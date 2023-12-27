زها الثقافي وهيئة الطاقة يوقعان إتفاقية للتدريب

MENAFN - Al Wakeel News)وقعت إتفاقية بين مركز زها الثقافي و هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بهدف التعاون في مجالات التدريب و التطوير و التوعية في مجال الطاقة.



و وقع الاتفاقية المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح ورئيس مجلس المفوضين الرئيس التفيذي للهيئة المهندس زياد السعايدة.



وسيتم بموجب الاتفاقية عقد برامج توعوية و تنفيذ مبادرات في مجال الطاقة ونشر هذه الثقافة بين الأطفال وتعزيز الوعي في مجال الوقاية الإشعاعية وبأساليب الترشيد في استهلاك الطاقة وغيرها من المواضيع.



و نصت الاتفاقية على التعاون في مجال التدريب والتأهيل و نقل المعرفة والخبرات وتقديم برامج تدريبية للشباب الأردنيين بمختلف القطاعات التي تنظمها الهيئة وتحديداً الطاقة المتجددة ضمن فروع مركز زها المنتشرة في جميع محافظات المملكة.



وبحسب الاتفاقية سيتم تبادل الخبرات والمعارف من خلال تقديم خدمات استشارية او تنفيذ برامج وورش تدريبية.





وتهدف الاتفاقية إلى تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على المصادر المحلية ونشر ثقافة التطوع في تنفيذ العديد من الحملات والأنشطة والبرامج المشتركة والتوعية بمختلف مناطق المملكة بما يخدم القطاع والمصلحة العامة.

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