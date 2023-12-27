الأردن يصعِّد حربه على المخدرات.. وباء قاتل وجب القصاص من تجاره

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صعَّد الأردن من وتيرة حربه ضدَّ تجار المخدرات والمروجين لها، وبدأ حملة جديدة ومستمرة ضدَّهم في مناطق المملكة كافة، لا سيما لواء الرويشد، في خطوة من بين خطوات يقول أردنيون إنَّها وجبت لوقف أي تهديد من قبل العاملين على هذه التِّجارة الخاسرة والقاتلة للنَّاس.وأكد خبراء أمنيون ومتخصصون اجتماعيون، أنَّ القوات المسلحة - الجيش العربي في مقدِّمة الحراس على باب هذا الوطن من هذه الآفة، واليوم جاءت حملة جديدة ضدَّ كل من يتاجر بمواد ممنوعة ومخالفة للقانون وقاتلة للشَّباب ومفتتة للمجتمع ليكون مصيرهم الحُكم العادل والحازم بنفس الوقت.وقال الخبير الأمني والقانوني، اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، إنَّ تهريب المخدرات أصبح يهدد الأمن الوطني، ولم يعد الأمر يتعلق بتهريب كميات محدودة من المخدرات بل هناك من يريد أن يجعل الأردن مليئة بهذه المواد.وأكد أنَّ تهريب المخدرات إلى الداخل الأردني وصل حد العنف والإجرام ومحاولة قتل كل من يقف في طريقهم، حين رفعوا السلاح في وجه حرس الحدود ليتم التعامل معه بكل حزم وقوة.وبين أن مستوى الحرب على المخدرات بدأ يأخذ أشكالا وأنماطا مختلفة بسبب الانتقال إلى مستوى جديد من عمليات التسلل المتعددة والمرافقة لعمليات تهريب أسلحة، لافتا إلى أنَّ على الدول المجاورة والشقيقة أن تدرك بأن الجيش الأردني لا يدافع فقط عن حدوده بل عن واجهة المشرق العربي ومنها إلى دول العالم التي يتم تصدير المخدرات إليها.وقال القضاة إن السوق الأردني لا يستوعب هذه الكميات الكبيرة من المخدرات لذا فمن المؤكد أنها منطقة عبور، لكن الأردن لدوره الأخلاقي وللحفاظ على أبنائه من شرور هذه الآفة فإنه يقوم بواجبه.وبين أنَّه من الواضح أن الحملة الأمنية ستمتد إلى الداخل الأردني لتشمل من يتعاون مع شبكات التهريب الخارجية ويحمي مرورها حتى لو تم ذلك بقوة السلاح، مؤكدا أنَّ المجموعات التي تقوم بالتهريب تحاول التشبيك مع تجار السلاح ومنهم إلى العناصر المتطرفة بهدف إثارة الفوضى والبلبلة داخل الوطن وفي الإقليم.وأشار إلى أن قانون المخدرات الأردني حدد عقوبة الإعدام للأشخاص الذين يثبت قيامهم بتهريب المخدرات من خلال الاتصال مع العصابات الدولية، وهناك بعض النصوص القانونية التي تحتاج إلى أن يعاد النظر فيها، وتحديدا مادة ترويج المواد المخدرة، وأن قانون الأسلحة والذخائر النارية جرّم حيازة أو تهريب الأسلحة والذخائر النارية والمواد المتفجرة نظرا لخطورتها على المجتمع.ولفت المحامي الدكتور صخر الخصاونة إلى أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته في الأردن من القوانين الصارمة في تجريم التعامل بالمخدرات، فمثلا عقوبات الإدخال والنقل والحيازة حسب المادة (7) يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قدم مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.وبين أن المادة (8): تشير إلى أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو مستحضراً للغير بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور، ويعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ترتب على الفعل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة تحقيق قضائي، وكان من شأن ما أسند للمجني عليه أن يشكل جناية.