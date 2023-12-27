أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬تنشر‭ ‬العمال‭ ‬المجدين‭ ‬ والمتفوقين‭ ‬والمنشآت‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تنشر‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬اسماء‭ ‬المكرمين‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬الـ‭ (‬38‭) ‬لتكريم‭ ‬العمال‭ ‬المجدين‭ ‬والمتفوقين‭ ‬والمنشآت‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬اسماء





أولا‭: ‬العمال‭ ‬المكرمون‭.‬

العمال‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة

الرقم اسم‭ ‬العامل المنشأة

1‭.‬ محمود‭ ‬يونس‭ ‬عباس‭ ‬عاشوري ماف‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت

2‭.‬ هبة‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬احمد‭ ‬صالح قنوات‭ ‬البحرين





العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬غير‭ ‬المنظم

الرقم اسم‭ ‬العامل المهنة

1‭.‬ حسين‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬القصاب قصاب

2‭.‬ مكي‭ ‬علي‭ ‬سلمان‭ ‬محسن بحار





العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز

الرقم اسم‭ ‬العامل المنشأة

1‭.‬ فيصل‭ ‬مهدي‭ ‬محمد‭ ‬الجارودي شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير

2‭.‬ فاطمة‭ ‬قاسم‭ ‬عبدالملك‭ ‬ملك شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير

3‭.‬ احمد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬الذوادي شركة‭ ‬غاز‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ (‬بناغاز‭)‬

4‭.‬ عادل‭ ‬جمعة‭ ‬ربيعة‭ ‬العربي شركة‭ ‬غاز‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ (‬بناغاز‭)‬





العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية

الرقم اسم‭ ‬العامل المنشأة

1‭.‬ عارف‭ ‬حسين‭ ‬نوروز‭ ‬حسين شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬آلبا‭)‬

2‭.‬ عبدالأمير‭ ‬مسلم‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬هرونه شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬آلبا‭)‬

3‭.‬ عبدالله‭ ‬حسن‭ ‬محمود‭ ‬حسن شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البيتروكيماويات

4‭.‬ محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬الموالي شركة‭ ‬أغطية‭ ‬الخليج

5‭.‬ علي‭ ‬سعيد‭ ‬حسن‭ ‬سبت شركة‭ ‬اوال‭ ‬الخليج‭ ‬للصناعات

6‭.‬ حسن‭ ‬يوسف‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحايكي حديد‭ ‬البحرين

7‭.‬ جعفر‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرسول‭ ‬محسن المدينة‭ ‬للزجاج

8‭.‬ عبدالجليل‭ ‬أحمد‭ ‬أحمد‭ ‬رضي شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لتصليح‭ ‬السفن‭ ‬والهندسة

9‭.‬ هاني‭ ‬سلمان‭ ‬محمد‭ ‬الهدار طه‭ ‬الدولية‭ ‬للحدمات‭ ‬الصناعية

10‭.‬ طالب‭ ‬يوسف‭ ‬مرزوق‭ ‬يوسف شركة‭ ‬تعبئة‭ ‬كوكاكولا‭ ‬البحرين

11‭.‬ أحمد‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬أبو‭ ‬ادريس شركة‭ ‬تعبئة‭ ‬كوكاكولا‭ ‬البحرين‭ ‬

12‭.‬ ندى‭ ‬علي‭ ‬جاسم‭ ‬أحمد مصنع‭ ‬الخليج‭ ‬للفايبرجلاس‭ ‬والبلاستك

13‭.‬ حنان‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬طه‭ ‬غزوان مصنع‭ ‬المنامة‭ ‬للتغليف

14‭.‬ رياض‭ ‬حسن‭ ‬عبدالنبي‭ ‬العسبول مصنع‭ ‬مياه‭ ‬المنهل

15‭.‬ محمد‭ ‬عبدالامير‭ ‬محمد‭ ‬جواد شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لسحب‭ ‬الالمنيوم‭-‬بلكسكو

16‭.‬ فاطمة‭ ‬يوسف‭ ‬جعفر‭ ‬قرقور ناس‭ ‬للأغذية





العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬والتخزين‭ ‬المواصلات

الرقم اسم‭ ‬العامل المنشأة

1‭.‬ محمد‭ ‬اكبر‭ ‬علي‭ ‬اكبر‭ ‬حاجي طيران‭ ‬الخليج

2‭.‬ زينب‭ ‬عيسى‭ ‬احمد‭ ‬ناصر طيران‭ ‬الخليج‭ (‬أكاديمية‭ ‬الخليج‭ ‬للطيران‭)‬

3‭.‬ عبدالوهاب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الجودر شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين

