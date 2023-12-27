البحرينيون أكثر إصـابة في العمل من الأجانب خلال الربع الثالث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)









بيّنت‭ ‬إحصائية‭ ‬تابعة‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬إصابات‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬حيث‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬إصابات‭ ‬العُمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬جاءت‭ ‬مرتفعة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعُمال‭ ‬الأجانب‭ ‬بالقطاعين،‭ ‬وذلك‭ ‬لبلوغ‭ ‬مجموع‭ ‬إصابات‭ ‬البحرينيين‭ ‬بالعمل‭ ‬386‭ ‬إصـابة،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬كان‭ ‬مجموعهم‭ ‬280‭ ‬إصـابة‭ ‬بمجموع‭ ‬666‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬مسجلّة‭ ‬في‭ ‬التأمينات‭ ‬بالقطاعين‭ ‬للمواطنين‭ ‬والأجـانب‭.‬

وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى،‭ ‬بيّنت‭ ‬الأرقام‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬سجلت‭ ‬التأمينات‭ ‬93‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬بالقطاع‭ ‬العام،‭ ‬41‭ ‬منها‭ ‬كانت‭ ‬للذكور‭ ‬و52‭ ‬منها‭ ‬للإناث،‭ ‬بينما‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬أربع‭ ‬إصابات‭ ‬عمل‭ ‬للذكور‭ ‬و6‭ ‬للإناث‭ ‬بمجموع‭ ‬10‭ ‬إصابات‭ ‬عمل‭ ‬للأجانب،‭ ‬وإجمالًا‭ ‬103‭ ‬إصابات‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬250‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬و43‭ ‬للإناث‭ ‬بمجموع‭ ‬293‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للبحرينيين،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬القطاع‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬250‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬و20‭ ‬من‭ ‬الإنـاث‭ ‬بمجموع‭ ‬270‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬للأجانب‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليصبح‭ ‬مجموع‭ ‬إصابات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬563‭ ‬إصـابة‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لمجموع‭ ‬إصابات‭ ‬عمل‭ ‬الذكور،‭ ‬اشارت‭ ‬الأرقام‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬41‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬لبحرينيين‭ ‬و250‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬لبحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بمجموع‭ ‬291‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬للمواطنين،‭ ‬أما‭ ‬المواطنات‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬إصابات‭ ‬العمل‭ ‬لهنّ‭ ‬95‭ ‬إصابة،‭ ‬منها‭ ‬52‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬و43‭ ‬في‭ ‬الخاص،‭ ‬لتشير‭ ‬الأرقـام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إصـابات‭ ‬عمل‭ ‬البحرينيات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬إصـابات‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

أما‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬254‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬لأجانب‭ ‬أربع‭ ‬منها‭ ‬بالقطاع‭ ‬العام‭ ‬و250‭ ‬في‭ ‬الخاص،‭ ‬والإناث‭ ‬منهم‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬إصابات‭ ‬العمل‭ ‬لهنّ‭ ‬26،‭ ‬منها‭ ‬6‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬و20‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

كما‭ ‬أشـارت‭ ‬الإحصائية‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تفاوت‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬إصابات‭ ‬عمل‭ ‬النساء‭ ‬البحرينيات‭ ‬بالقطاعين‭ ‬من‭ ‬الأجنبيات‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬البحرينيات‭ ‬95‭ ‬إصابة‭ ‬عمل،‭ ‬و26‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬لأجنبيات،‭ ‬ويقع‭ ‬الأمر‭ ‬نفسه‭ ‬للرجال‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬291‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬لبحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وجود‭ ‬254‭ ‬إصابة‭ ‬عمل‭ ‬لأجانب‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬لتشير‭ ‬الأرقـام‭ ‬إلى‭ ‬كثرة‭ ‬إصابات‭ ‬العمل‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للبحرينيين‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأجانب‭.‬