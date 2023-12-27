Thursday, 28 December 2023 04:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء الترشح لجائزة الأميرة سبيكة لتشجيع الأسر المنتجة في نسختيها المحلية والعربية

12/27/2023 7:09:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برعاية‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬تعلن‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬لجائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتشجيع‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬المحلية‭ (‬17‭) ‬ونسختها‭ ‬العربية‭ (‬8‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬سوف‭ ‬يعلن‭ ‬اسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬


وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬تكتسب‭ ‬أهمية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لكونها‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬استمرار‭ ‬سموها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬منذ‭ ‬إنشاء‭ ‬الجائزة،‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إثرائها‭ ‬وتطورها‭ ‬نحو‭ ‬تحفيز‭ ‬الأفراد‭ ‬والأسر‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحياة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬مفاهيم‭ ‬المنافسة‭ ‬الإبداعية،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬المنتجات‭ ‬الأسرية‭ ‬وتشجيع‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬المجتمعية‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬منتجاتها،‭ ‬وإيجاد‭ ‬نوافذ‭ ‬تسويق‭ ‬لها‭ ‬محليًا‭ ‬وعربيًا‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الإنتاجي‭ ‬والتنموي،‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬الرعاية‭ ‬إلى‭ ‬دائرة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التنمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تبني‭ ‬وتطوير‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الداعمة‭ ‬للأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬الإبداعات‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مناخ‭ ‬جاذب‭ ‬للاستثمار‭ ‬وأجواء‭ ‬مهيئة‭ ‬للتنافسية‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬حثت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬البحرينية‭ ‬والعربية‭ ‬للتقدم‭ ‬والترشح‭ ‬للجائزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الاستمارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المستحدثة‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الوزارة‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ >‭.‬ social ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬وذلك‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬2023‭ ‬ولغاية‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استلام‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المشاركة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬جاسم‭ ‬كانو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الشامل،‭ ‬بمنطقة‭ ‬السنابس،‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬العمل‭ ‬الرسمي‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬صباحاً‭ ‬وحتى‭ ‬2‭ ‬ظهراً،‭ ‬أما‭ ‬بشأن‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬فسوف‭ ‬يتم‭ ‬استلام‭ ‬استمارات‭ ‬المشاركة‭ ‬فقط،‭ ‬وسيتم‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬استلام‭ ‬عينات‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬لاحقاً‭ ‬عبر‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬المشاركين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬

وتُعد‭ ‬معايير‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬داعم‭ ‬للأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬محددة‭ ‬بنوع‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬المقدمة‭ ‬للأسر‭ ‬والمدة‭ ‬الزمنية‭ ‬لهذه‭ ‬الرعاية‭ ‬ومدى‭ ‬استمراريتها‭ ‬والأساليب‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬مشروع‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬الذي‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭. ‬وسوف‭ ‬تمنح‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬نسختيها‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬لثلاثة‭ ‬فائزين،‭ ‬وهي‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬أسرة‭ ‬منتجة،‭ ‬وأفضل‭ ‬منتج،‭ ‬وأفضل‭ ‬راعٍ‭ ‬وداعم‭ ‬للأسر‭ ‬المنتجة،‭ ‬ومثلها‭ ‬ستوزع‭ ‬على‭ ‬الفائزين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬سوف‭ ‬يفتتح‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاحتفال‭ ‬بإعلان‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬سموها‭ ‬المعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يستمر‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬وتسويق‭ ‬المنتجات‭ ‬المميزة‭ ‬وتحفيز‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬المنزلية‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الإبداعية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬للأفراد‭ ‬والأسر‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬إضافية‭ ‬لتحسين‭ ‬وضعهم‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استثمار‭ ‬الإمكانات‭ ‬والقدرات‭ ‬والمهارات‭ ‬الفردية‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للانتشار‭ ‬ومضاعفة‭ ‬الربح‭.‬

MENAFN27122023000055011008ID1107662977

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث