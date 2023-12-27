((دراسات)): أكثر من 2500 مشارك في فعاليات المركز خلال 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) 6.3% نموا في المراجع العلمية في المكتبة الرقمية
واصل مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» تحقيق إنجازاته المتميزة خلال عام 2023م، نحو تعزيز مسيرته المهنية الناجحة، والتي أهلته أن يتبوأ مرتبةً متقدمةً بين نظرائه على المستويين الاقليمي والعالمي، وقد شهد المركز عامًا حافلًا بمبادراتٍ مختلفة، بما في ذلك تنظيمه لمنتداه السنوي السادس، وتوسيع شراكاته الإقليمية والعالمية، وإصدار عددٍ من الكتب، وإطلاق مكتبة مركز «دراسات» الإلكترونية، وتنظيمه لمجموعةٍ من الجلسات الحوارية والفعاليات المختلفة التي تناولت موضوعاتٍ رئيسيةٍ ذات صلةٍ بمملكة البحرين ومحيطها الإقليمي والعالمي، لتحقيق أرقى معايير الجودة والتميز في مجال البحث العلمي، وتوظيف مخرجات أعماله خدمةً للغايات الوطنية والاستراتيجية لمملكة البحرين.
وتمكن مركز «دراسات» من تحقيق عدة منجزاتٍ من أبرزها تخصيص منتدى «دراسات» بنُسخته السادسة لموضوع «دور المرأة في صنع السياسات.. ومراكز الفكر والبحوث»، الذي عُقد بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، بمشاركة نخبةٍ من ممثلي مراكز البحوث والدراسات، وعددٍ من الخبراء والإعلاميين، والمختصّين في دعم صانعي السياسات محليًا ودوليًا.
وأطلق المركز تقرير «حالة المدن العربية 2022م»، الذي تم إعداده بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل»، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان «التمويل المستدام للبنية التحتية والحضرية»، تتويجًا لشراكاتٍ ممتدةٍ بين المنظمات المعنية بتلك القضايا في الأمم المتحدة و«دراسات»، وهو الأمر الذي يؤكد مجددًا ثقة المنظمات الدولية في المركز كشريكٍ فكريٍ إقليميٍ لإنجاز تقاريرٍ ذات مستوى رفيعٍ بدأها المركز بتقرير التنمية البشرية في مملكة البحرين عام 2018م.
وأسهم المركز بإعداد مجموعةٍ من الإصدارات العلمية الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة في مملكة البحرين من بينها التقرير الوطني الطوعي الثاني حول أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي عكس حرص المركز على توظيف خبراته لتقديم الدعم والتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية في سبيل الارتقاء وتحقيق الأهداف الإنمائية التي تنسجم والخطط الاستراتيجية الوطنية، وبما يرفد مسيرة التطوير والتقدم في مملكة البحرين.
فيما أقام مركز «دراسات» على هامش الاجتماع الخامس للمجموعة الاستشارية لمبادرة إسطنبول للتعاون مع حلف الناتو ندوةً بعنوان «حوار بين مراكز الفكر في الخليج العربي وشركائهم مع الناتو»، استعرضت الشراكة الاستراتيجية بين حلف شمال الأطلسي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهدفت إلى تيسير الحوار بين مؤسسات الفكر والرأي في الخليج العربي وشركائهم من حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ومناقشة سبل التعاون المستقبلي بين حلف شمال الأطلسي ودول مجلس التعاون لمواجه التحديات المشتركة.
وعلاوةً على ما تقدم، فقد نظم المركز ندوةً بعنوان «التوعية بالاضطرابات الجينية: التأقلم وطرق الوقاية»، بالتعاون مع مستشفى الإرسالية الأمريكية، هدفت إلى تبادل المعرفة والخبرات حول الاضطرابات الجينية وطرق الوقاية منها، ومن بين الفعاليات المهمة التي نظمها المركز مع معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، ورشة عملٍ مشتركةٍ بعنوان «آفاق الأمن الإقليمي في منطقة الخليج»، هدفت إلى معالجة المخاطر المرتبطة بانتشار أسلحة محددة وأسلحة الدمار الشامل، فضلًا عن حماية المنطقة والملاحة فيها.
