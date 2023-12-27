هجوم بمسيّرة على قاعدة أميركية في أربيل

يأتي الهجوم بعد يوم من الضربة الأميركية التي استهدفت مواقع في العراق، ونتج عنها مصرع جندي عراقي وإصابة عناصر في الحشد الشعبي، بحجة الرد على هجوم استهدف القاعدة العسكرية في أربيل.

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