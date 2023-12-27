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طريقة مبتكرة تدمر الخلايا السرطانية

12/27/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتشف علماء طريقة جديدة لتدمير الخلايا السرطانية من خلال تحفيز جزيئات الأمينوسيانين باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء، ما أدى إلى تفكيك أغشية الخلايا السرطانية، وفق بحث نشر في مجلة «نيتشر كيميستري».

وتستخدم جزيئات الأمينوسيانين بالفعل في التصوير الحيوي كأصباغ صناعية، كما تستخدم بجرعات منخفضة للكشف عن السرطان، وتظل مستقرة في الماء، كما أنها جيدة جداً في ربط نفسها بالجزء الخارجي من الخلايا.

ويقول فريق البحث من جامعة «رايس» وجامعة تكساس، إن النهج الجديد يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بنوع آخر من الآليات الجزيئية القاتلة للسرطان المطورة سابقاً، التي تسمى محركات من نوع Feringa القادرة على تحطيم هياكل الخلايا السرطانية الإشكالية.

ويقول الكيميائي جيمس تور، من جامعة «رايس»: «إنه جيل جديد تماماً من الآليات الجزيئية التي نسميها آلات ثقب التجمعات الجزيئية. إنها أسرع بمليون مرة في حركتها الميكانيكية من المحركات السابقة، ويمكن تنشيطها باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة بدلاً من الضوء المرئي».

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