هدر قرض قيمته 17.1 مليون دينار كان مخصصاً للتعليم المهني ورياض الأطفال على الفنادق والايجارات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، أنه لدى تدقيق قيود ومستندات الصرف من القرض ( .... ) الموجه لدعم موازنة وزارة التربية والتعليم، التي تُنفذ مشروع رياض الأطفال ومشروع تحسين جودة التعليم المهني، تبيّن أنه بلغ مجموع ما تم رصده من حساب القرض في موازنة الوزارة للأعوام 2019 - 2022 للنفقات الرأسمالية مبلغ 17 مليون و119 ألف و300 دينار.وبيّن التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم استغلال المخصصات لغير الغايات المحدد لأجلها، وذلك بصرف نفقات جارية على سبيل المثال ( ايجارات، أجور إعلان، فنادق، مياه وكهرباء..)



وأضاف التقرير أنه تم صرف مبلغ 2 مليون و607 آلاف و915 دينار على فواتير المياه والكهرباء خلال عام 2019 ، وهي السنة الاولى من عمر المشروع، بنسبة تصل إلى 81% من اجمال المخصص، خلافاً لاتفاقية القرض.



وأشار إلى أن الخزينة تحملت اعباء مالية اضافية مماثلة بقيمة المبالغ التي تم تحويلها لموازنة الوزارة، مضافاً إليها نسبة الفائدة المنصوص عليها في اتفاقية القرض، دون تحقيق الغايات من القرض أو وجود أي إنجازات موثقة لمشاريع التعليم المهني ورياض الاطفال.

