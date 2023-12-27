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القناة 12 العبرية: جندي عائد من غزة أطلق النار على رفاقه وأصابهم

12/27/2023 3:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جنديا إسرائيلياً أطلق النار على رفاقه وأصابهم بجروح بعد "استيقاظه من كابوس".


وقالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن "جنديا من لواء المظليين العائدين من غزة أطلق النار، إثر استيقاظه من كابوس وأصاب رفاقه".


وأشارت إلى أن "حادثة الجندي حولت لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وتقرر عدم التحقيق معه نظرا لوضعه الصحي"، وفقا للقناة.


وتأتي هذه الحادثة في ظل ارتفاع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى المعلن عنهم منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 498 قتيلا بينهم 170 منذ بدء التوغل البري يوم 27 أكتوبر، وذلك بعد الإعلان عن مقتل 3 جنود آخرين صباح اليوم.

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