وأضاف أنَّ عقوبة إنتاج أو صنع أو استيراد أو تصدير هذه المواد حسب المادة (10) فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من جلب أو أنتج أو استورد أو صدر أو خزن أو نقل أو أخرج من إقليم المملكة أي من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من حاز أو أحرز أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.وقال اللواء المتقاعد والمحافظ السابق في وزارة الداخلية جمال محمود البدور: "إننا ندعم ما تقوم به القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) وأجهزتنا الأمنية في مكافحة المخدرات والقبض على المهربين وملاحقتهم أينما كانوا وأينما حلو، وهذا الإجراء يصب بمصلحة الأمن القومي الوطني الأردني، لأن المخدرات تعتبر من أكبر وأخطر التهديدات التي تواجه الشعوب في كل أنحاء العالم ومن ضمنها المنطقة العربية".وأضاف أن الأردن يتصدى لهذه الظاهرة لمنع وصول المخدرات إلى البلدان المجاورة وإلى داخل المملكة، وهذا يشكل عبئا كبيرا على عاتق الدولة، ولا بد من تضافر مختلف الجهود الداخلية والإقليمية والدولية لمواجهة هذا الخطر الفتاك.وتابع: وفي هذا المقام أسجل عاليا بأحرف من ذهب إلى الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية على جهودهم الجبارة والكبيرة على مدار الساعة للمحافظة على الأمن الوطني وتحصينه لما فيه خير الإنسان على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي والدولي.من جهته، أكد اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات، أن التحقيقات التي أجريت مؤخرا أفضت إلى وجود معلومات مهمة كبيرة وخطيرة جدا حول تواجد عدد من أوكار المهربين داخل المملكة سواء في الرويشد أو غيرها من المناطق، وتخطط لإدخال كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة إلى المملكة.وقال إن العملية التي بدأتها الأجهزة الأمنية المعنية، تستند إلى قوة القانون وتأتي في إطار الحفاظ على الأمن الوطني، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره وسلامة مجتمعة، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة على الحدود الشمالية أظهرت تحولا نوعيا في عمليات التهريب والسلوك العدواني والإجرامي للمهربين؛ ما وضع الدولة أمام واجبها في التعامل بحزم وقوة مع هذا الأمر.وأوضح الخبير الحسنات أن هذه التطورات أكدت أهمية التعامل أمنيا مع كل المتورطين في عمليات وشبكات التهريب الخارجية والمتعاونين معها داخل المملكة، ما يبعث رسالة ثقة وطمأنينة للمواطن الأردني، ويعكس قوة الدولة الأردنية وأجهزتها الأمنية ومؤسساتها الرسمية في تطبيق القانون وحماية المجتمع.وأكد أن المواطن الأردني يقف خلف الدولة والأجهزة المعنية في محاربة المخدرات والتصدي للمهربين داخل وخارج المملكة، والتعامل معهم بحزم، متوقعا في هذا الإطار استمرار هذا النوع من الحملات لملاحقة تجار ومهربي المخدرات داخل المملكة في ظل المعلومات الاستخباراتية المتوفرة حول عصابات التهريب الإجرامية ونشاطها داخل المملكة.من جانبه، قال الخبير الأمني و الاستراتيجي، عمر الرداد، إن هذه الحملة تأتي نتيجة طبيعية للعمليات والاشتباكات التي جرت على الحدود مؤخراً بين القوات المسلحة وعصابات التهريب، وشهدت تطورا في أشكالها وحدتها، وكما كشفته التحقيقات المرتبطة بها من أسماء لمتورطين ومتعاونين مع شبكات التهريب.وأكد الرداد أن الحملة تأتي أيضا مدعومة بتأييد شعبي من الأردنيين كافة؛ نظراُ لخطورة المخدرات على الأمن الوطني والسلم المجتمعي، مشيراً في هذا الإطار إلى الأرقام التي تعلنها الجهات الأمنية وتظهر الكميات الكبيرة من المواد المخدرة المضبوطة والمتورطين في عمليات التهريب.