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31 ديسمبر الموعد النهائي لتسلم الأبحاث المشاركة في مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه

12/27/2023 7:09:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعكف‭ ‬جمعية‭ ‬علوم‭ ‬وتقنية‭ ‬المياه‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬إتمام‭ ‬تحضيرات‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬الخليج‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬للمياه،‭ ‬المقرر‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬28‭ ‬و30‭ ‬أبريل‭ ‬المقبل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬القطرية‭ ‬‮«‬كهرماء‮»‬‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬دور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المحمود‭ ‬إلى‭ ‬قبول‭ ‬74‭ ‬ملخصا‭ ‬بحثيا‭ ‬يناقش‭ ‬دور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المياه،‭ ‬وأن‭ ‬الموعد‭ ‬الأخير‭ ‬لتسلم‭ ‬نصوص‭ ‬البحوث‭ ‬كاملة‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويناقش‭ ‬المؤتمر‭ ‬محاور‭ ‬أساسية‭ ‬تناقش‭ ‬ارتباط‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬بالتكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬استشراف‭ ‬دور‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬قطاع‭ ‬مياه‭ ‬فعال‭ ‬ومستدام‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‮»‬‭ (‬الفوائد،‭ ‬التكاليف،‭ ‬الأنظمة،‭ ‬المخاطر،‭ ‬التحديات‭)‬،‭ ‬و«دور‭ ‬البحث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬توطين‭ ‬وإنتاج‭ ‬تقنيات‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‮»‬،‭ ‬و‮«‬التطورات‭ ‬الحديثة‭ ‬والمستقبلية‭ ‬للمعلوماتية‭ ‬المائية‭ ‬وأنظمة‭ ‬المراقبة‭ ‬كأنظمة‭ ‬لدعم‭ ‬القرار‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬‮«‬المساهمة‭ ‬المحتملة‭ ‬لتقنيات‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬المساهمات‭ ‬المحددة‭ ‬وطنيًا‭ ‬وأهداف‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬يستعرض‭ ‬المؤتمر‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المياه،‭ ‬مثل‭ ‬الإدارة‭ ‬الذكية‭ ‬لمياه‭ ‬الشرب‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المدن،‭ ‬وتجارب‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬المعنية‭ ‬بالمياه‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬ذات‭ ‬الخبرة‭ ‬والتجربة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬إدارة‭ ‬المياه‭ ‬المختلفة‭ ‬لاستعراض‭ ‬تجاربها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬ان‭ ‬تعقد‭ ‬الجمعية‭ ‬بالتزامن‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬المؤتمر‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تدريبية‭ ‬تناقش‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬الزراعة‮»‬‭ ‬و«النمذجة‭ ‬الديناميكية‭ ‬لقطاع‭ ‬المياه‮»‬‭ ‬و‮«‬حوكمة‭ ‬المياه‮»‬‭ ‬وورشة‭ ‬رابعة‭ ‬حول‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬المعالجة‮»‬‭.‬

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