4‭.‬ كريستال‭ ‬ربيكا‭ ‬نيلسن‭ ‬جورج شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ (‬هلا‭ ‬بحرين‭)‬

5‭.‬ عيسى‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬أحمد شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين

6‭.‬ عبدالهادي‭ ‬حسن‭ ‬سلمان‭ ‬القاري شركة‭ ‬خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين

7‭.‬ مهدي‭ ‬أحمد‭ ‬حسين‭ ‬فضل شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للنقل‭ ‬العام

8‭.‬ علي‭ ‬عباس‭ ‬سلمان‭ ‬العفو شركة‭ ‬ناقل

9‭.‬ حسين‭ ‬علي‭ ‬غلوم‭ ‬عبدالرضا المؤيد‭ ‬ويلهيلمنسن

10‭.‬ أحمد‭ ‬أمين‭ ‬إبراهيم‭ ‬احمد بلاس‭ ‬لتأجير‭ ‬المركبات













العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات

الرقم اسم‭ ‬العامل المنشأة

1‭.‬ زاهر‭ ‬علي‭ ‬مهدي‭ ‬السماهيجي شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاتصالات‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭ (‬بتلكو‭)‬

2‭.‬ محمد‭ ‬عباس‭ ‬احمد‭ ‬جاسم شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاتصالات‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭ (‬بتلكو‭)‬

3‭.‬ احمد‭ ‬صالح‭ ‬إبراهيم‭ ‬يوسف شركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين

4‭.‬ عمار‭ ‬منصور‭ ‬محمد‭ ‬القصاب شركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين

5‭.‬ خديجة‭ ‬هاشم‭ ‬حسين‭ ‬البلوشي أس‭ ‬تي‭ ‬سي‭ ‬البحرين

6‭.‬ سيد‭ ‬محمود‭ ‬حيدر‭ ‬العرادي أس‭ ‬تي‭ ‬سي‭ ‬البحرين

7‭.‬ جمانة‭ ‬عبدالحميد‭ ‬شعبان‭ ‬ديري شركة‭ ‬انفيتا









العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬البنوك‭ ‬والمصارف‭ ‬والتأمين‭.‬

الرقم اسم‭ ‬العامل المنشأة

1‭.‬ يوسف‭ ‬راشد‭ ‬صقر‭ ‬القوتي بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني

2‭.‬ زهير‭ ‬محمود‭ ‬يوسف‭ ‬محمد بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني

3‭.‬ محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬البوعسلي بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي

4‭.‬ إيمان‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬عبدالله بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت

5‭.‬ إبراهيم‭ ‬عبدالرسول‭ ‬علي‭ ‬محمد بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني

6‭.‬ عباس‭ ‬فاضل‭ ‬عبدالجليل‭ ‬الحلواجي شركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية

7‭.‬ علي‭ ‬عبدالامير‭ ‬أحمد‭ ‬العالي غلوبل‭ ‬البحرين‭ ‬للصرافة

8‭.‬ أمير‭ ‬علي‭ ‬نجف‭ ‬علي بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية





















العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬المقاولات‭.‬

الرقم اسم‭ ‬العامل المنشأة

1‭.‬ ماجد‭ ‬عبدعلي‭ ‬موسى‭ ‬حسين حجي‭ ‬حسن‭ ‬للريدي‭ ‬مكس

2‭.‬ زهراء‭ ‬حسين‭ ‬مهدي‭ ‬درويش الشركة‭ ‬الشرقية‭ ‬لإنتاج‭ ‬الاسفلت‭ ‬والخرسانة

3‭.‬ جميل‭ ‬طاهر‭ ‬جاسم‭ ‬آل‭ ‬صلاة شركة‭ ‬الحسنين

4‭.‬ خديجة‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬محمد‭ ‬أحمد شركة‭ ‬ناصر‭ ‬سعيد‭ ‬الهاجري

5‭.‬ وفاء‭ ‬مجيد‭ ‬علي‭ ‬كاظم شركة‭ ‬بوابة‭ ‬الحلاق‭ ‬لتشييد‭ ‬المباني

6‭.‬ محمود‭ ‬جمال‭ ‬إبراهيم‭ ‬أحمد‭ ‬خشمان مازن‭ ‬العمران‭ ‬للاستشارات‭ ‬الهندسية

