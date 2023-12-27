جمعية البحرين للإنماء والتطوير تحتفل بالأعياد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الحفل،‭ ‬رفع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للإنماء‭ ‬والتطوير‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وخالص‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬وأشارت‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للإنماء‭ ‬والتطوير‭ ‬نوال‭ ‬الدوسري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬احتفالنا‭ ‬بذكرى‭ ‬عيد‭ ‬جلوس‭ ‬جلالته‭ ‬إنما‭ ‬يجسد‭ ‬الالتزام‭ ‬الصادق‭ ‬بمسيرة‭ ‬الحب‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مجتمع‭ ‬الأسرة‭ ‬الواحدة‭ ‬والقائد‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬بحق‭ ‬صفحة‭ ‬مشرفة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة‭.‬