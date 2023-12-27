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مستشفيان إسرائيليان استقبلا 20 جنديا أصيبوا في غزة

12/27/2023 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي في مدينة بئر السبع أنه استقبل اليوم الأربعاء 12 جنديا أصيبوا في غزة حالة أحدهم خطيرة.


من جهته، أعلن مستشفى هداسا في تل أبيب أنه استقبل خلال الساعات الـ48 الأخيرة 8 جنود مصابين نقلوا من غزة عبر مروحيات عسكرية.


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