7‭.‬ أمينة‭ ‬فيصل‭ ‬سلمان‭ ‬محمد ميراي‭ ‬للعمارة‭ ‬والهندسة

8‭.‬ علياء‭ ‬صالح‭ ‬حسين‭ ‬عيسى شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للخدمات‭ ‬الفنية‭ ‬الخاصة

9‭.‬ فاضل‭ ‬عبدالرضا‭ ‬علي‭ ‬محمد شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للأنابيب‭ ‬والمقاولات





العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة

الرقم اسم‭ ‬العامل المنشأة

1‭.‬ مروة‭ ‬احمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬امامي شركة‭ ‬جسميز

2‭.‬ ياسر‭ ‬سالم‭ ‬عبدالله‭ ‬المنصوري فندق‭ ‬ريتز‭ ‬كارلتون‭ ‬البحرين

3‭.‬ يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬المشيمع فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا

4‭.‬ حسين‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬شبيب مطعم‭ ‬الأبراج

5‭.‬ حسين‭ ‬جعفر‭ ‬حبيل‭ ‬حسن شركة‭ ‬فاتوت‭ ‬مانوا

6‭.‬ السيد‭ ‬امين‭ ‬فيصل‭ ‬جعفر‭ ‬إبراهيم‭ ‬كاظم فندق‭ ‬داون‭ ‬تاون‭ ‬البحرين













العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬التجارة

الرقم اسم‭ ‬العامل المنشأة

1‭.‬ علي‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬حسين شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو

2‭.‬ حسين‭ ‬جعفر‭ ‬علي‭ ‬أحمد شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو

3‭.‬ علي‭ ‬سلمان‭ ‬حسن‭ ‬الحليبي يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده

4‭.‬ حسن‭ ‬احمد‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده

5‭.‬ ياسين‭ ‬حسن‭ ‬عبدالله‭ ‬مهدي شركة‭ ‬ميرزا‭ ‬الحلي‭ ‬وأولاده

6‭.‬ محمد‭ ‬علي‭ ‬احمد‭ ‬إبراهيم شركة‭ ‬ميرزا‭ ‬الحلي‭ ‬وأولاده

7‭.‬ نرجس‭ ‬جعفر‭ ‬منصور‭ ‬شعباني شركة‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬انفورمتكس

8‭.‬ جاسم‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم بي‭ ‬ار‭ ‬سي‭ ‬ويلدمش‭ ‬الخليج

9‭.‬ عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬محمد‭ ‬الزياني جاسم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الزياني‭ ‬وأولاده

10‭.‬ زهير‭ ‬شاكر‭ ‬سلمان‭ ‬علي شركة‭ ‬كازا‭ ‬سوق‭ ‬التجارية

11‭.‬ علي‭ ‬سعيد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد ماف‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت

12‭.‬ علي‭ ‬صالح‭ ‬مهدي‭ ‬زين‭ ‬الدين شركة‭ ‬الشايع‭ ‬التجارية

13‭.‬ زهرة‭ ‬قاسم‭ ‬احمد‭ ‬علي‭ ‬خان‭ ‬بابا بي‭ ‬وبي‭ ‬للتموين

14‭.‬ شاكر‭ ‬محمد‭ ‬فردان‭ ‬علي محمد‭ ‬فخرو‭ ‬واخوانه

15‭.‬ هيثم‭ ‬إبراهيم‭ ‬ناصر‭ ‬محمد ديبورتي‭ ‬للتجارة

16‭.‬ حمد‭ ‬محمد‭ ‬امين‭ ‬عباس يوسف‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الحواج‭ ‬وأولاده

17‭.‬ مريم‭ ‬نضال‭ ‬عبدالله‭ ‬النشيط يوسف‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬الحواج‭ ‬وأولاده

































العمال‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والأخرى‭.‬

الرقم اسم‭ ‬العامل المنشأة

1‭.‬ أنوار‭ ‬مكي‭ ‬إبراهيم‭ ‬مكي النور‭ ‬للتربية‭ ‬الخاصة

2‭.‬ أمينة‭ ‬عدنان‭ ‬السيد‭ ‬هاشم‭ ‬أحمد إنماء‭ ‬للتربية‭ ‬الخاصة

3‭.‬ زهرة‭ ‬مرتضى‭ ‬شنبه‭ ‬علي جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للأطفال‭ ‬ذوى‭ ‬الصعوبة‭ ‬في‭ ‬السلوك‭ ‬والتواصل

