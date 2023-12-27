بحبة أرز واحدة.. طبق سوشي غريب يشغل اليابان

MENAFN - Khaberni) خبرني - على الرغم من أنه الطبق الياباني الأشهر في العالم، فإن أهل البلد انشغلوا بأكلة "سوشي" جديدة لكن غريبة.

سنوات من العمل فقد اشتهر مطعم ياباني في منطقة أساكوسا القديمة بالعاصمة طوكيو، بصنع لفائف سوشي صغيرة جدا، وصفها بأنها "الأصغر في العالم"، وذلك باستخدام حبة أرز واحدة.

وأفادت تقارير محلية بأن العاملين في مطعم "سوشيا نو نوهاتشي"، باتوا يبذلون جهودا كبيرة لإعداد تلك اللفائف الصغيرة للغاية.

بدوره، كشف رئيس الطهاة هيرونوري إيكينو، أن الفكرة خطرت له عام 2002، عندما سأله أحد الزبائن عن أصغر سوشي بإمكانه صنعها، ليرد فورا: "ستكون بحجم حبة الأرز".

ولإثبات أنه لا يمزح، أمضى إيكينو سنوات إلى أن تمكن من تحقيق الفكرة الغريبة، وليحصل بعدها المطعم على شهرة عالمية جذبت السياح من مختلف أنحاء العالم.

موجة سخرية يشار إلى أن الطبق الجديد كان تسبب بموجة سخرية في مطاعم البلاد.

فظهر مراهق مثلاً يلعق أصابعه ثم يلمس قطعة من السمك النيئ على الحزام الناقل، في انهيار أسهم عدد من شبكات المطاعم في البورصة، وأدت إلى دعاوى قضائية، مثيرة تعليقات غاضبة على الإنترنت.

ومع ذلك، فإن المطعم يقدم تلك الوجبة لخمسة زبائن في اليوم على الأكثر، بسبب صعوبة إعداد تلك اللفائف، مع وجود استثناءات لبعض الزوار الأجانب الذين قدموا من بلدان بعيدة لتجربة "أصغر سوشي" في العالم.

إلى ذلك، رأى البعض هذا الاختراع خطة ذكية من المطعم الذي يشتهر بأطباقه اللذيذة، لأن الزبون سيكون مجبرا أن يطلب وجبة عادية توفر طبق "السوشي الصغير" كإضافة دون أي مقابل.



