشبابي‭ ‬خلال‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المهرجان‭ ‬يبث‭ ‬روح‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬بين‭ ‬أوساط‭ ‬الأجيال‭ ‬المستقبلية‭ ‬البعيدة‭ ‬عن‭ ‬الأعمال‭ ‬التطوعية‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬يوما‭ ‬واحدا‭ ‬فقط،‭ ‬ويوفر‭ ‬كافة‭ ‬المستلزمات‭ ‬المنزلية‭ ‬من‭ ‬أجود‭ ‬المنتجات‭ ‬المحلية‭ ‬المنزلية‭ ‬مثل‭ ‬البهارات‭ ‬والطيب‭ ‬والبخور‭ ‬والزيوت‭ ‬ومختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الأطعمة‭ ‬الشعبية‭.‬

وتحدثت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬بالجمعية،‭ ‬د‭. ‬منى‭ ‬الشرقي‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬العلاج‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الخاصة،‭ ‬ووضعهم‭ ‬المادي‭ ‬لا‭ ‬يساعدهم‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬علاج‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬الخاص،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬دراسة‭ ‬كل‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عضوات‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تشكيلها‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الطبيبات‭ ‬المتخصصات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭. ‬وأثنت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬بالجمعية‭ ‬حنان‭ ‬سيف‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬مهرجان‭ ‬طبق‭ ‬الخير‭ ‬الـ25‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬حصيلة‭ ‬تنظيم‭ ‬دؤوب‭ ‬وجهود‭ ‬متواصلة‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬لإبرازه‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬يثلج‭ ‬الصدر‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬المهرجان‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬جوائز‭ ‬المهرجان‭ ‬وهي‭: (‬جائزة‭ ‬ألذ‭ ‬طبق‭ ‬مالح‭ ‬بحريني‭) ‬للسيدة‭ ‬فوزية‭ ‬الملا،‭ ‬الثانية‭: ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬و‭(‬جائزة‭ ‬ألذ‭ ‬طبق‭ ‬حلو‭ ‬بحريني‭) ‬الأولى‭ ‬لكريمات‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والثانية‭ ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬و‭(‬جائزة‭ ‬ألذ‭ ‬طبق‭ ‬مالح‭ ‬عالمي‭) ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬لكريمات‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬و‭(‬جائزة‭ ‬ألذ‭ ‬طبق‭ ‬حلو‭ ‬عالمي‭) ‬الأولى‭ ‬للسيدة‭ ‬سيما‭ ‬المناعي،‭ ‬الثانية‭: ‬الشيخة‭ ‬عائشة‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ (‬وجائزة‭ ‬أحلى‭ ‬تزين‭ ‬للطبق‭ ‬الأولى؛‭ ‬الشيخة‭ ‬سعيدة‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفه‭ ‬الثانية‭: ‬اللجنة‭ ‬الثقافية‭ ‬والثالثة‭: ‬الشيخة‭ ‬نورة‭ ‬بنت‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬جائزة‭ ‬أحلى‭ ‬ديكور‭ ‬للطاولة‭: ‬الأولى‭ ‬إكرام‭ ‬فخرو‭ ‬وسيما‭ ‬المناعي‭ ‬الثانية‭: ‬الشيخة‭ ‬هند‭ ‬بنت‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الثالثة‭:‬‮
‬لجنه‭ ‬البناء‭ ‬والترميم‮

جائزة‭ ‬أغرب‭ ‬فكره‭ ‬للطبق‭: ‬الأولى‭: ‬مركز‭ ‬بسمة‭ ‬لتحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬الثانية‭ ‬لجنة‭ ‬مساعدات‭ ‬العلاج‭ ‬الثالثة‭ ‬الشيخة‭ ‬نيلة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والشيخة‭ ‬عايشة‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وجائزة‭ ‬أغرب‭ ‬فكرة‭ ‬للطاولة‭ ‬الأولى‭: ‬إكرام‭ ‬فخرو‭ ‬وسيما‭ ‬المناعي‭ ‬الثانية‭ ‬الشيخة‭ ‬نيلة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬والشيخة‭ ‬عايشة‭ ‬بنت‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.
‬والجائزة‭ ‬الثالثة‭ ‬منحت‭ ‬للجنة‭ ‬الإعلامية‭.‬

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