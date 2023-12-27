رئيس مجلس الشيوخ المصري يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة أمس السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.
وبحث الجانبان، سُبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين في كل المجالات، وذلك في ضوء المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية الرفيعة التي تربط بينهما، في ظل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وحرصهما على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وقد أكدت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل أن العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة خير دليل على متانة الروابط بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى مدى التنسيق المشترك تجاه كل القضايا والملفات على مختلف المستويات العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، وأهمية تعزيز أطر التعاون بشأن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بما يخدم المصالح المشتركة على كل المستويات.
من جانبه، أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين على كل المستويات، مشيرًا إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في ضوء الروابط التاريخية التي تربط البلدين على جميع المستويات.
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