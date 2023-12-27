يقام بجمعية النور للبر للعام الـ25سمو الشيخة لولوة بنت خليفة تنيب الشيخة حصة بنت راشد لافتتاح ((طبق الخير))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أنابت سمو الشيخة لولوة بنت خليفة بن سلمان آل خليفة الرئيسة الفخرية لجمعية النور للبر، الشيخة حصة بنت راشد بن خليفة آل خليفة لافتتاح مهرجان البر الخامس والعشرين (طبق الخير 25) الذي نظمته جمعية النور للبر أمس الأربعاء (27 ديسمبر 2023) بالقاعة الكبرى بالجمعية بحضور الشيخة لمياء بنت محمد بن خليفة آل خليفة رئيسة الجمعية، وعضوات الجمعية وعدد كبير من سيدات المجتمع، والجمعيات المشاركة في المهرجان.
وتميز هذا المهرجان بتوفير زوايا متنوعة للمشاركين بمنتجات متعددة للمشاركة ومن سيدات الأعمال ولجان الجمعية، ويعود ريع المهرجان لمساعدة الأسر المتعففة والأسر التي تدعمها الجمعية.
بدورها، أعربت الشيخة لمياء بنت محمد بن خليفة آل خليفة رئيسة الجمعية عن شكرها لسمو الشيخة لولوة بنت خليفة بن سلمان آل خليفة على رعايتها للفعالية الخيرية، وللشيخة حصة بنت راشد آل خليفة على تشريفها المهرجان ومبادرتها بالتعرف على كل ما فيه، كما شكرت الشيخة لمياء سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان بن حمد آل خليفة على مشاركتها السنوية، إلى جانب مشاركة جمعية رعاية الطفل والأمومة وجمعية نساء من أجل القدس التي ستقدم ريع منتجاتها لأهالي غزة.
وأضافت الشيخة لمياء: «إن ريع المهرجان هذا العام سيخصص لدعم الأسر المتعففة والأيتام وعلاج المرضى المحتاجين وترميم وبناء المنازل»، مشيرة إلى أن الجمعية تدعم أكثر من ألف أسرة في جميع مناطق البحرين عبر اللجنة الاجتماعية.
من جانبها، أوضحت الشيخة لولوة بنت خليفة بن علي آل خليفة، نائب الرئيس بالجمعية أن مهرجان هذا العام تميز بمشاركة الشابات من المجتمع المحلي، وذلك في ظل ابتعاد الجيل الشبابي خلال الوقت الراهن عن العمل التطوعي، مشيرة إلى أن المهرجان يبث روح العمل التطوعي بين أوساط الأجيال المستقبلية البعيدة عن الأعمال التطوعية.
ولفتت إلى أن المهرجان الذي يستمر يوما واحدا فقط، ويوفر كافة المستلزمات المنزلية من أجود المنتجات المحلية المنزلية مثل البهارات والطيب والبخور والزيوت ومختلف أنواع الأطعمة الشعبية.
وتحدثت رئيسة اللجنة الطبية بالجمعية، د. منى الشرقي عن تقديم المساعدة للمرضى الذين بحاجة إلى العلاج الطبي في المراكز الخاصة، ووضعهم المادي لا يساعدهم في الحصول على علاج في الطب الخاص، حيث يتم دراسة كل حالة من قبل عضوات اللجنة التي يتم تشكيلها من مجموعة من الطبيبات المتخصصات في المجال الطبي. وأثنت رئيسة اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة بالجمعية حنان سيف على نجاح مهرجان طبق الخير الـ25 هذا العام، والذي كان حصيلة تنظيم دؤوب وجهود متواصلة طوال العام لإبرازه بهذا المستوى، فقد كان الحضور الجماهيري يثلج الصدر. وفي نهاية المهرجان تم إعلان جوائز المهرجان وهي: (جائزة ألذ طبق مالح بحريني) للسيدة فوزية الملا، الثانية: الشيخة نورة بنت مبارك آل خليفة، و(جائزة ألذ طبق حلو بحريني) الأولى لكريمات الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة، والثانية الشيخة نورة بنت مبارك آل خليفة، و(جائزة ألذ طبق مالح عالمي) الأولى والثانية لكريمات الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة، و(جائزة ألذ طبق حلو عالمي) الأولى للسيدة سيما المناعي، الثانية: الشيخة عائشة بنت علي بن محمد آل خليفة (وجائزة أحلى تزين للطبق الأولى؛ الشيخة سعيدة بنت سلمان آل خليفه الثانية: اللجنة الثقافية والثالثة: الشيخة نورة بنت مبارك آل خليفة جائزة أحلى ديكور للطاولة: الأولى إكرام فخرو وسيما المناعي الثانية: الشيخة هند بنت حمد آل خليفة الثالثة:
لجنه البناء والترميم
جائزة أغرب فكره للطبق: الأولى: مركز بسمة لتحفيظ القرآن الكريم الثانية لجنة مساعدات العلاج الثالثة الشيخة نيلة بنت عبدالله آل خليفة والشيخة عايشة بنت سلمان آل خليفة وجائزة أغرب فكرة للطاولة الأولى: إكرام فخرو وسيما المناعي الثانية الشيخة نيلة بنت عبدالله والشيخة عايشة بنت سلمان آل خليفة.
والجائزة الثالثة منحت للجنة الإعلامية.
MENAFN27122023000055011008ID1107662978
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.