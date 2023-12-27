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جيش الاحتلال ينشر لواءين إضافيين بقطاع غزة

12/27/2023 3:12:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إنه تمت إضافة لواء آخر للعمليات العسكرية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.


كما أعلن هاغاري أنه تمت إضافة لواء في مناطق شمالي قطاع غزة.


يأتي ذلك في وقت تواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي مقاومة ضارية وتتعرض لخسائر متزايدة في القطاع.


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