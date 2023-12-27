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إصدار توصية موحدة بين المجالس البلدية وأمانة العاصمة لتعديل آلية التدقيق على طلبات مشروع تنمية المدن والقرى

12/27/2023 7:09:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬آلية‭ ‬التدقيق‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بالتدقيق‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬عند‭ ‬التقديم‭ ‬بعد‭ ‬استيفاء‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬للمشروع‭ ‬دون‭ ‬توفر‭ ‬رخصة‭ ‬الترميم‭ ‬واعتماد‭ ‬نتيجة‭ ‬التدقيق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬لأربع‭ ‬سنوات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اعتماد‭ ‬شهادة‭ ‬الراتب‭ ‬المدقق‭ ‬عليها‭ ‬مدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬التدقيق‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تلك‭ ‬الطلبات‭ ‬إلى‭ ‬المجالس‭ ‬لحين‭ ‬رفعهـا‭ ‬بحسب‭ ‬الأولية‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بحق‭ ‬المجالس‭ ‬بالتدقيق‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مستندات‭ ‬الطلب‭ - ‬إن‭ ‬رغبت‭ ‬بذلك‭- ‬قبل‭ ‬إعادة‭ ‬الرفع‭ ‬بحسب‭ ‬الأولوية‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭.‬

وبُررت‭ ‬مسوغات‭ ‬هذه‭ ‬التوصية‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬بأن‭ ‬الآلية‭ ‬المطبقة‭ ‬حالياً‭ ‬والتي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬الأولويات‭ ‬والخطة‭ ‬السنوية‭ ‬سبب‭ ‬في‭ ‬تأخر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الطلبات‭ ‬وذلك‭ ‬لتحديث‭ ‬معظم‭ ‬المستندات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تتجاوز‭ ‬الثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطلبات‭ ‬التي‭ ‬تنتظر‭ ‬دورها‭ ‬للتنفيذ‭.‬

كما‭ ‬تعد‭ ‬الآلية‭ ‬المقترحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬التوصية‭ ‬مساهمة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬معاناة‭ ‬المواطنين‭ ‬وتخفيف‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رفض‭ ‬الطلب‭ ‬بعد‭ ‬7‭ ‬أو‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭.‬

واستعرض‭ ‬اجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬ردود‭ ‬الوزارات‭ ‬المرفوعة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مقترحات‭ ‬الأعضاء‭ ‬وكانت‭ ‬أغلبها‭ ‬تنتظر‭ ‬الموازنة‭ ‬ومرئيات‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بشأنها‭.‬

وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬مقترح‭ ‬إزالة‭ ‬الرصيف‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬1311‭ ‬بمجمع‭ ‬913‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العضو‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬العبدالله‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬يتسبب‭ ‬بإعاقة‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬للسيارات‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعطل‭ ‬إحدى‭ ‬السيارات‭ ‬بالشارع‭ ‬أو‭ ‬قوع‭ ‬حادث‭ ‬ما‭ ‬فإن‭ ‬السيارات‭ ‬المستخدمة‭ ‬للشارع‭ ‬لا‭ ‬يمكنها‭ ‬التجاوز‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬الرصيف،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وجوده‭ ‬يعوق‭ ‬وصول‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬للموقع‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬حالة‭ ‬طارئة‭ ‬وإن‭ ‬إزالة‭ ‬هذا‭ ‬الرصيف‭ ‬الواقع‭ ‬بين‭ ‬الشارع‭ ‬ذي‭ ‬المسارين‭ ‬المعاكسين‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬وخدمة‭ ‬الأهالي‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وطرح‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬العضو‭ ‬العبدالله‭ ‬أيضا‭ ‬مقترح‭ ‬تخصيص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حديقة‭ ‬خليفة‭ ‬الكبرى‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬2315‭ ‬بمجمع‭ ‬923‭ ‬وذلك‭ ‬بغرض‭ ‬إنشاء‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الجزء‭ ‬المقتطع‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬اتساع‭ ‬الحديقة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الحدائق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مرجعا‭ ‬سبب‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬بحل‭ ‬مشكلة‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬المواقف‭ ‬الكافية‭ ‬لسيارات‭ ‬الأهالي‭ ‬والقاطنين‭ ‬بمجمع‭ ‬رقم‭ (‬923‭) ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬أعداد‭ ‬السيارات‭ ‬داخل‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬التي‭ ‬تكتظ‭ ‬بالسكان‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬حديقة‭ ‬خليفة‭ ‬الكبرى‭ ‬المراد‭ ‬تخصيصه‭ ‬لمواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬استخدامه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مرتادي‭ ‬الحديقة‭ ‬كباقي‭ ‬المساحات‭ ‬والمرافق‭ ‬الترفيهية‭ ‬والخدمية‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيخدم‭ ‬الأهالي‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬المظهر‭ ‬الجمالي‭ ‬للمنطقة‭ ‬وشكلها‭ ‬الحضاري‭.‬

وأوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بالموافقة‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وبلدية‭ ‬الجنوبية‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬لإمكانية‭ ‬تخصيص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حديقة‭ ‬خليفة‭ ‬الكبرى‭ ‬لغرض‭ ‬إنشاء‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬المبررات‭ ‬المطروحة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬

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