إصدار توصية موحدة بين المجالس البلدية وأمانة العاصمة لتعديل آلية التدقيق على طلبات مشروع تنمية المدن والقرى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وافق مجلس بلدي الجنوبية على اعتماد آلية التدقيق التي تسمح بالتدقيق على الطلب عند التقديم بعد استيفاء الشروط والمعايير للمشروع دون توفر رخصة الترميم واعتماد نتيجة التدقيق من قبل الوزارة لأربع سنوات بما في ذلك اعتماد شهادة الراتب المدقق عليها مدة أربع سنوات من تاريخ التدقيق.
وتطرق إلى إعادة تلك الطلبات إلى المجالس لحين رفعهـا بحسب الأولية مع الاحتفاظ بحق المجالس بالتدقيق على كل مستندات الطلب - إن رغبت بذلك- قبل إعادة الرفع بحسب الأولوية وذلك ضمن مشروع تنمية المدن والقرى.
وبُررت مسوغات هذه التوصية المتفق عليها بأن الآلية المطبقة حالياً والتي تعتمد على التدقيق على الطلب بعد رفع الأولويات والخطة السنوية سبب في تأخر العديد من الطلبات وذلك لتحديث معظم المستندات التي تم تقديمها وغالباً ما تتجاوز الثلاث سنوات بسبب وجود الكثير من الطلبات التي تنتظر دورها للتنفيذ.
كما تعد الآلية المقترحة من خلال هذه التوصية مساهمة كبيرة في تخفيف معاناة المواطنين وتخفيف الضغوط على المجلس البلدي خاصة في حال رفض الطلب بعد 7 أو 8 سنوات على سبيل المثال.
واستعرض اجتماع المجلس ردود الوزارات المرفوعة لها من قبل مقترحات الأعضاء وكانت أغلبها تنتظر الموازنة ومرئيات الجهات المعنية بشأنها.
وناقش الاجتماع مقترح إزالة الرصيف الواقع في الرفاع الشرقي على طريق 1311 بمجمع 913 المقدم من قبل العضو أحمد عبدالله العبدالله بالقول إنه يتسبب بإعاقة الحركة المرورية للسيارات في حال تعطل إحدى السيارات بالشارع أو قوع حادث ما فإن السيارات المستخدمة للشارع لا يمكنها التجاوز بسبب وجود الرصيف، إضافة إلى أن وجوده يعوق وصول سيارات الإسعاف للموقع المطلوب في المنطقة في حال وجود حالة طارئة وإن إزالة هذا الرصيف الواقع بين الشارع ذي المسارين المعاكسين سيساهم في انسيابية الحركة المرورية وخدمة الأهالي والمقيمين في المنطقة.
وطرح ممثل الدائرة السادسة العضو العبدالله أيضا مقترح تخصيص جزء من حديقة خليفة الكبرى الواقع في الرفاع الشرقي على طريق 2315 بمجمع 923 وذلك بغرض إنشاء مواقف للسيارات، موضحا أن الجزء المقتطع لن يؤثر على اتساع الحديقة التي تعتبر من أكبر الحدائق في مملكة البحرين مرجعا سبب طرح هذا المقترح إلى طلب سكان المنطقة بحل مشكلة عدم توافر المواقف الكافية لسيارات الأهالي والقاطنين بمجمع رقم (923) خصوصا مع تزايد أعداد السيارات داخل الأحياء السكنية التي تكتظ بالسكان وأن هذا الجزء من حديقة خليفة الكبرى المراد تخصيصه لمواقف للسيارات لا يتم استخدامه من قبل مرتادي الحديقة كباقي المساحات والمرافق الترفيهية والخدمية في الحديقة الأمر الذي سيخدم الأهالي ويحافظ على المظهر الجمالي للمنطقة وشكلها الحضاري.
وأوصت لجنة الخدمات بالموافقة بالإجماع على التنسيق بين وزارة شؤون البلديات والزراعة وبلدية الجنوبية ووزارة الأشغال لإمكانية تخصيص جزء من حديقة خليفة الكبرى لغرض إنشاء مواقف للسيارات وذلك بحسب المبررات المطروحة بهذا الشأن.
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