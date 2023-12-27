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رئيس مجلس الشيوخ المصري يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع البحرين

12/27/2023 7:09:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬المستشار‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬عبدالرازق‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬أمس‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬والمندوبة‭ ‬الدائمة‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭. ‬

وبحث‭ ‬الجانبان،‭ ‬سُبل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬المستوى‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬بلغته‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بينهما،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬وحرصهما‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬أكدت‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬خير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬متانة‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬مدى‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬تجاه‭ ‬كل‭ ‬القضايا‭ ‬والملفات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاقات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬الموقعة‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬عبدالرازق‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬حرص‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭.‬

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