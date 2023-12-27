((دراسات)): أكثر من 2500 مشارك في فعاليات المركز خلال 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واصل‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازاته‭ ‬المتميزة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023م،‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬الناجحة،‭ ‬والتي‭ ‬أهلته‭ ‬أن‭ ‬يتبوأ‭ ‬مرتبةً‭ ‬متقدمةً‭ ‬بين‭ ‬نظرائه‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الاقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬المركز‭ ‬عامًا‭ ‬حافلًا‭ ‬بمبادراتٍ‭ ‬مختلفة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تنظيمه‭ ‬لمنتداه‭ ‬السنوي‭ ‬السادس،‭ ‬وتوسيع‭ ‬شراكاته‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬وإصدار‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬الكتب،‭ ‬وإطلاق‭ ‬مكتبة‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وتنظيمه‭ ‬لمجموعةٍ‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬الحوارية‭ ‬والفعاليات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تناولت‭ ‬موضوعاتٍ‭ ‬رئيسيةٍ‭ ‬ذات‭ ‬صلةٍ‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومحيطها‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬لتحقيق‭ ‬أرقى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬العلمي،‭ ‬وتوظيف‭ ‬مخرجات‭ ‬أعماله‭ ‬خدمةً‭ ‬للغايات‭ ‬الوطنية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتمكن‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬عدة‭ ‬منجزاتٍ‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬تخصيص‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬بنُسخته‭ ‬السادسة‭ ‬لموضوع‭ ‬‮«‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬السياسات‭.. ‬ومراكز‭ ‬الفكر‭ ‬والبحوث‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبةٍ‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬مراكز‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات،‭ ‬وعددٍ‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والإعلاميين،‭ ‬والمختصّين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬صانعي‭ ‬السياسات‭ ‬محليًا‭ ‬ودوليًا‭.

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وأطلق‭ ‬المركز‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬المدن‭ ‬العربية‭ ‬2022م‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إعداده‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمستوطنات‭ ‬البشرية‭ ‬‮«‬موئل‮»‬،‭ ‬وبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬التمويل‭ ‬المستدام‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والحضرية‮»‬،‭ ‬تتويجًا‭ ‬لشراكاتٍ‭ ‬ممتدةٍ‭ ‬بين‭ ‬المنظمات‭ ‬المعنية‭ ‬بتلك‭ ‬القضايا‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬و«دراسات‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬مجددًا‭ ‬ثقة‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬كشريكٍ‭ ‬فكريٍ‭ ‬إقليميٍ‭ ‬لإنجاز‭ ‬تقاريرٍ‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬رفيعٍ‭ ‬بدأها‭ ‬المركز‭ ‬بتقرير‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2018م‭.‬

وأسهم‭ ‬المركز‭ ‬بإعداد‭ ‬مجموعةٍ‭ ‬من‭ ‬الإصدارات‭ ‬العلمية‭ ‬الوطنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬التقرير‭ ‬الوطني‭ ‬الطوعي‭ ‬الثاني‭ ‬حول‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عكس‭ ‬حرص‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬خبراته‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتقاء‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الإنمائية‭ ‬التي‭ ‬تنسجم‭ ‬والخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وبما‭ ‬يرفد‭ ‬مسيرة‭ ‬التطوير‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.

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فيما‭ ‬أقام‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخامس‭ ‬للمجموعة‭ ‬الاستشارية‭ ‬لمبادرة‭ ‬إسطنبول‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬حلف‭ ‬الناتو‭ ‬ندوةً‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬بين‭ ‬مراكز‭ ‬الفكر‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وشركائهم‭ ‬مع‭ ‬الناتو‮»‬،‭ ‬استعرضت‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬ومجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وهدفت‭ ‬إلى‭ ‬تيسير‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬مؤسسات‭ ‬الفكر‭ ‬والرأي‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وشركائهم‭ ‬من‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬‮«‬الناتو‮»‬،‭ ‬ومناقشة‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المستقبلي‭ ‬بين‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لمواجه‭ ‬التحديات‭ ‬المشتركة‭.‬

وعلاوةً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقدم،‭ ‬فقد‭ ‬نظم‭ ‬المركز‭ ‬ندوةً‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬التوعية‭ ‬بالاضطرابات‭ ‬الجينية‭: ‬التأقلم‭ ‬وطرق‭ ‬الوقاية‮»‬،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬هدفت‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬حول‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الجينية‭ ‬وطرق‭ ‬الوقاية‭ ‬منها،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الفعاليات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬المركز‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لبحوث‭ ‬نزع‭ ‬السلاح،‭ ‬ورشة‭ ‬عملٍ‭ ‬مشتركةٍ‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬آفاق‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬هدفت‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬المخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بانتشار‭ ‬أسلحة‭ ‬محددة‭ ‬وأسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬المنطقة‭ ‬والملاحة‭ ‬فيها‭.‬

وعلى‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬نظم‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬سلسلة‭ ‬محاضراته‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬حوارات‭ ‬فكرية‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منصةٍ‭ ‬للنخب‭ ‬الفكرية‭ ‬محليًا‭ ‬وإقليميًا‭ ‬وعالميًا‭ ‬لعرض‭ ‬ومناقشة‭ ‬مختلف‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العسكرية،‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية،‭ ‬والصحة‭ ‬العقلية،‭ ‬والسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوروبية،‭ ‬والتاريخ،‭ ‬والتخطيط‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬كما‭ ‬تناولت‭ ‬سلسلة‭ ‬المحاضرات‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬والتجارية‭.

