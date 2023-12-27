مالية النواب تناقش موازنة وزارة النقل لعام 2024

وأكد السيلحات خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومديرو هيئات: تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات، وتنظيم الطيران المدني هيثم مستو، والبحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، ومدير عام الخط الحديدي الحجازي زاهي خليل، والموازنة العامة مجدي الشريقي، إن موازنة الوزارة ، بلغت 52.4 مليون دينار بارتفاع نحو 16 مليونا مقارنة باعادة تقدير 2023، في حين بلغت نفقاتها الجارية 3.6 مليون دينار، ونفقاتها الرأسمالية 48.8 مليون بارتفاع نحو 15.3 مليون دينار .

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