4‭.‬ حسين‭ ‬فاضل‭ ‬جعفر‭ ‬رضي شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للسينما

5‭.‬ محمود‭ ‬غلوم‭ ‬عوض‭ ‬علي شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للسينما

6‭.‬ ميثم‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬إبراهيم‭ ‬حبيب مستر‭ ‬مشين

7‭.‬ زهير‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمود مستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي

8‭.‬ عبدالجليل‭ ‬أحمد‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم مدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين

9‭.‬ محمد‭ ‬السيد‭ ‬جمعة‭ ‬علوي‭ ‬شرف شركة‭ ‬ايرمك

10‭.‬ زكريا‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬علي شركة‭ ‬ايرمك

11‭.‬ زينب‭ ‬يوسف‭ ‬حسن‭ ‬أحمد مدرسة‭ ‬عبدالرحن‭ ‬كانو‭ ‬الدولية

12‭.‬ محمد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬محمد‭ ‬أحمد جامعة‭ ‬المملكة

13‭.‬ سعيد‭ ‬مبارك‭ ‬محمد‭ ‬المبارك دار‭ ‬البلاد‭ ‬للصحافة‭ ‬والنشر

14‭.‬ حوراء‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬يوسف مدرسة‭ ‬تايلوس‭ ‬الخاصة

15‭.‬ سيد‭ ‬احمد‭ ‬عادل‭ ‬شبر‭ ‬ناصر شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬القابضة

16‭.‬ علي‭ ‬عبدالنبي‭ ‬طاهر‭ ‬الحبيشي شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬القابضة

17‭.‬ هديل‭ ‬احمد‭ ‬محمد‭ ‬سلطان شركة‭ ‬الغانم‭ ‬العالمية

18‭.‬ عبدالكريم‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬أحمد شركة‭ ‬مدينة‭ ‬الخليج‭ ‬للتنظيف

















العمال‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬المهنة‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬الإقبال‭ ‬عليها‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬مزاولتها‭.‬

الرقم اسم‭ ‬العامل المنشأة

1‭.‬ حسن‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬خليل تو‭ ‬فور‭ ‬للإنتاج‭ ‬الفني













ثانياً‭: ‬المدراء‭ ‬المتميزون

الرقم الاسم المنشأة

1‭.‬ أحمد‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬عيسى شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير

2‭.‬ شيماء‭ ‬السيد‭ ‬باقر‭ ‬حسن‭ ‬جعفر لايف‭ ‬سيفنغ‭ ‬بحرين‭ ‬منجيمنت









ثالثاً‭: ‬رائد‭ ‬العمل‭ ‬المتميز‭.‬

الرقم الاسم المنشأة

1‭.‬ باسم‭ ‬محمد‭ ‬الساعي شركة‭ ‬انسالتكس‭ ‬الخليج









رابعاً‭: ‬أفضل‭ ‬مشروع‭ ‬صغير‭.‬

. ‭.‬

الرقم الاسم المنشأة

1‭.‬ دكتور‭ ‬كاظم‭

‬الخنيزي‭ ‬ مختبرات‭ ‬اكسبرس‭ ‬الطبية









خامساً‭: ‬المؤسسات‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬البحرنة‭ ‬والمتعاونة‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬العمال‭ .‬

الرقم اسم‭ ‬المنشأة

1‭.‬ بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني

2‭.‬ بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني

3‭.‬ شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج

4‭.‬ خدمات‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬باس

5‭.‬ ناصر‭ ‬سعيد‭ ‬الهاجري‭ ‬كوربوريشين‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م

6‭.‬ صله‭ ‬الخليج‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م

7‭.‬ انفيتا‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ ‬مقفلة

8‭.‬ لولو‭ ‬بحرين‭ ‬هايبر‭ ‬ماركت‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م

9‭.‬ بوفارس‭ ‬لتوصيل‭ ‬الطعام

10‭.‬ ماكدونالدز





سادساً‭: ‬المؤسسات‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬فرص

الرقم اسم‭ ‬المنشأة

1‭.‬ بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني

2‭.‬ الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬اسري‭)‬

3‭.‬ مجموعة‭ ‬عبدالله‭ ‬احمد‭ ‬ناس

4‭.‬ شركة‭ ‬مقنفاي‭ ‬ميديا





سابعاً‭: ‬المؤسسات‭ ‬التدريبية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الباحثين‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬التوظيف

الرقم اسم‭ ‬المنشأة

1‭.‬ مركز‭ ‬السيف‭ ‬للتدريب‭ ‬الصحي



