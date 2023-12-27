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((التنسيقية)) تستعرض مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة

12/27/2023 7:09:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬الـ‭ ‬473‭.‬

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬استعرضت‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬‮«‬2022‭-‬2026‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وأطر‭ ‬المشاريع‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬للجان‭ ‬الوزارية‭.‬

كما‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬مستجدات‭ ‬الإطار‭ ‬الموحد‭ ‬للبرامج‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الرابعة‭.‬

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