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هجوم بمسيّرة على قاعدة أميركية في أربيل

12/27/2023 3:12:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت المقاومة الإسلامية في العراق، إنها استهدفت بطائرة مسيرة قاعدة أميركية قرب مطار أربيل بإقليم كردستان.


يأتي الهجوم بعد يوم من الضربة الأميركية التي استهدفت مواقع في العراق، ونتج عنها مصرع جندي عراقي وإصابة عناصر في الحشد الشعبي، بحجة الرد على هجوم استهدف القاعدة العسكرية في أربيل.

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