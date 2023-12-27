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ترجيح تخفيض سعر البنزين والديزل بتسعيرة المحروقات في الاردن

12/27/2023 3:12:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل، أن تشهد أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم انخفاضاً يتراوح من 1.8% إلى 3.3% على مختلف أنواع المحروقات.
وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه من المتوقع انخفاض أسعار بنزين ( اوكتان 90) بنسبة 1.8% ما يعادل 16 فلساً، وبنزين ( اوكتان 95) 1.8% ما يعادل 33 فلساً.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الديزل 3.3% ما يعادل 25 فلساً.
ونوه إلى أن الأسواق العالمية سوف تعمل على مدار اليومين القادمين وبعد ذلك تكون عطلة رأس السنة الميلادية، وبالتالي لن يطرأ تغير كبير على اسعار البترول عالمياً.
وأضاف أن انخفاض الأسعار محلياً للشهر المقبل شبه مؤكد، وذلك بسبب الانخفاضات التي طرأت على أسعار النفط على مدار الشهر الحالي.




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