وبين أن الحملات الأمنية ضد أوكار المخدرات والمهربين ستسهم في تخفيف حدة ووتيرة عمليات التهريب من حيث الكم والنوع في ظل توفر كم كبير من المعلومات حول أماكن وصول المخدرات، والنجاحات المتواصلة التي تحققها الأجهزة الأمنية في القضاء على هذه الأوكار، في إطار الملاحقة والاشتباك الشامل.واشار الرداد إلى بعض حملات التضليل والتشويه لحقيقة ما يجري من قبل بعض الخارجين عن القانون وبعض المشككين، ما يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، وما تثبته من حقائق مؤكدة حول عمليات التهريب و إلقاء القبض على المتورطين فيها، مؤكدا في هذا الإطار أن الأمر يتطلب المزيد من الوعي المجتمعي و الحملات التوعوية بضرورة مواجهة خطر المخدرات على المجتمع.وقالت المتخصصة في علم الجريمة بالجامعة الأردنية، الدكتورة مجد خليل القبالين، إنَّه وبالنظر إلى منطقة الشرق الأوسط ومُتابعة وتحليل كُل ما يحصُل من توترات وحالة الإنفلات الأمني في العديد من الدول المجاورة للأردن نُلاحِظ ارتفاع وتيرة تهديد الأمن الوطني والقومي والأمن المُجتمعي للمُجتمع الأردني، وتكرار محاولات اختراق الحدود التي جميعها باءت بالفشل بفضل جهود الجهات الأمنية والجيش الأردني وحرس الحدود، على اعتبار أن الأردن يحتل موقعاً استراتيجياً وحيوياً يجعله أكثر عُرضةً لمخاطر آفة المُخدرات. وأضافت أن هذه المخاطر تصل لشريحة الشباب وأيضاً زيادة الضغط على المؤسسات العلاجية (الحكومية والخاصة) المعنية بمُعالجة من وقع فريستها من المُتعاطين والمُدمنين من شريحة الشباب بشكل خاص، يُرافِق ذلك ارتفاع وتيرة الضغط على الأجهزة الأمنية التي تعمل بكل جهودها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لمُكافحة هذه الآفة.وتابعت إنَّ الأردن يُصَنف على أنه دولة عبور للممنوعات (المُخدرات والسلاح) على حدٍ سواء؛ نظراً لأن الأردن يقع وسط إقليم مُلتهِب، يُمكِن وصفه بالحزام الناسف الذي يشهد توتُراً ملحوظاً في الدول المُجاوِرة والمُحيطة بالأردن.

وقالت القبالين: إنه وبالنظر إلى سيكولوجية مروجي وتُجار المُخدرات وتُجار السلاح فإنهم يشتركون في نفس المبدأ بالنظر إلى تجارة المُخدرات والسلاح على أنها تجارة مُربِحة ومصدراً للرزق دون النظر إلى عواقب هذا النوع من التجارة التي تُحرِمها الشرائع السماوية، والأعراف الاجتماعية على حدٍ سواء وترفُضها ولا تعترف بها الأخلاق والقيم الإنسانية، وخصوصاً في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة آخذين بمبدأ الغاية تُبرِر الوسيلة حتى لو كانت تلك الوسيلة لتحقيق الثراء والغنى والمردود الاقتصادي والرزق (غير المشروع) تحمل في مضامينها الاختراق والانتهاك لحقوق وحُرمة المُجتمع والتهديد لشريحة الشباب، الذين يتخذ الكثير مِنهُم من تعاطي المُخدرات وسيلة للهروب من واقعهم المُعاش الذي يعانون فيه من الفشل الذريع في مواجهة تحدياتهم مثل ارتفاع نسب البطالة، وسوء التنشئة الأسرية، وغياب الرقابة على الأبناء من قبل الأهل، وحالة الطفح الجلدي المُستفحِل التي أصابت المنظومة القيمية، والأخلاقية، والاجتماعية، والأسرية على حدٍ سواء.

وأضافت: نحن قد أنعم الله تعالى علينا بالعقل البشري الذي من خلاله نُميز بين الخطأ والصواب، والذي نتميز به عن الحيوان.

وقالت القبالين: إنه ومن أجل مُكافحة المُخدرات وتهريب السلاح وتعزيز الإجراء الوقائي فلا بُد من تعزيز دور أجهزة العدالة الجنائية (المحاكم، والسجون، ومراكز الإصلاح والتأهيل) وتبدأ تلك العملية من دور الأجهزة الأمنية وتعزيز جهودها من أجل مُكافحتها. بترا