جمعية البحرين للإنماء والتطوير تحتفل بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمّت جمعية البحرين للإنماء والتطوير احتفالاً بمناسبة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية المجيدة، وذلك في أجواء مفعمة بالوطنية، وشارك في الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية والفريق الإداري في الجمعية.
وخلال الحفل، رفع مجلس إدارة جمعية البحرين للإنماء والتطوير أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم.وأشارت رئيسة مجلس إدارة جمعية البحرين للإنماء والتطوير نوال الدوسري إلى أن احتفالنا بذكرى عيد جلوس جلالته إنما يجسد الالتزام الصادق بمسيرة الحب التي تجمع بين مجتمع الأسرة الواحدة والقائد الذي يعتبر بحق صفحة مشرفة في تاريخ المملكة.
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