مستشفيان إسرائيليان استقبلا 20 جنديا أصيبوا في غزة

مستشفيان إسرائيليان استقبلا 20 جنديا أصيبوا في غزة
التاريخ
12/27/2023 3:12:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي في مدينة بئر السبع أنه استقبل اليوم الأربعاء 12 جنديا أصيبوا في غزة حالة أحدهم خطيرة.
من جهته، أعلن مستشفى هداسا في تل أبيب أنه استقبل خلال الساعات الـ48 الأخيرة 8 جنود مصابين نقلوا من غزة عبر مروحيات عسكرية.
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