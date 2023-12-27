انخفاض أسعار النفط وسط ترقب المستثمرين لتطورات البحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتمحو بعض مكاسب يوم أمس، في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات في البحر الأحمر، مع استئناف بعض شركات الشحن الكبرى المرور من المنطقة رغم وقوع هجمات جديدة أمس الثلاثاء.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا، أو 0.67% إلى 80.30 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا، أو 0.86 % ، إلى 74.89 دولار للبرميل.
وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز ، أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.6 مليون برميل، بينما من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.
MENAFN27122023000208011052ID1107662804
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.