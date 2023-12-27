بدء الترشح لجائزة الأميرة سبيكة لتشجيع الأسر المنتجة في نسختيها المحلية والعربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬تكتسب‭ ‬أهمية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لكونها‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬استمرار‭ ‬سموها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬منذ‭ ‬إنشاء‭ ‬الجائزة،‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إثرائها‭ ‬وتطورها‭ ‬نحو‭ ‬تحفيز‭ ‬الأفراد‭ ‬والأسر‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحياة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬مفاهيم‭ ‬المنافسة‭ ‬الإبداعية،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬المنتجات‭ ‬الأسرية‭ ‬وتشجيع‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬المجتمعية‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬منتجاتها،‭ ‬وإيجاد‭ ‬نوافذ‭ ‬تسويق‭ ‬لها‭ ‬محليًا‭ ‬وعربيًا‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الإنتاجي‭ ‬والتنموي،‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬الرعاية‭ ‬إلى‭ ‬دائرة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التنمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تبني‭ ‬وتطوير‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الداعمة‭ ‬للأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬الإبداعات‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مناخ‭ ‬جاذب‭ ‬للاستثمار‭ ‬وأجواء‭ ‬مهيئة‭ ‬للتنافسية‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬حثت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬البحرينية‭ ‬والعربية‭ ‬للتقدم‭ ‬والترشح‭ ‬للجائزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الاستمارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المستحدثة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الوزارة‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ >‭.‬ social ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬وذلك‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬2023‭ ‬ولغاية‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استلام‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المشاركة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الشامل،‭ ‬بمنطقة‭ ‬السنابس،‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬العمل‭ ‬الرسمي‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬صباحاً‭ ‬وحتى‭ ‬2‭ ‬ظهراً،‭ ‬أما‭ ‬بشأن‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬فسوف‭ ‬يتم‭ ‬استلام‭ ‬استمارات‭ ‬المشاركة‭ ‬فقط،‭ ‬وسيتم‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬استلام‭ ‬عينات‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬لاحقاً‭ ‬عبر‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬المشاركين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬

وتُعد‭ ‬معايير‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬داعم‭ ‬للأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬محددة‭ ‬بنوع‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬المقدمة‭ ‬للأسر‭ ‬والمدة‭ ‬الزمنية‭ ‬لهذه‭ ‬الرعاية‭ ‬ومدى‭ ‬استمراريتها‭ ‬والأساليب‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مشروع‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬الذي‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭. ‬وسوف‭ ‬تمنح‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬نسختيها‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬لثلاثة‭ ‬فائزين،‭ ‬وهي‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬أسرة‭ ‬منتجة،‭ ‬وأفضل‭ ‬منتج،‭ ‬وأفضل‭ ‬راعٍ‭ ‬وداعم‭ ‬للأسر‭ ‬المنتجة،‭ ‬ومثلها‭ ‬ستوزع‭ ‬على‭ ‬الفائزين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬سوف‭ ‬يفتتح‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاحتفال‭ ‬بإعلان‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬سموها‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يستمر‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬وتسويق‭ ‬المنتجات‭ ‬المميزة‭ ‬وتحفيز‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬المنزلية‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الإبداعية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬للأفراد‭ ‬والأسر‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬إضافية‭ ‬لتحسين‭ ‬وضعهم‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استثمار‭ ‬الإمكانات‭ ‬والقدرات‭ ‬والمهارات‭ ‬الفردية‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للانتشار‭ ‬ومضاعفة‭ ‬الربح‭.‬