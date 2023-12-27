Thursday, 28 December 2023 04:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البحرينيون أكثر إصـابة في العمل من الأجانب خلال الربع الثالث

12/27/2023 7:09:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحرينيات القطاع العام يسجّلن إصابات عمل أكثر من الخـاص



بيّنت‭ ‬إحصائية‭ ‬تابعة‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬إصابات‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬حيث‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬إصابات‭ ‬العُمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬جاءت‭ ‬مرتفعة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعُمال‭ ‬الأجانب‭ ‬بالقطاعين،‭ ‬وذلك‭ ‬لبلوغ‭ ‬مجموع‭ ‬إصابات‭ ‬البحرينيين‭ ‬بالعمل‭ ‬386‭ ‬إصـابة،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬كان‭ ‬مجموعهم‭ ‬280‭ ‬إصـابة‭ ‬بمجموع‭ ‬666‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬مسجلّة‭ ‬في‭ ‬التأمينات‭ ‬بالقطاعين‭ ‬للمواطنين‭ ‬والأجـانب‭.‬

وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى،‭ ‬بيّنت‭ ‬الأرقام‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬سجلت‭ ‬التأمينات‭ ‬93‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬بالقطاع‭ ‬العام،‭ ‬41‭ ‬منها‭ ‬كانت‭ ‬للذكور‭ ‬و52‭ ‬منها‭ ‬للإناث،‭ ‬بينما‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬أربع‭ ‬إصابات‭ ‬عمل‭ ‬للذكور‭ ‬و6‭ ‬للإناث‭ ‬بمجموع‭ ‬10‭ ‬إصابات‭ ‬عمل‭ ‬للأجانب،‭ ‬وإجمالًا‭ ‬103‭ ‬إصابات‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬250‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬و43‭ ‬للإناث‭ ‬بمجموع‭ ‬293‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للبحرينيين،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬القطاع‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬250‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬و20‭ ‬من‭ ‬الإنـاث‭ ‬بمجموع‭ ‬270‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬للأجانب‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليصبح‭ ‬مجموع‭ ‬إصابات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬563‭ ‬إصـابة‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لمجموع‭ ‬إصابات‭ ‬عمل‭ ‬الذكور،‭ ‬اشارت‭ ‬الأرقام‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬41‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬لبحرينيين‭ ‬و250‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬لبحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بمجموع‭ ‬291‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬للمواطنين،‭ ‬أما‭ ‬المواطنات‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬إصابات‭ ‬العمل‭ ‬لهنّ‭ ‬95‭ ‬إصابة،‭ ‬منها‭ ‬52‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬و43‭ ‬في‭ ‬الخاص،‭ ‬لتشير‭ ‬الأرقـام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إصـابات‭ ‬عمل‭ ‬البحرينيات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬إصـابات‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

أما‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬254‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬لأجانب‭ ‬أربع‭ ‬منها‭ ‬بالقطاع‭ ‬العام‭ ‬و250‭ ‬في‭ ‬الخاص،‭ ‬والإناث‭ ‬منهم‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬إصابات‭ ‬العمل‭ ‬لهنّ‭ ‬26،‭ ‬منها‭ ‬6‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬و20‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

كما‭ ‬أشـارت‭ ‬الإحصائية‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تفاوت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬إصابات‭ ‬عمل‭ ‬النساء‭ ‬البحرينيات‭ ‬بالقطاعين‭ ‬من‭ ‬الأجنبيات‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬البحرينيات‭ ‬95‭ ‬إصابة‭ ‬عمل،‭ ‬و26‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬لأجنبيات،‭ ‬ويقع‭ ‬الأمر‭ ‬نفسه‭ ‬للرجال‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬291‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬لبحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وجود‭ ‬254‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬لأجانب‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬لتشير‭ ‬الأرقـام‭ ‬إلى‭ ‬كثرة‭ ‬إصابات‭ ‬العمل‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للبحرينيين‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأجانب‭.‬

MENAFN27122023000055011008ID1107662970

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث