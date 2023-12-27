بدء الترشح لجائزة الأميرة سبيكة لتشجيع الأسر المنتجة في نسختيها المحلية والعربية

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- Akhbar Al Khaleej) برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تعلن وزارة التنمية الاجتماعية فتح باب الترشح لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة في نسختها المحلية (17) ونسختها العربية (8)، والتي سوف يعلن اسماء الفائزين بها خلال شهر فبراير 2024.
وبهذه المناسبة، أكد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن الجائزة تكتسب أهمية على مستوى الدول العربية لكونها تحمل اسم قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مشيراً إلى أنّ استمرار سموها في دعم ورعاية الأسر المنتجة منذ إنشاء الجائزة، أسهم في إثرائها وتطورها نحو تحفيز الأفراد والأسر لتعزيز الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك انطلاقًا من مفاهيم المنافسة الإبداعية، والتي أسهمت في تحسين جودة المنتجات الأسرية وتشجيع هذه الفئة المجتمعية على الابتكار والتميز في تصنيع منتجاتها، وإيجاد نوافذ تسويق لها محليًا وعربيًا.
كما لفت وزير التنمية الاجتماعية إلى تجربة الأسر المنتجة الرائدة في مسيرة العمل الإنتاجي والتنموي، وقدرتها على التحول من دائرة الرعاية إلى دائرة المشاركة في التنمية، مؤكداً أهمية مواصلة تبني وتطوير المبادرات والبرامج الداعمة للأسر المنتجة وبما يسهم في تحفيز الإبداعات للابتكار في ظل مناخ جاذب للاستثمار وأجواء مهيئة للتنافسية.
ومن جانب آخر، حثت وزارة التنمية الاجتماعية، الأسر المنتجة البحرينية والعربية للتقدم والترشح للجائزة من خلال التسجيل في الاستمارة الإلكترونية المستحدثة في موقع الوزارة الإلكتروني >. social . gov . bh ، وذلك ابتداء من 27 ديسمبر الجاري 2023 ولغاية الأول من فبراير 2024، على أن يتم استلام عينات من المنتجات المشاركة عن طريق الحضور الشخصي في مركز مبارك بن جاسم كانو الاجتماعي الشامل، بمنطقة السنابس، في أوقات العمل الرسمي من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 2 ظهراً، أما بشأن المنتجات الغذائية فسوف يتم استلام استمارات المشاركة فقط، وسيتم تحديد موعد استلام عينات المنتجات الغذائية لاحقاً عبر التواصل المباشر مع المشاركين خلال شهر فبراير 2024.
وتُعد معايير اختيار أفضل داعم للأسر المنتجة محددة بنوع الدعم والرعاية المقدمة للأسر والمدة الزمنية لهذه الرعاية ومدى استمراريتها والأساليب المستخدمة في تحسين مشروع الأسر المنتجة الذي يترتب عليه تحقيق أهداف التنمية الشاملة. وسوف تمنح الجائزة في نسختيها لهذا العام لثلاثة فائزين، وهي جائزة أفضل أسرة منتجة، وأفضل منتج، وأفضل راعٍ وداعم للأسر المنتجة، ومثلها ستوزع على الفائزين من الدول العربية الشقيقة.
كما سوف يفتتح على هامش الاحتفال بإعلان أسماء الفائزين بجائزة سموها المعرض المصاحب الذي سوف يستمر مدة ثلاثة أيام، ويهدف إلى عرض وتسويق المنتجات المميزة وتحفيز أصحاب المشاريع المنزلية وتنمية مهاراتهم الإبداعية، فضلاً عن إتاحة الفرص للأفراد والأسر للبحث عن مصادر إضافية لتحسين وضعهم الاقتصادي، من خلال استثمار الإمكانات والقدرات والمهارات الفردية وفتح آفاق جديدة للانتشار ومضاعفة الربح.
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