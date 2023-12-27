استهداف ناقلة تابعة لشركة الأبيض للملاحة في البحر الأحمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت أكبر شركة شحن بحري في العالم عن إصابة إحدى سفنها التجارية بصاروخ أثناء عبورها البحر الأحمر.



ونقلت هيئة "البي بي سي" البريطانية عن شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن "إم إس سي"، أنّ سفينة الحاويات "يونايتد الثامنة" تعرضت لهجوم بينما كانت تبحر في طريقها من السعودية إلى الباكستان أمس الثلاثاء.



وأضافت الهيئة أن شركة الشحن الدنماركية ميرسك أعلنت أيضاً أنها ستستأنف تسيير عمليات الشحن عبر البحر الأحمر بعد الاستنفار الأمني العالمي المتمثل في تحالف "حارس الإزدهار".



وقررت إعادة توجيه عشرات الناقلات من جديد للمرور عبر البحر الأحمر في الأسابيع المقبلة، لافتة إلى أنه ورغم ذلك فإنها ستبقي خططها قيد المراجعة والتقييم تحسباً لأي مخاطر طارئة.