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بحث تعزيز العلاقات الاستثمارية مع سلطنة عُمان

12/27/2023 3:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، والسفير العُماني لدى الأردن الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات العُمانية الجديدة إلى الأردن.
وأكد الطرفان تطلع المملكة لزيادة التعاون مع عُمان من خلال تنظيم زيارات ترويجية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، فضلاً عن استعراض التطورات الإيجابية التي شهدها مناخ الاستثمار في المملكة والتي ساهمت في تعزيز فرص جذب المزيد من الاستثمارات.

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