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مالية النواب تناقش موازنة وزارة النقل لعام 2024

12/27/2023 3:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقشت اللجنة النيابية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع موازنة وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها للعام 2024.


وأكد السيلحات خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومديرو هيئات: تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات، وتنظيم الطيران المدني هيثم مستو، والبحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، ومدير عام الخط الحديدي الحجازي زاهي خليل، والموازنة العامة مجدي الشريقي، إن موازنة الوزارة ، بلغت 52.4 مليون دينار بارتفاع نحو 16 مليونا مقارنة باعادة تقدير 2023، في حين بلغت نفقاتها الجارية 3.6 مليون دينار، ونفقاتها الرأسمالية 48.8 مليون بارتفاع نحو 15.3 مليون دينار .

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