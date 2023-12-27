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فتح باب القبول في الدبلوم الأكاديمي الهادف إلى بناء القدرات في مجال الأبحاث السريرية بدول التعاون

12/27/2023 7:09:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فتحت‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدبلوم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬في‭ ‬الأبحاث‭ ‬الإكلينيكية‭ ‬والسريرية‭ ‬والذي‭ ‬يشرف‭ ‬عليه‭ ‬مركز‭ ‬البحوث‭ ‬الإكلينيكية‭ ‬والسريرية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬ماريلاند‭ ‬الأمريكية‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2023‭ ‬ـ‭ ‬2024،‭ ‬إذ‭ ‬ستبدأ‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬منسق‭ ‬الدبلوم،‭ ‬والقائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الأبحاث‭ ‬السريرية،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬ضياء‭ ‬رزق‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الدبلوم‭ ‬يطرح‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬بهدف‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأبحاث‭ ‬السريرية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تصميم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬وإدارة‭ ‬مشاريع‭ ‬البحوث‭ ‬السريرية‭ ‬والتجارب‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬ومراكز‭ ‬البحوث‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الأكاديمي‭ ‬المبتكر‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‭ ‬ليلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬الصحية‭ ‬الساعية‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬ابتكارية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬امتداد‭ ‬لمسيرة‭ ‬الجامعة‭ ‬التي‭ ‬عكفت‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬التخصصات‭ ‬ذات‭ ‬الأصالة‭ ‬والتي‭ ‬تختص‭ ‬بكونها‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬مبتكرة‭ ‬وإبداعية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬لتقدم‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬لمجتمع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

وأضاف‭ ‬موضحاً‭: ‬‮«‬صمم‭ ‬الدبلوم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬في‭ ‬الأبحاث‭ ‬الإكلينيكية‭ ‬والسريرية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مهم‭ ‬صارت‭ ‬شعوب‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬تدرك‭ ‬تماماً‭ ‬أهمية‭ ‬الأبحاث‭ ‬السريرية‭ ‬وتقبل‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬نتيجة‭ ‬تنامي‭ ‬الوعي‭ ‬بأهميتها‭ ‬ليستهدف‭ ‬الخريجين‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬والتمريض‭ ‬والصيدلة‭ ‬وعلوم‭ ‬الحياة‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬أخلاقيات‭ ‬الأبحاث‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئات‭ ‬التنظيمية‭ ‬والتخصصات‭ ‬الأخرى‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتجارب‭ ‬السريرية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬منهج‭ ‬برنامج‭ ‬الدبلوم‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬السريري‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬إطار‭ ‬الكفاءات‭ ‬والكوادر‭ ‬المتميزة‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬طورته‭ ‬فرقة‭ ‬العمل‭ ‬المشتركة‭ ‬لتنسيق‭ ‬ودراسة‭ ‬التجارب‭ ‬السريرية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬البحوث‭ ‬السريرية‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬مريلاند‭ ‬إحدى‭ ‬أقدم‭ ‬وأعرق‭ ‬الجامعات‭ ‬الأمريكية‭.‬

وتستغرق‭ ‬مدة‭ ‬البرنامج‭ ‬عاما‭ ‬دراسيا‭ ‬واحدا،‭ ‬إذ‭ ‬يوفر‭ ‬للدارسين‭ ‬أساسًا‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬مناهج‭ ‬الأبحاث‭ ‬والأساليب‭ ‬والأخلاقيات‭ ‬والمعايير‭ ‬العلمية‭ ‬والقوانين‭ ‬ولوائح‭ ‬البحوث‭ ‬الإكلينيكية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬والميداني‭ ‬على‭ ‬مهارات‭ ‬عمليات‭ ‬وإدارة‭ ‬دراسات‭ ‬الأبحاث‭ ‬السريرية،‭ ‬ويركز‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬علوم‭ ‬تطوير‭ ‬الأدوية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الصيدلانية‭ ‬والطبية‭ ‬والخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬ومنتجات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحيوية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطوير‭ ‬التقنيات‭ ‬الطبية‭ ‬المخصصة‭ ‬للاستخدام‭ ‬البشري‭.‬

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