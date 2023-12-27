بحبة أرز واحدة.. طبق سوشي غريب يشغل اليابان

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - على الرغم من أنه الطبق الياباني الأشهر في العالم، فإن أهل البلد انشغلوا بأكلة "سوشي" جديدة لكن غريبة.
سنوات من العمل فقد اشتهر مطعم ياباني في منطقة أساكوسا القديمة بالعاصمة طوكيو، بصنع لفائف سوشي صغيرة جدا، وصفها بأنها "الأصغر في العالم"، وذلك باستخدام حبة أرز واحدة.
وأفادت تقارير محلية بأن العاملين في مطعم "سوشيا نو نوهاتشي"، باتوا يبذلون جهودا كبيرة لإعداد تلك اللفائف الصغيرة للغاية.
بدوره، كشف رئيس الطهاة هيرونوري إيكينو، أن الفكرة خطرت له عام 2002، عندما سأله أحد الزبائن عن أصغر سوشي بإمكانه صنعها، ليرد فورا: "ستكون بحجم حبة الأرز".
ولإثبات أنه لا يمزح، أمضى إيكينو سنوات إلى أن تمكن من تحقيق الفكرة الغريبة، وليحصل بعدها المطعم على شهرة عالمية جذبت السياح من مختلف أنحاء العالم.
موجة سخرية يشار إلى أن الطبق الجديد كان تسبب بموجة سخرية في مطاعم البلاد.
فظهر مراهق مثلاً يلعق أصابعه ثم يلمس قطعة من السمك النيئ على الحزام الناقل، في انهيار أسهم عدد من شبكات المطاعم في البورصة، وأدت إلى دعاوى قضائية، مثيرة تعليقات غاضبة على الإنترنت.
ومع ذلك، فإن المطعم يقدم تلك الوجبة لخمسة زبائن في اليوم على الأكثر، بسبب صعوبة إعداد تلك اللفائف، مع وجود استثناءات لبعض الزوار الأجانب الذين قدموا من بلدان بعيدة لتجربة "أصغر سوشي" في العالم.
إلى ذلك، رأى البعض هذا الاختراع خطة ذكية من المطعم الذي يشتهر بأطباقه اللذيذة، لأن الزبون سيكون مجبرا أن يطلب وجبة عادية توفر طبق "السوشي الصغير" كإضافة دون أي مقابل.
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