رسالة من المقاومة لعائلات الاسرى الاسرائيليين: معاناكم مع نتنياهو لم تبدأ بعد - فيديو

رسالة من المقاومة لعائلات الاسرى الاسرائيليين: معاناكم مع نتنياهو لم تبدأ بعد - فيديو
التاريخ
12/27/2023 3:12:54 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت المقاومة رسالة إلى عائلات الاسرى الاسرائيليين، عبر فيديو قصير ظهرت فيه صور الاسرى.
وجاء الفيديو بعنوان " معاناكم مع نتنياهو لم تبدأ بعد!"
وتاليا الفيديو:
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