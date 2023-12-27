سمو محافظ الجنوبية يكرّم الفائزين بجائزة أفضل مخيّم في الأسبوع السادس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تواصلت جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الأسبوعية في اختيار أفضل مخيم في موسم البر 2023-2024، حيث قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بتكريم الفائزين عبدالله أحمد النصار الدوسري وأحمد عبدالله الدوسري، وذلك بتسليمهما جوائز المسابقة في أسبوعها السادس، بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من ضباط الإدارات الأمنية والمسؤولين بالمحافظة الجنوبية.
وبهذه المناسبة، أعرب سمو المحافظ عن بالغ الشكر والامتنان لسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب نظير مبادرة سموه التي تسهم في تحقيق الوعي لدى المخيمين ودورها المنشود في تحقيق الاشتراطات التنظيمية والبيئية لدى المخيمات، منوهاً سمو المحافظ بأن الجائزة مستمرة في تقديم جوائزها بشكل أسبوعي حتى نهاية الموسم بتاريخ 29 فبراير 2024، وذلك من خلال تحميل الراغبين بالمشاركة لتطبيق (الجنوبية) عبر الأجهزة الذكية ومن ثم اختيار مبادرة (خيم) وملء استمارة المشاركة.
وأشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية إلى أن اللجنة المنظمة للجائزة قامت مسبقاً بزيارة عدد من المخيمات للتأكد من استيفائها لمعايير الأمن والسلامة، وهي الاشتراطات التي يجب أن يلتزم بها المشاركون للمشاركة في جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الأسبوعية لأفضل مخيم.
من جانبهما، تقدّم الفائزان بالجائزة ببالغ شكرهما وتقديرهما إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، نظير مبادرة سموه المتميزة التي تهتم بسلامة المخيمين خلال موسم البر، وأشادوا في الوقت ذاته بالدور الذي توليه المحافظة الجنوبية لتنظيم هذه الجائزة المتميزة، بالإضافة إلى دورها في ضمان سلامة الجميع.
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