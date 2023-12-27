أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬تنشر‭ ‬العمال‭ ‬المجدين‭ ‬ والمتفوقين‭ ‬والمنشآت‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنشر أخبار الخليج اسماء المكرمين في الحفل السنوي الـ (38) لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي الذي نظمته وزارة العمل تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، اسماء
أولا: العمال المكرمون.
العمال من ذوي العزيمة
الرقم اسم العامل المنشأة
1. محمود يونس عباس عاشوري ماف هايبر ماركت
2. هبة عبدالوهاب احمد صالح قنوات البحرين
العمال من قطاع الاقتصاد غير المنظم
الرقم اسم العامل المهنة
1. حسين عبدالله أحمد القصاب قصاب
2. مكي علي سلمان محسن بحار
العمال من قطاع النفط والغاز
الرقم اسم العامل المنشأة
1. فيصل مهدي محمد الجارودي شركة بابكو للتكرير
2. فاطمة قاسم عبدالملك ملك شركة بابكو للتكرير
3. احمد جاسم محمد الذوادي شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)
4. عادل جمعة ربيعة العربي شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)
العمال من قطاع الصناعات التحويلية
الرقم اسم العامل المنشأة
1. عارف حسين نوروز حسين شركة ألمنيوم البحرين (آلبا)
2. عبدالأمير مسلم علي حسن هرونه شركة ألمنيوم البحرين (آلبا)
3. عبدالله حسن محمود حسن شركة الخليج لصناعة البيتروكيماويات
4. محمد عبدالله عيسى الموالي شركة أغطية الخليج
5. علي سعيد حسن سبت شركة اوال الخليج للصناعات
6. حسن يوسف إبراهيم الحايكي حديد البحرين
7. جعفر محمد عبدالرسول محسن المدينة للزجاج
8. عبدالجليل أحمد أحمد رضي شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة
9. هاني سلمان محمد الهدار طه الدولية للحدمات الصناعية
10. طالب يوسف مرزوق يوسف شركة تعبئة كوكاكولا البحرين
11. أحمد خليل إبراهيم أبو ادريس شركة تعبئة كوكاكولا البحرين
12. ندى علي جاسم أحمد مصنع الخليج للفايبرجلاس والبلاستك
13. حنان عبدالعزيز طه غزوان مصنع المنامة للتغليف
14. رياض حسن عبدالنبي العسبول مصنع مياه المنهل
15. محمد عبدالامير محمد جواد شركة البحرين لسحب الالمنيوم-بلكسكو
16. فاطمة يوسف جعفر قرقور ناس للأغذية
العمال من قطاع النقل والتخزين المواصلات
الرقم اسم العامل المنشأة
1. محمد اكبر علي اكبر حاجي طيران الخليج
2. زينب عيسى احمد ناصر طيران الخليج (أكاديمية الخليج للطيران)
3. عبدالوهاب محمد عبدالله الجودر شركة مطار البحرين
4. كريستال ربيكا نيلسن جورج شركة مطار البحرين (هلا بحرين)
5. عيسى محمد علي أحمد شركة خدمات مطار البحرين
6. عبدالهادي حسن سلمان القاري شركة خدمات مطار البحرين
7. مهدي أحمد حسين فضل شركة البحرين للنقل العام
8. علي عباس سلمان العفو شركة ناقل
9. حسين علي غلوم عبدالرضا المؤيد ويلهيلمنسن
10. أحمد أمين إبراهيم احمد بلاس لتأجير المركبات
العمال من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الرقم اسم العامل المنشأة
1. زاهر علي مهدي السماهيجي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)
2. محمد عباس احمد جاسم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)
3. احمد صالح إبراهيم يوسف شركة زين البحرين
4. عمار منصور محمد القصاب شركة زين البحرين
5. خديجة هاشم حسين البلوشي أس تي سي البحرين
6. سيد محمود حيدر العرادي أس تي سي البحرين
7. جمانة عبدالحميد شعبان ديري شركة انفيتا
العمال من قطاع البنوك والمصارف والتأمين.
الرقم اسم العامل المنشأة
1. يوسف راشد صقر القوتي بنك البحرين الوطني
2. زهير محمود يوسف محمد بنك البحرين الوطني
3. محمد عبدالله أحمد البوعسلي بنك البحرين الإسلامي
4. إيمان محمد عبدالحسين عبدالله بنك البحرين والكويت
5. إبراهيم عبدالرسول علي محمد بنك الكويت الوطني
6. عباس فاضل عبدالجليل الحلواجي شركة التكافل الدولية
7. علي عبدالامير أحمد العالي غلوبل البحرين للصرافة
8. أمير علي نجف علي بنك البحرين للتنمية
العمال من قطاع المقاولات.
