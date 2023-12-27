جيش الاحتلال ينشر لواءين إضافيين بقطاع غزة

جيش الاحتلال ينشر لواءين إضافيين بقطاع غزة
التاريخ
12/27/2023 3:12:55 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إنه تمت إضافة لواء آخر للعمليات العسكرية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما أعلن هاغاري أنه تمت إضافة لواء في مناطق شمالي قطاع غزة.
يأتي ذلك في وقت تواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي مقاومة ضارية وتتعرض لخسائر متزايدة في القطاع.
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