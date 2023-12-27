هجوم بمسيّرة على قاعدة أميركية في أربيل

هجوم بمسيّرة على قاعدة أميركية في أربيل
التاريخ
12/27/2023 3:12:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت المقاومة الإسلامية في العراق، إنها استهدفت بطائرة مسيرة قاعدة أميركية قرب مطار أربيل بإقليم كردستان.
يأتي الهجوم بعد يوم من الضربة الأميركية التي استهدفت مواقع في العراق، ونتج عنها مصرع جندي عراقي وإصابة عناصر في الحشد الشعبي، بحجة الرد على هجوم استهدف القاعدة العسكرية في أربيل.
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