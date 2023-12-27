استشهاد شاب من مخيم طولكرم متأثرا بجروحه الحرجة

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN/استُشهد الشاب عبد الكريم إبراهيم بديرات (24 عاما)، من مخيم طولكرم، مساء اليوم الأربعاء، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، إن الشهيد بديرات أصيب بجروح في البطن بشظايا صاروخ أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي من طائرة مسيرة، ووُصفت حالته بالحرجة، وتم نقله إلى أحد مستشفيات نابلس، قبل أن يعلن استشهاده مساء اليوم.

ويرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 58 شهيدا، منهم 21 من مخيم طولكرم.



