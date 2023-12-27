الوطنية لحقوق الإنسان تعقد لقاء تشاوريا مع الاتحاد النسائي البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعا تشاوريًا مع أحلام أحمد رجب رئيسة الاتحاد النسائي البحريني، بمشاركة عدد من عضوات مجلس إدارة الاتحاد، وبحضور عدد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية، وذلك في إطار توسيع آفاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وخلال اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر في المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون عبر عقد برامج وفعاليات مشتركة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان ذات الصلة في المجتمع.
كما ناقش الطرفان آلية التعاون المشترك بين المؤسسة والاتحاد في مجال تلقي الشكاوى المعنية بحقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات حول القوانين والتشريعات التي تعزز وتحمي حقوق المرأة وفقا لما كفله دستور مملكة البحرين والقوانين الوطنية المتماشية مع المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة.
من جانبها، ثمنت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد جهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لدعم المرأة، مشيدة بتعاون المؤسسة البناء مع الاتحاد لتحقيق الأهداف المشتركة.
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