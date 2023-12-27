برعاية الملك المعظم:تكريم 100 من السواعد الوطنية من العمال المجدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حرص بحريني على مواصلة دعم سبل تحسين المعيشة للمواطن

أقامت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬الـ‭ (‬38‭) ‬لتكريم‭ ‬العمال‭ ‬المجدين‭ ‬والمتفوقين‭ ‬والمنشآت‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وبمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لمقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬تكريم‭ ‬السواعد‭ ‬الوطنية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬ورواد‭ ‬عمل،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬منشآت‭ ‬وعمال‭ ‬مميزين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المكرمين‭ ‬بالحفل‭ ‬السنوي‭ ‬100‭ ‬مكرم‭.‬











حضر‭ ‬الحفل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشورى،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬وسمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رؤساء‭ ‬وممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬والمنظمات‭ ‬النقابية،‭ ‬وفعاليات‭ ‬تجارية‭ ‬واقتصادية‭ ‬واجتماعية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العمال‭ ‬المكرمين‭ ‬وممثلي‭ ‬الشركات‭ ‬المكرمة‭ ‬في‭ ‬الحفل‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الحفل‭ ‬ألقى‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬كلمة‭ ‬رفع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬الامتنان‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬برعاية‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي،‭ ‬وحرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬تكريم‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬والإداريين‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬المجدين‭ ‬والمتميزين،‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬أنموذجًا‭ ‬للعمل‭ ‬الوطني‭ ‬الرفيع‭ ‬والمتفاني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬والإنتاج،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تقدير‭ ‬جلالته،‭ ‬المستمر‭ ‬لدعم‭ ‬قيم‭ ‬العمل‭ ‬والعطاء‭.‬

وأكد‭ ‬حميدان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬الطاقات‭ ‬والكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬المتميزة‭ ‬وتكريمها‭ ‬تكريسًا‭ ‬للعمل‭ ‬الهادف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬ورفع‭ ‬نسب‭ ‬التوظيف‭ ‬النوعي‭ ‬أمام‭ ‬خريجي‭ ‬المراحل‭ ‬المختلفة‭ ‬وصقل‭ ‬خبراتهم‭ ‬بالتعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬وكذلك‭ ‬تحفيز‭ ‬المنشآت‭ ‬للاستثمار‭ ‬بتنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬كوادرها‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬مؤخرًا‭ ‬والتي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ومنها‭ ‬إطلاق‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬حزمة‭ ‬برامج‭ ‬تستهدف‭ ‬دعم‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬وترتكز‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسة‭ ‬تتضمن‭ ‬دعم‭ ‬الداخلين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬لهم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬ليكونوا‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأمثل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬الإنتاج‭ ‬الثلاثة،‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬وأصحاب‭ ‬أعمال‭ ‬وعمال،‭ ‬والتكاتف‭ ‬المشترك‭ ‬لتحويل‭ ‬التحديات‭ ‬إلى‭ ‬فرص،‭ ‬وما‭ ‬قاموا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬نحو‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لجعل‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مولدًا‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬النوعية‭ ‬لأبناء‭ ‬الوطن‭.‬

وصرح‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬للصحفيين‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الحفل‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التكريم‭ ‬ينضوي‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مغزى‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬كلمة‭ ‬شكر‭ ‬لكل‭ ‬عامل‭ ‬وكل‭ ‬مدير‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬البحرينية‭ ‬ولكنه‭ ‬أيضًا‭ ‬يعني‭ ‬إصرار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬ودعمها‭ ‬بالمهارات‭ ‬وحرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سبل‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬كبرنامج‭ ‬متجدد‭ ‬دائم‮»‬،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القاعات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬إبرازا‭ ‬لقصص‭ ‬النجاح‭ ‬التي‭ ‬يسجلها‭ ‬المواطنون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬الإنتاج‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬عاملين‭ ‬أو‭ ‬أصحاب‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬إداريين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬مدعو‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬ودعم‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬الكرام‭.‬

ونيابة‭ ‬عن‭ ‬المكرمين،‭ ‬ألقت‭ ‬شيماء‭ ‬السيد‭ ‬باقر‭ ‬حسن‭ ‬كلمة‭ ‬أكدت‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لهذا‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي،‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬جلالته‭ ‬الدائم‭ ‬بدور‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬ودور‭ ‬الأفراد‭ ‬والمنشآت‭ ‬الداعمة‭ ‬لهم،‭ ‬وأنّ‭ ‬تكريم‭ ‬المتميزين‭ ‬منهم‭ ‬تقديرًا‭ ‬لجهودهم‭ ‬وليكون‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬حافزًا‭ ‬للآخرين‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬لنيل‭ ‬شرف‭ ‬تكريم‭ ‬المملكة‭ ‬لمواطنيها‭ ‬العاملين‭ ‬من‭ ‬المجدين‭ ‬والمتميزين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والتجارية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬قام‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬بتقديم‭ ‬الشهادات‭ ‬التقديرية‭ ‬والدروع‭ ‬التذكارية‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المتميزة‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬وكذلك‭ ‬العمال‭ ‬المجدين‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المكرمين‭ ‬الأفراد‭ ‬المتفوقين‭ ‬والمنشآت‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والإنتاجية،‭ ‬وهم‭: ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البارزون،‭ ‬المنشآت‭ ‬المتميزة‭ ‬والمتعاونة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬توظيف‭ ‬وتأهيل‭ ‬المواطنين،‭ ‬والمنشآت‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تدريب‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬فرص‮»‬،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التدريب‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬وضمان‭ ‬توظيفهم،‭ ‬وأصحاب‭ ‬المشروعات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬المديرون‭ ‬المتميزون،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العاملين‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬غير‭ ‬المنظم،‭ ‬وقطاعات،‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية،‭ ‬النقل‭ ‬والتخزين‭ ‬والمواصلات،‭ ‬والاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬البنوك‭ ‬والمال‭ ‬والتأمين،‭ ‬المقاولات،‭ ‬التجارة،‭ ‬السياحة،‭ ‬والأنشطة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والأخرى‭ ‬والمهن‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬الإقبال‭ ‬عليها‭ ‬والتميز‭ ‬فيها‭.‬