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رسالة من المقاومة لعائلات الاسرى الاسرائيليين: معاناكم مع نتنياهو لم تبدأ بعد - فيديو

12/27/2023 3:12:54 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت المقاومة رسالة إلى عائلات الاسرى الاسرائيليين، عبر فيديو قصير ظهرت فيه صور الاسرى.
وجاء الفيديو بعنوان " معاناكم مع نتنياهو لم تبدأ بعد!"
وتاليا الفيديو:



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