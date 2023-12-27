((التنسيقية)) تستعرض مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬استعرضت‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬‮«‬2022‭-‬2026‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وأطر‭ ‬المشاريع‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬للجان‭ ‬الوزارية‭.‬

كما‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬مستجدات‭ ‬الإطار‭ ‬الموحد‭ ‬للبرامج‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الرابعة‭.‬