الرقم اسم العامل المنشأة
1. ماجد عبدعلي موسى حسين حجي حسن للريدي مكس
2. زهراء حسين مهدي درويش الشركة الشرقية لإنتاج الاسفلت والخرسانة
3. جميل طاهر جاسم آل صلاة شركة الحسنين
4. خديجة عبدالوهاب محمد أحمد شركة ناصر سعيد الهاجري
5. وفاء مجيد علي كاظم شركة بوابة الحلاق لتشييد المباني
6. محمود جمال إبراهيم أحمد خشمان مازن العمران للاستشارات الهندسية
7. أمينة فيصل سلمان محمد ميراي للعمارة والهندسة
8. علياء صالح حسين عيسى شركة البحرين للخدمات الفنية الخاصة
9. فاضل عبدالرضا علي محمد شركة البحرين للأنابيب والمقاولات
العمال من قطاع السياحة
الرقم اسم العامل المنشأة
1. مروة احمد عبدالرحمن امامي شركة جسميز
2. ياسر سالم عبدالله المنصوري فندق ريتز كارلتون البحرين
3. يوسف أحمد علي المشيمع فندق كراون بلازا
4. حسين محمد حسن شبيب مطعم الأبراج
5. حسين جعفر حبيل حسن شركة فاتوت مانوا
6. السيد امين فيصل جعفر إبراهيم كاظم فندق داون تاون البحرين
العمال من قطاع التجارة
الرقم اسم العامل المنشأة
1. علي أحمد علي حسين شركة إبراهيم خليل كانو
2. حسين جعفر علي أحمد شركة إبراهيم خليل كانو
3. علي سلمان حسن الحليبي يوسف خليل المؤيد وأولاده
4. حسن احمد علي إبراهيم يوسف خليل المؤيد وأولاده
5. ياسين حسن عبدالله مهدي شركة ميرزا الحلي وأولاده
6. محمد علي احمد إبراهيم شركة ميرزا الحلي وأولاده
7. نرجس جعفر منصور شعباني شركة بن هندي انفورمتكس
8. جاسم علي محمد إبراهيم بي ار سي ويلدمش الخليج
9. عبدالله محمد محمد الزياني جاسم عبدالرحمن الزياني وأولاده
10. زهير شاكر سلمان علي شركة كازا سوق التجارية
11. علي سعيد جاسم محمد ماف هايبر ماركت
12. علي صالح مهدي زين الدين شركة الشايع التجارية
13. زهرة قاسم احمد علي خان بابا بي وبي للتموين
14. شاكر محمد فردان علي محمد فخرو واخوانه
15. هيثم إبراهيم ناصر محمد ديبورتي للتجارة
16. حمد محمد امين عباس يوسف عبدالوهاب الحواج وأولاده
17. مريم نضال عبدالله النشيط يوسف عبدالوهاب الحواج وأولاده
العمال من قطاع الأنشطة الاجتماعية والأخرى.
الرقم اسم العامل المنشأة
1. أنوار مكي إبراهيم مكي النور للتربية الخاصة
2. أمينة عدنان السيد هاشم أحمد إنماء للتربية الخاصة
3. زهرة مرتضى شنبه علي جمعية البحرين للأطفال ذوى الصعوبة في السلوك والتواصل
4. حسين فاضل جعفر رضي شركة البحرين للسينما
5. محمود غلوم عوض علي شركة البحرين للسينما
6. ميثم عبدالعزيز إبراهيم حبيب مستر مشين
7. زهير عبدالله إبراهيم محمود مستشفى البحرين التخصصي
8. عبدالجليل أحمد خليل إبراهيم مدرسة بيان البحرين
9. محمد السيد جمعة علوي شرف شركة ايرمك
10. زكريا محمد عيسى علي شركة ايرمك
11. زينب يوسف حسن أحمد مدرسة عبدالرحن كانو الدولية
12. محمد عبدالواحد محمد أحمد جامعة المملكة
13. سعيد مبارك محمد المبارك دار البلاد للصحافة والنشر
14. حوراء محمد إبراهيم يوسف مدرسة تايلوس الخاصة
15. سيد احمد عادل شبر ناصر شركة البحرين الوطنية القابضة
16. علي عبدالنبي طاهر الحبيشي شركة البحرين الوطنية القابضة
17. هديل احمد محمد سلطان شركة الغانم العالمية
18. عبدالكريم حسن علي أحمد شركة مدينة الخليج للتنظيف
العمال من فئة المهنة التي بدأت العمالة الوطنية الإقبال عليها والتميز في مزاولتها.
الرقم اسم العامل المنشأة
1. حسن علي حسن خليل تو فور للإنتاج الفني
ثانياً: المدراء المتميزون
الرقم الاسم المنشأة
1. أحمد خليل إبراهيم عيسى شركة بابكو للتكرير
2. شيماء السيد باقر حسن جعفر لايف سيفنغ بحرين منجيمنت
ثالثاً: رائد العمل المتميز.
الرقم الاسم المنشأة
1. باسم محمد الساعي شركة انسالتكس الخليج
رابعاً: أفضل مشروع صغير.
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الرقم الاسم المنشأة
1. دكتور كاظم
الخنيزي مختبرات اكسبرس الطبية
خامساً: المؤسسات المتميزة في البحرنة والمتعاونة مع الوزارة في توظيف العمال .
الرقم اسم المنشأة
1. بنك البحرين الوطني
2. بنك الكويت الوطني
3. شركة طيران الخليج
4. خدمات مطار البحرين باس
5. ناصر سعيد الهاجري كوربوريشين ذ.م.م
6. صله الخليج ذ.م.م
7. انفيتا ش.م.ب مقفلة
8. لولو بحرين هايبر ماركت ذ.م.م
9. بوفارس لتوصيل الطعام
10. ماكدونالدز
سادساً: المؤسسات المتميزة في تدريب الباحثين عن عمل على رأس العمل ضمن برنامج فرص
الرقم اسم المنشأة
1. بنك البحرين الوطني
2. الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (اسري)
3. مجموعة عبدالله احمد ناس
4. شركة مقنفاي ميديا
سابعاً: المؤسسات التدريبية المتميزة في تدريب الباحثين عمل في برامج التدريب مع ضمان التوظيف
الرقم اسم المنشأة
1. مركز السيف للتدريب الصحي
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