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الوطنية لحقوق الإنسان تعقد لقاء تشاوريا مع الاتحاد النسائي البحريني

12/27/2023 7:09:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬اجتماعا‭ ‬تشاوريًا‭ ‬مع‭ ‬أحلام‭ ‬أحمد‭ ‬رجب‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬النسائي‭ ‬البحريني،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عضوات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬مفوضي‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تبادل‭ ‬الجانبان‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وحقوق‭ ‬المرأة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬عبر‭ ‬عقد‭ ‬برامج‭ ‬وفعاليات‭ ‬مشتركة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الطرفان‭ ‬آلية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬والاتحاد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تلقي‭ ‬الشكاوى‭ ‬المعنية‭ ‬بحقوق‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬مقترحات‭ ‬حول‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬وتحمي‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬كفله‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والقوانين‭ ‬الوطنية‭ ‬المتماشية‭ ‬مع‭ ‬المواثيق‭ ‬والعهود‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬صادقت‭ ‬عليها‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬ثمنت‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬جهود‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لدعم‭ ‬المرأة،‭ ‬مشيدة‭ ‬بتعاون‭ ‬المؤسسة‭ ‬البناء‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

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