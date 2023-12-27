((التنسيقية)) تستعرض مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية الـ 473.
وذكر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على موقع التواصل الاجتماعي «اكس» أمس أن اللجنة التنسيقية استعرضت آخر مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة «2022-2026» ضمن خطة التعافي الاقتصادي وأطر المشاريع ذات الأولوية للجان الوزارية.
كما ناقشت اللجنة التنسيقية مستجدات الإطار الموحد للبرامج ذات الأولوية في نسخته الرابعة.
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