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وأظهرت‭ ‬سلسلة‭ ‬‮«‬حوارات‭ ‬فكرية‮»‬‭ ‬التزام‭ ‬المركز‭ ‬بتنويع‭ ‬الموضوعات‭ ‬البحثية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬بين‭ ‬المتخصصين‭ ‬والأفراد‭ ‬المهتمين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬العلمية،‭ ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬المحاضرات‭ ‬بمثابة‭ ‬منصةٍ‭ ‬للحوار‭ ‬الفكري‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مهمته‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والحوار‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭.

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وقد‭ ‬استقطبت‭ ‬المحاضرات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬مجموعةً‭ ‬واسعةً‭ ‬من‭ ‬المشاركين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المسؤولين‭ ‬والباحثين‭ ‬وشركاء‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬وأفراد‭ ‬من‭ ‬عامة‭ ‬الناس‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالموضوعات‭ ‬المعنية،‭ ‬وهدف‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬لتسهيل‭ ‬الحوار‭ ‬ونشر‭ ‬المعرفة‭ ‬ومعالجة‭ ‬القضايا‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬المجتمع،‭ ‬وحضر‭ ‬فعاليات‭ ‬المركز‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬2500‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭.

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وشارك‭ ‬منتسبو‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجموعةٍ‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والندوات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬بلغت‭ ‬20‭ ‬مشاركة‭ ‬محلية‭ ‬و42‭ ‬دولية،‭ ‬فيما‭ ‬أنهى‭ ‬المركز‭ ‬بنجاحٍ‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولية‭ ‬لإنشاء‭ ‬مختبر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الهام‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬دراسات‭ ‬الطاقة‭ ‬والبيئة‭ ‬التابع‭ ‬لإدارة‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث،‭ ‬ويهدف‭ ‬المختبر‭ ‬إلى‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والإشراف‭ ‬البيئي‭ ‬المؤثر،‭ ‬مما‭ ‬يُسهم‭ ‬وبشكلٍ‭ ‬كبيرٍ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬تحقيق‭ ‬5 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬متجددة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2025م‭ ‬وزيادتها‭ ‬إلى‭ ‬20 ‭%‬ ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035م،‭ ‬ويتماشى‭ ‬المشروع‭ ‬أيضًا‭ ‬مع‭ ‬الخطط‭ ‬الوطنية،‭ ‬مثل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060م،‭ ‬ويدعم‭ ‬النهوض‭ ‬بالحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬القطاعات‭ ‬البيئية‭.

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بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تقدم،‭ ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬بتدشين‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حاكم‭ ‬البحرين‭ (‬1932‭ ‬ – ‭ ‬1942م‭): ‬أخبار‭ ‬وتغطيات‭ ‬صحفية‮»‬،‭ ‬للباحث‭ ‬صقر‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬المعاودة،‭ ‬وإعادة‭ ‬طباعة‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬التحفة‭ ‬النبهانية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‮»‬،‭ ‬لمؤلفه‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬النبهاني،‭ ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬إعداده‭ ‬لمجموعةٍ‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬في‭ ‬تخصصاتٍ‭ ‬متنوعةٍ‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬دراسة،‭ ‬و46‭ ‬تقريرًا،‭ ‬وإصدار‭ ‬عددين‭ ‬من‭ ‬دورية‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬النصف‭ ‬سنوية‭.

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كما‭ ‬نجح‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬مكتبة‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬الرقمية،‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬إصدارات‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬والدوريات‭ ‬والأبحاث‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬مصادر‭ ‬المعرفة‭ ‬لمختلف‭ ‬فئات‭ ‬الباحثين‭ ‬والمهتمين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬بأحدث‭ ‬التطورات‭ ‬الرقمية،‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬دراساتٍ‭ ‬متخصصةٍ‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬معدل‭ ‬نمو‭ ‬المراجع‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬المكتبة‭ ‬بنحو‭ ‬6‭.‬3 ‭%‬ ‭.‬

واستمر‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬مختلف‭ ‬أدوات‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬المتاحة،‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ ‬مجتمعية‭ ‬وشراكةٍ‭ ‬نوعيةٍ‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬طيفٍ‭ ‬واسعٍ‭ ‬من‭ ‬الاستطلاعات‭ ‬التي‭ ‬غطت‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬مثل‭ ‬قضايا‭ ‬الصحة،‭ ‬والبيئة،‭ ‬والتجارة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الموضوعات،‭ ‬شملت‭ ‬استطلاع‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬2350‭ ‬مبحوثًا؛‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬مذكرتي‭ ‬تعاون،‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والثانية‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