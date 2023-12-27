مالية النواب تناقش موازنة وزارة النقل لعام 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناقشت اللجنة النيابية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع موازنة وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها للعام 2024.
وأكد السيلحات خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومديرو هيئات: تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات، وتنظيم الطيران المدني هيثم مستو، والبحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، ومدير عام الخط الحديدي الحجازي زاهي خليل، والموازنة العامة مجدي الشريقي، إن موازنة الوزارة ، بلغت 52.4 مليون دينار بارتفاع نحو 16 مليونا مقارنة باعادة تقدير 2023، في حين بلغت نفقاتها الجارية 3.6 مليون دينار، ونفقاتها الرأسمالية 48.8 مليون بارتفاع نحو 15.3 مليون دينار .
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