وعلى مدار العام، نظم مركز «دراسات» سلسلة محاضراته بعنوان «حوارات فكرية»، التي تهدف إلى توفير منصةٍ للنخب الفكرية محليًا وإقليميًا وعالميًا لعرض ومناقشة مختلف الموضوعات المهمة، بما في ذلك التكنولوجيا العسكرية، والتحول الرقمي، وتسوية المنازعات التجارية، والصحة العقلية، والسياسة الخارجية الأوروبية، والتاريخ، والتخطيط الاستراتيجي، كما تناولت سلسلة المحاضرات العلاقات الدولية والتجارية.
وأظهرت سلسلة «حوارات فكرية» التزام المركز بتنويع الموضوعات البحثية التي يتم تسليط الضوء عليها، وتعزيز تبادل المعرفة بين المتخصصين والأفراد المهتمين في مختلف المجالات العلمية، وكانت هذه المحاضرات بمثابة منصةٍ للحوار الفكري أسهمت في تحقيق مهمته المتمثلة في تعزيز البحث العلمي والحوار وتبادل الخبرات.
وقد استقطبت المحاضرات على مدار العام مجموعةً واسعةً من المشاركين، بما في ذلك المسؤولين والباحثين وشركاء مركز «دراسات» وأفراد من عامة الناس والمهتمين بالموضوعات المعنية، وهدف المركز من خلال تنظيم هذه السلسلة من المحاضرات لتسهيل الحوار ونشر المعرفة ومعالجة القضايا المهمة التي تؤثر على المجتمع، وحضر فعاليات المركز طوال العام ما يزيد على 2500 من المهتمين.
وشارك منتسبو مركز «دراسات» في مجموعةٍ من المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية بلغت 20 مشاركة محلية و42 دولية، فيما أنهى المركز بنجاحٍ المرحلة الأولية لإنشاء مختبر الذكاء الاصطناعي للطاقة المتجددة، ويُعد هذا الإنجاز الهام جزءًا من برنامج دراسات الطاقة والبيئة التابع لإدارة الدراسات والبحوث، ويهدف المختبر إلى الجمع بين التطور التكنولوجي والإشراف البيئي المؤثر، مما يُسهم وبشكلٍ كبيرٍ في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في البحرين، وتشمل هذه الأهداف تحقيق 5 % من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2025م وزيادتها إلى 20 % بحلول عام 2035م، ويتماشى المشروع أيضًا مع الخطط الوطنية، مثل الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060م، ويدعم النهوض بالحلول المبتكرة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا وتكنولوجيا القطاعات البيئية.
بالإضافة إلى ما تقدم، فقد قام المركز في عام 2023م بتدشين كتاب «الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين (1932 – 1942م): أخبار وتغطيات صحفية»، للباحث صقر بن عبدالله المعاودة، وإعادة طباعة كتاب «التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية»، لمؤلفه محمد بن خليفة النبهاني، علاوةً على إعداده لمجموعةٍ من الدراسات في تخصصاتٍ متنوعةٍ بلغ عددها أكثر من 21 دراسة، و46 تقريرًا، وإصدار عددين من دورية «دراسات» النصف سنوية.
كما نجح المركز في إطلاق مكتبة «دراسات» الرقمية، التي توفر إصدارات المركز من الكتب والدوريات والأبحاث عبر موقعه الرسمي، وتهدف إلى إتاحة مصادر المعرفة لمختلف فئات الباحثين والمهتمين في شتى المجالات، بأحدث التطورات الرقمية، بما يُسهم في إنجاز دراساتٍ متخصصةٍ عن مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي، فيما بلغ معدل نمو المراجع العلمية في المكتبة بنحو 6.3 % .
واستمر المركز في توظيف مختلف أدوات البحث العلمي المتاحة، انطلاقًا من مسؤولية مجتمعية وشراكةٍ نوعيةٍ في مسيرة العمل الوطني من خلال تنفيذ طيفٍ واسعٍ من الاستطلاعات التي غطت شتى المجالات مثل قضايا الصحة، والبيئة، والتجارة، وغيرها من الموضوعات، شملت استطلاع ما يزيد على 2350 مبحوثًا؛ فيما تم التوقيع على مذكرتي تعاون، الأولى مع المركز الوطني للأمن السيبراني، والثانية مع شؤون الجمارك بوزارة الداخلية.
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