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انخفاض أسعار النفط وسط ترقب المستثمرين لتطورات البحر الأحمر

12/27/2023 3:12:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتمحو بعض مكاسب يوم أمس، في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات في البحر الأحمر، مع استئناف بعض شركات الشحن الكبرى المرور من المنطقة رغم وقوع هجمات جديدة أمس الثلاثاء.


وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا، أو 0.67% إلى 80.30 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا، أو 0.86 % ، إلى 74.89 دولار للبرميل.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز ، أن من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.6 مليون برميل، بينما من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

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