الوطنية لحقوق الإنسان تعقد لقاء تشاوريا مع الاتحاد النسائي البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تبادل‭ ‬الجانبان‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وحقوق‭ ‬المرأة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬عبر‭ ‬عقد‭ ‬برامج‭ ‬وفعاليات‭ ‬مشتركة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الطرفان‭ ‬آلية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬والاتحاد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تلقي‭ ‬الشكاوى‭ ‬المعنية‭ ‬بحقوق‭ ‬المرأة‭ ‬والطفل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬مقترحات‭ ‬حول‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬وتحمي‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬كفله‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والقوانين‭ ‬الوطنية‭ ‬المتماشية‭ ‬مع‭ ‬المواثيق‭ ‬والعهود‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬صادقت‭ ‬عليها‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬ثمنت‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬جهود‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لدعم‭ ‬المرأة،‭ ‬مشيدة‭ ‬بتعاون‭ ‬المؤسسة‭ ‬البناء‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