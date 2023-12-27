البحرينيون أكثر إصـابة في العمل من الأجانب خلال الربع الثالث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بحرينيات القطاع العام يسجّلن إصابات عمل أكثر من الخـاص
بيّنت إحصائية تابعة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عدد حالات إصابات العمل خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث كشفت أن عدد إصابات العُمال البحرينيين جاءت مرتفعة مقارنة بالعُمال الأجانب بالقطاعين، وذلك لبلوغ مجموع إصابات البحرينيين بالعمل 386 إصـابة، وبالنسبة لغير البحرينيين كان مجموعهم 280 إصـابة بمجموع 666 إصابة عمل مسجلّة في التأمينات بالقطاعين للمواطنين والأجـانب.
وفي تفاصيل أخرى، بيّنت الأرقام أنه خلال الربع الثالث من العام الجاري سجلت التأمينات 93 إصابة عمل بالقطاع العام، 41 منها كانت للذكور و52 منها للإناث، بينما لغير البحرينيين تم تسجيل أربع إصابات عمل للذكور و6 للإناث بمجموع 10 إصابات عمل للأجانب، وإجمالًا 103 إصابات عمل في القطاع العام.
وبالنسبة للقطاع الخاص تم تسجيل 250 إصابة عمل من الذكور و43 للإناث بمجموع 293 إصابة في القطاع الخاص للبحرينيين، وفي نفس القطاع تم تسجيل 250 إصابة عمل لغير البحرينيين و20 من الإنـاث بمجموع 270 إصابة عمل للأجانب بالقطاع الخاص ليصبح مجموع إصابات العمل في القطاعين 563 إصـابة.
وبالنسبة لمجموع إصابات عمل الذكور، اشارت الأرقام إلى وجود 41 إصابة عمل لبحرينيين و250 إصابة عمل لبحرينيين في القطاع الخاص بمجموع 291 إصابة عمل للمواطنين، أما المواطنات فقد بلغ عدد إصابات العمل لهنّ 95 إصابة، منها 52 في القطاع العام و43 في الخاص، لتشير الأرقـام إلى أن إصـابات عمل البحرينيات في القطاع العام أكثر من إصـابات العاملات في القطاع الخاص.
أما لغير البحرينيين فقد تم تسجيل 254 إصابة عمل لأجانب أربع منها بالقطاع العام و250 في الخاص، والإناث منهم بلغ مجموع إصابات العمل لهنّ 26، منها 6 في العام و20 في القطاع الخاص.
كما أشـارت الإحصائية إلى وجود تفاوت في عدد إصابات عمل النساء البحرينيات بالقطاعين من الأجنبيات حيث بلغ مجموع البحرينيات 95 إصابة عمل، و26 إصابة عمل لأجنبيات، ويقع الأمر نفسه للرجال فقد تم تسجيل 291 إصابة عمل لبحرينيين في القطاعين إلى جانب وجود 254 إصابة عمل لأجانب في الربع الثالث من العام الجاري لتشير الأرقـام إلى كثرة إصابات العمل بالقطاع الخاص للبحرينيين مقارنة بالأجانب.
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