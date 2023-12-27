استشهاد شاب من مخيم طولكرم متأثرا بجروحه الحرجة

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/استُشهد الشاب عبد الكريم إبراهيم بديرات (24 عاما)، من مخيم طولكرم، مساء اليوم الأربعاء، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، إن الشهيد بديرات أصيب بجروح في البطن بشظايا صاروخ أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي من طائرة مسيرة، ووُصفت حالته بالحرجة، وتم نقله إلى أحد مستشفيات نابلس، قبل أن يعلن استشهاده مساء اليوم.
ويرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 58 شهيدا، منهم 21 من مخيم طولكرم.
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