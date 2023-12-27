31 ديسمبر الموعد النهائي لتسلم الأبحاث المشاركة في مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تعكف جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية على إتمام تحضيرات عقد مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه، المقرر عقده في مدينة الدوحة في الفترة ما بين 28 و30 أبريل المقبل، بالتعاون ودعم من المؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية «كهرماء» والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت شعار «دور التكنولوجيا في قطاع المياه».
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالرحمن المحمود إلى قبول 74 ملخصا بحثيا يناقش دور التكنولوجيا في قطاع المياه، وأن الموعد الأخير لتسلم نصوص البحوث كاملة سيكون في 31 ديسمبر الجاري.
ويناقش المؤتمر محاور أساسية تناقش ارتباط قطاع المياه بالتكنولوجيا الحديثة مثل «استشراف دور التكنولوجيا في تحقيق قطاع مياه فعال ومستدام في دول مجلس التعاون» (الفوائد، التكاليف، الأنظمة، المخاطر، التحديات)، و«دور البحث والتطوير في توطين وإنتاج تقنيات قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي»، و«التطورات الحديثة والمستقبلية للمعلوماتية المائية وأنظمة المراقبة كأنظمة لدعم القرار»، إلى جانب «المساهمة المحتملة لتقنيات قطاع المياه في المساهمات المحددة وطنيًا وأهداف الحياد الكربوني والتكيف مع تغير المناخ في دول مجلس التعاون الخليجي».
وفي السياق ذاته يستعرض المؤتمر قصص النجاح في الريادة في تطبيق التقنيات الحديثة في قطاع المياه، مثل الإدارة الذكية لمياه الشرب والصرف الصحي في المدن، وتجارب الجهات الرسمية المعنية بالمياه بدول المجلس ذات الخبرة والتجربة في تطبيق التقنيات الحديثة في مجالات إدارة المياه المختلفة لاستعراض تجاربها في هذا المجال.
ومن المؤمل ان تعقد الجمعية بالتزامن من انطلاق المؤتمر ورش عمل تدريبية تناقش موضوع «إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة» و«النمذجة الديناميكية لقطاع المياه» و«حوكمة المياه» وورشة رابعة حول «استخدام الذكاء الاصطناعي في إعادة استخدام المياه المعالجة».
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